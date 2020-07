NBA: Luka Doncic erneut stark - Dallas Mavericks schlagen Philadelphia 76ers nach Verlängerung

Facebook

Philadelphia 76ers (1-2) - Dallas Mavericks (2-1) 115:118 OT ( BOXSCORE )

Der Slowene schaffte dies in 26 Minuten, dazu legte er 7 Rebounds und 6 Assists auf. Im Schlussabschnitt und in der Verlängerung wurde der noch amtierende Rookie of the Year aber nicht mehr eingesetzt. Dallas' zweiter Star Kristaps Porzingis steuerte 17 Zähler und 12 Rebounds zum Sieg bei bei.

Allein 13 Punkte verbuchte der Lette im ersten Viertel, danach bauten er und auch der Rest der Mavs etwas ab. Dallas führte früh mit 15 Punkten, doch die Sixers, die ohne Joel Embiid agierten, drehten mit einem 41:26-Viertel nach der Pause den Spieß um.

Bester Sixer war Tobias Harris, der mit 28 Zählern (10/20 FG) und 11 Rebounds ein Double-Double verbuchte. Ben Simmons (4, 2/10 FG, 9 Rebounds) blieb als Power Forward dagegen komplett blass. Die Mavs hatten dann die tiefere Bank, vornehmlich durch J.J. Barea (14, 5/9 FG) und Antonius Cleveland (14), während Maxi Kleber (2, 0/2 FG, 3 Rebounds) unauffällig agierte.

Barea brachte die Mavs von Downtown auch auf die Siegerstraße, bevor Mike Scott (13) per Tip-In die Verlängerung erzwang. Dort stellte Trey Burke (9) 11 Sekunden vor dem Ende mit einem Cut die Weichen auf Sieg, ein Dreier von Alec Burks (15, 7 Rebounds), der eine weitere Verlängerung bedeutet hätte, verfehlte sein Ziel.

Die Mavs haben nun ein paar Tage Pause, erst in der Nacht von Freitag auf Samstag geht es 3 Uhr mit den Seeding Games los. Es warten die Houston Rockets. Die Sixers haben sogar noch einen Tag mehr Erholungszeit, sie treten dann um 1 Uhr gegen die Indiana Pacers an.