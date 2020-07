Facebook

© imago images / Motorsport Images

Der Grand Prix von Großbritannien wird wie bei den bisherigen Rennen der aktuellen Saison ohne Zuschauer stattfinden. Bisher waren es drei Fahrten, die allesamt Mercedes gewann. Für Ferrari läuft es bisher mehr als bescheiden.

Formel 1: Warum finden zwei GPs in Silverstone statt?

Zunächst wird am 2. August in Silverstone der dritte Grand Prix des Saison ausgetragen. In der darauffolgenden Woche steigt am 9. August ein weiteres Rennen in Silverstone. Bereits im österreichischen Spielberg gab es einen doppelten Auftritt von Lewis Hamilton, Sebastian Vettel und Co. Aufgrund der Corona-Pandemie veränderte die Formel 1 den Rennkalender, um das Virus besser kontrollieren zu können.

Es ist denkbar, dass in Bahrain und Abu Dhabi ebenfalls zwei Rennen stattfinden. Die F1-Orginisatoren wollen den aktuellen Kalender noch um mindestens drei Schlagabtäusche erweitern.

Der zweite GP in Silverstone wird den Namen 70-jähriger Jubiläums-GP der Formel 1 tragen. Grund dafür ist, dass im Jahr 1950, der erste Große Preis ausgetragen wurde, der zur F1-WM zählte. Außerdem darf es pro Saison nur immer einen Grand Prix pro Land geben. Beispielsweise wird das Rennen in Mugello im September daher als der Große Preis der Toskana stattfinden.

Formel 1: Die nächsten Rennen im Überblick:

Datum Grand Prix 31.07. - 02.08.2020 Großbritannien GP ( Silverstone) 07.08. - 09.08.2020 70. Jubiläums GP ( Silverstone) 14.08. - 16.08.2020 Spanien GP ( Barcelona) 28.08. - 30.08.2020 Belgien GP ( Spa-Francorchamps) 04.09. - 06.09.2020 Italien GP ( Monza) 11.09. - 13.09.2020 GP der Toskana (Mugello) 25.09. - 27.09.2020 Russland GP (Sochi) 09.10. - 11.10.2020 GP der Eifel (Nürburgring) 23.10. - 25.10.2020 Portugal GP (Portimao) 30.10. - 01.11.2020 Emilia-Romagna GP (Imola)

© GEPA

Formel 1, GP von Großbritannien: Zeitplan

Das Rennwochenende startet wie gewohnt mit dem ersten freien Training am Freitag (31. Juli). Am Samstag folgt das Qualifying, ehe am 2. August um den vierten Sieg der Saison gefahren wird. Dasselbe gilt auch eine Woche später beim Jubiläums-GP.

Die 5,891 Kilometer lange Strecke enthält 18 Kurven und wurde erst 2010 rundum erneuert. Lokalmatador Lewis Hamilton freut sich bereits auf sein Heimspiel, zeigt aber auch etwas Wehmut. "Der britische Grand Prix ist der beste Grand Prix, vor allem dank der Fans. Tausende kommen an der Strecke und sorgen für das Spektakel", sagte der Weltmeister im Hinblick auf die nicht zugelassenen Zuschauer: "Das wird super seltsam."

Großer Preis von Silverstone: Alle Uhrzeiten im Überblick

Datum Uhrzeit Programm 31. Juli 12:00-13:30 Uhr 1. Freies Training 31. Juli 16:00-17:30 Uhr 2. Freies Training 1. August 12:00-13:00 Uhr 3. Freies Training 1. August 15:00-16:00 Uhr Qualifying 2. August ab 15.10 Uhr Rennen

Formel 1: Die Gesamtwertung nach drei Rennen

Mercedes ist mal wieder das Maß aller Dinge! Die Silberpfeile gewannen alle drei bisherigen Rennen souverän. Valtteri Bottas machte den Anfang, ehe Lewis Hamilton zuletzt zweimal ganz oben auf dem Podest stand.

Sebastian Vettel und Charles Leclerc erlebten im Ferrari hingegen einen Horror-Start. Vettel, der den Rennstall zum Saisonende verlassen wird, holte gar nur neun Zähler.

Fahrerwertung: