Borussia Dortmund testet im August gegen SCR Altach

SCR Altach bekommt es in der Vorbereitung auf die neue Saison mit einem prominenten Gegner zu tun. Die Vorarlberger bestreiten am 12. August ein Testspiel gegen Borussia Dortmund.

© GEPA

Das gab der Zweite der abgelaufenen Saison in der deutschen Bundesliga am Dienstag bekannt. Für den BVB wird es das erste von sechs geplanten Testspielen sein. Vier Tage nach dem Duell mit dem SCRA wird es ein weiteres Testspiel der Dortmunder in Altach geben. Der Gegner steht noch nicht fest.

Die Dortmunder reisen im August wie schon in den vergangenen Jahren ins Trainingslager nach Bad Ragaz in die Schweiz. Der Trainingsauftakt erfolgt bereits am 3. August im vereinseigenen Trainingszentrum. Neben Altach sind weitere Testgegner MSV Duisburg, Feyenoord Rotterdam, SC Paderborn und VfL Bochum.