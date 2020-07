Serie A: Cagliari Calcio gegen Juventus Turin heute live im TV, Livestream und Livestream

Nachdem sich Juventus am letzten Spieltag den Titel in der Serie A gesichert hat, präsentiert sich das Team bei Cagliari heute erstmals als neuer Meister. SPOX verrät euch, wo ihr die Partie im Fernsehen und Livestream sehen könnt.

Schaue alle Spiele der Serie A live und exklusiv bei DAZN.

Cagliari Calcio - Juventus Turin: Datum, Anstoß, Stadion

Cagliari empfängt den neuen und alten Meister am heutigen Mittwoch, 29. Juli, um 21.45 Uhr in der provisorischen Sardegna-Arena. Diese dient dem Verein als Heimspielstätte, bis der Neubau auf dem Gelände des alten Stadio Sant'Elia fertiggestellt ist.

Cagliari Calcio - Juventus Turin heute live im TV und Livestream sehen

Das Spiel seht ihr live und ausschließlich beim Streamingdienst DAZN , eine TV-Übertragung gibt es daher nicht. Carsten Fuß kommentiert die Partie dort gemeinsam mit Experte Christian Bernhard.

DAZN zeigt zudem auch viele weitere Begegnungen der Serie A und die Topspiele der italienischen Pokalwettbewerbe. Dazu kommen alle Spiele der Europa League sowie über 100 Duelle der Champions League, darunter auch Juves Rückspiel gegen Olympique Lyon am 7. August.

Darüber hinaus seht Ihr dort auch Spiele der LaLiga und der Ligue 1. Auch Spiele der Bundesliga hat der Streamingdienst im Programm.

Aber auch falls Ihr noch andere Sportarten neben dem Fußball sehen wollt, seid Ihr hier richtig. So besitzt DAZN die Rechte für PDC-Turniere (Darts), die Motorrad-Weltmeisterschaft, die wichtigsten Boxkämpfe und viele weitere hochkarätige Events.

Hier könnt ihr euch einen kostenlosen Probemonat sichern. Solltet ihr das Programm im Anschluss weiter nutzen wollen, kostet es Euch entweder 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im günstigeren Jahresabonnement.

Cagliari Calcio gegen Juventus Turin heute live im Liveticker verfolgen

Falls ihr das Spiel nicht im Livestream anschauen könnt, bietet euch SPOX auch einen Liveticker , der euch über alle wichtigsten Geschehnisse des Spiels auf dem Laufenden hält.

Cagliari Calcio: Erneuter Klassenerhalt trotz Formschwäche

Cagliari spielt nun bereits in der vierten Saison in Folge in der Serie A und hat auch in diesem Jahr bereits den Klassenerhalt sicher. Zwei Spieltage vor Schluss hat das Team zehn Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Aktuell steht Cagliari auf dem vierzehnten Rang.

Die letzten Spiele liefen allerdings nicht sehr erfolgreich, sodass keine der letzten sieben Partien gewonnen werden konnte.

Juventus Turin: Nach Feier in Gedanken bei Lyon

Für Juventus ist es heute das erste Schaulaufen als neuer Meister, nachdem es bereits der neunte Titelgewinn in Serie war. Die nächste Aufgabe steht der Alten Dame aber bereits bevor.

Am 7. August kommt es in der Champions League zum Achtelfinalrückspiel gegen Olympique Lyon. Juve steht unter Druck, nachdem die Franzosen das Hinspiel mit 1:0 gewonnen haben.

So mahnte Trainer Mauirio Sarri: "Jetzt lasst uns diese Zufriedenheit genießen, dann werden wir über die Champions League nachdenken." Ähnlich äußerte sich Leonardo Bonucci: "Ein intensives Jahr, aber wir haben bestätigt, dass wir ein Team aus großartigen Männern sind. Lasst uns jetzt unsere Energie zurückgewinnen und an Lyon denken."

Cagliari Calcio - Juventus Turin: Bilanz und letzte Duelle

Gegen Juve gab es für Cagliari in den letzten Jahren nicht viel zu holen. Die alte Dame gewann die letzten sieben Duelle allesamt und kann insgesamt 40 Siege vorweisen, Cagliari siegte lediglich in 13 Begegnungen. 26-mal gab es dagegen keinen Sieger.