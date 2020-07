DFB-Pokal: Die Auslosung der 1. Runde im Free-TV und Livestream sehen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images

Außerdem bekommt Ihr einen Überblick über alle teilnehmenden Mannschaften.

DFB-Pokal, Auslosung der 1. Runde: Datum, Uhrzeit

Die 1. Runde des DFB-Pokals wird am Sonntag, den 26. Juli, ab 18.30 Uhr ausgelost. Die Losfeen sind DFB-Präsident Fritz Keller und DFB-Vizepräsident Peter Frymuth.

DFB-Pokal live: Die Auslosung der 1. Runde im TV und Livestream

Wie gewohnt könnt Ihr die Auslosung auch in diesem Jahr in der ARD verfolgen - entweder im TV oder per Livestream in der ARD -Mediathek. Los geht es in beiden Fällen um 18.30 Uhr, Jessy Welmer wird die Losung moderieren.

© imago images / Kirchner-Media

DFB-Pokal: Auslosung der 1. Runde im Liveticker verfolgen

Wer sich auch unterwegs auf dem Laufenden halten möchte, findet hier einen Liveticker zur Losung.

DFB-Pokal: Diese Mannschaften nehmen teil

Insgesamt 64 Lose werden am Sonntag in der ARD gezogen. Sicher an Bord sind alle Teams der Bundesliga und 2. Bundesliga und die besten vier Vereine der 3. Liga.

Weil bereits eine Mannschaft des Vereins dabei ist, darf Bayern München II als Meister der 3. Liga nicht teilnehmen. Dafür werden die Würzburger Kickers, Eintracht Braunschweig, der FC Ingolstadt und der MSV Duisburg mit von der Partie sein.

Zusätzlich zu den Profi-Vereinen sind auch die 21 Landespokalsieger sowie je ein weiterer Klub aus Bayern, NRW und Niedersachsen vertreten. Welche Vereine das sind, wird allerdings erst am 22. August beim Finaltag der Amateure entschieden - lediglich der 1. FC Magdeburg hat seinen Platz schon sicher.

Bundesliga 2. Bundesliga 3. Liga Vertreter der Landesverbände FC Bayern München Arminia Bielefeld Würzburger Kickers Baden Borussia Dortmund VfB Stuttgart Eintracht Braunschweig Bayern RB Leipzig FC Heidenheim FC Ingolstadt Brandenburg Bayer Leverkusen Hamburger SV MSV Duisburg Bremen Borussia Mönchengladbach Darmstadt 98 1. FC Magdeburg (Sachsen-Anhalt) Hamburg VfL Wolfsburg Hannover 96 Hessen TSG Hoffenheim Erzgebirge Aue Mecklenburg-Vorpommern FC Schalke 04 VfL Bochum Mittelrhein SC Freiburg Greuther Fürth Niederrhein Eintracht Frankfurt SV Sandhausen Niedersachsen FC Augsburg Holstein Kiel Rheinland FSV Mainz 05 SSV Jahn Regensburg Sachsen Hertha BSC VfL Osnabrück Saarland Union Berlin FC St. Pauli Schlesweig-Holstein Werder Bremen Karlsruher SC Südbaden 1. FC Köln 1. FC Nürnberg Südwest Fortuna Düsseldorf Wehen Wiesbaden Thüringen SC Paderborn Dynamo Dresden Westfalen Württemberg

DFB-Pokal: Die Termine der Saison

Die diesjährige DFB-Pokal-Saison startet aufgrund der aktuellen Lage etwas verspätet, am 11. September geht es los. Anders als gewohnt, wird das Finale im kommenden Jahr nicht samstags, sondern an einem Donnerstag stattfinden.