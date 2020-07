Formel 1: Terminkalender, Rennen und GPs

Facebook

Das nächste Rennen der Formel 1 findet bereits am kommenden Wochenende in Silverstone statt. In Großbritannien wird wie bereits in Österreich auch ein zweites Rennen stattfinden.

Formel 1 - Rennkalender: Die nächsten Termine

Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich der Rennkalender in dieser Saison massiv verändert. Um das Virus besser kontrollieren zu können, verweilt der F1-Tross an manchen Standorten zweimal. Da es pro Saison nur immer einen Grand Prix pro Land geben darf, werden die Rennen unter anderem Namen stattfinden. So kommt es in Silverstone erst zum Großbritannien-GP, ehe der 70. Jubiläums-GP folgt.

Außerdem ist es nicht unwahrscheinlich, dass noch weitere Rennen den Kalender erweitern. Demnach wollen die Verantwortlichen der Formel 1 noch mindestens drei Rundfahrten hinzufügen.

F1: Die nächsten Rennen im Überblick:

Datum Grand Prix 31.07. - 02.08.2020 Großbritannien GP ( Silverstone) 07.08. - 09.08.2020 70. Jubiläums GP ( Silverstone) 14.08. - 16.08.2020 Spanien GP ( Barcelona) 28.08. - 30.08.2020 Belgien GP ( Spa-Francorchamps) 04.09. - 06.09.2020 Italien GP ( Monza) 11.09. - 13.09.2020 GP der Toskana (Mugello) 25.09. - 27.09.2020 Russland GP (Sochi) 09.10. - 11.10.2020 GP der Eifel (Nürburgring) 23.10. - 25.10.2020 Portugal GP (Portimao) 30.10. - 01.11.2020 Emilia-Romagna GP (Imola)

Formel 1 live im TV und Livestream sehen

Alle Rennen dieser Saison werden bei RTL und dem Pay-TV-Sender Sky übertragen. Ab der Saison 2021/22 steigt RTL allerdings aus der Übertragung aus. Dann werden die Rennen nach aktuellem Stand nur noch über Sky zu verfolgen sein.

Beide Sender bieten einen kostenpflichtigen Livestream an: Über RTL Now und SkyGo bzw. Sky Ticket können die Rennen auch von unterwegs verfolgt werden.

Formel 1: Alle Rennen im Liveticker bei SPOX

Alle Rennen können bei SPOX auch kostenlos im Liveticker verfolgt werden. Hier geht's zum Liveticker-Kalender.

Formel 1: Die Gesamtwertung nach drei Rennen

Mercedes scheint auch in dieser Saison unschlagbar zu sein. Die ersten drei Rennen machten die zwei Silberpfeil-Piloten Valtteri Bottas und Lewis Hamilton unter sich aus.

Sebastian Vettel holte hingegen erst neun Punkte. In seiner letzten Ferrari-Saison erlebte der Heppenheimer bisher drei rabenschwarze Rennen. Auch Teamkollege Charles Leclerc hängt hinter den Erwartungen zurück.

Fahrerwertung: