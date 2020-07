NBA Testspiele: Kyle Kuzma überragt bei Lakers-Sieg - Schrecksekunde bei Anthony Davis

Facebook

LeBron James erwischte keinen allzu effizienten Abend, während Giannis Antetokounmpo aus wenigen Minuten viel herausholte.

Orlando Magic (0-2) - Los Angeles Lakers (1-1) 112:119 ( BOXSCORE )

Nach der knappen Niederlage im ersten Scrimmage Game gegen die Dallas Mavericks waren LeBron James und Co. gegen die Orlando Magic auf Wiedergutmachung aus. Bereits im ersten Viertel (dieses Mal wieder in regulärer 12-Minuten-Länge) setzten sich die Lakers mit 16 Punkten in Front. Zwar schafften die Magic mit einem starken dritten Quarter (40:29) noch einmal ein Comeback, am Ende sollte es aber nicht reichen.

Das lag vor allem an dem blendend aufgelegten Kyle Kuzma, der am Freitag 25 Jahre alt wurde und sich zu seinem Jubiläum mit starken 25 Zählern von der Bank kommend selbst beschenkte - bei herausragenden Quoten (10/13 FG, 5/7 Dreier). Auch Kentavious Caldwell-Pope erwischte einen echten Sahnetag und versenkte 7 seiner 8 Würfe für 17 Punkte. Bei LeBron James wollte der Ball dahingegen nicht wirklich fallen, der King stand am Ende dennoch bei 20 Punkten (6/15 FG) und 7 Assists.

Für einen kurzen Schreckmoment bei allen Lakers-Fans sorgte dahingegen Anthony Davis. Der Big Man musste nach knapp zehn Minuten Spielzeit im ersten Viertel ausgewechselt werden, nachdem Khem Birch ihn bei einem Rebound unglücklich im Auge traf. Die Braue kehrte danach nicht mehr zurück auf den Court, allerdings saß er in der zweiten Halbzeit wieder auf der Bank und schien einen unverletzten Eindruck zu machen.

Bei den Magic lief an diesem Abend (bzw. Morgen in den USA) als Team wenig zusammen. In Anbetracht der katastrophalen Quoten (34,3 Prozent aus dem Feld & 17,9 Prozent von Downtown) konnte sich das Team aus Orlando glücklich schätzen, überhaupt in Schlagdistanz gewesen zu sein. Die 23 Turnover der Lakers spielten ihnen dabei auf jeden Fall in die Karten.

Bester Schütze war D.J. Augustin, der 7 seiner 8 Würfe für starke 21 Punkte versenkte und dabei noch 5 Assists verteilte. Michael Carter-Williams (15), Aaron Gordon (14), Terrence Ross (12) und Nikola Vucevic (10) punkteten ebenfalls zweistellig.

Sacramento Kings (0-2) - Milwaukee Bucks (2-0) 123:131 ( BOXSCORE )

Zweites Spiel, zweiter Sieg - die Milwaukee Bucks unterstreichen auch in der "Testphase" ihre Ambitionen auf den NBA-Titel. Giannis Antetokounmpo war in seinen 15 Minuten Spielzeit erneut überall auf dem Feld zu finden und legte am Ende eine Statline von 15 Punkten (2/7 FG), 9 Rebounds, 6 Assists und einem Block auf.

Nicht nur ihm war es aber zu verdanken, dass die Spannung nach der 20-Punkte-Führung zur Pause nie besonders groß werden wollte. Veteran Kyle Korver zeigte erneut, warum er einer der besten Werfer der NBA-Geschichte ist, traf 5 seiner 8 Dreier und war schlussendlich mit 22 Punkten sogar Topscorer. Dicht auf den Fersen war ihm dabei "Splash Mountain" Brook Lopez, der ebenfalls ein heißes Händchen bewies (4/6 Dreier, 21 Punkte) und dazu starke 5 Würfe blockte.

Auf der anderen Seite war Buddy Hield mit seinen 19 Zählern der fleißigste Punktesammler, auch wenn sein Dreier nicht wirklich funktionierte (3/10). Kent Bazemore, der erst im Januar aus Atlanta gekommen war, steuerte weitere 16 Zähler bei (5/14 FG) und schnappte sich dazu starke 8 Boards.

