FC Bayern verlängert Vertrag mit Malik Tillman bis 2023

© imago images/Thomas Frey

"Wir freuen uns sehr, dass wir Malik für weitere drei Jahre an den Verein binden konnten", sagte Jochen Sauer, Leiter des FC Bayern Campus: "Er hat sich sportlich und persönlich hervorragend weiterentwickelt, zuletzt bei den Amateuren bereits die ersten Schritte im Männerfußball gemacht und starke Leistungen in der 3. Liga gezeigt. Wir haben großes Vertrauen in seine Fähigkeiten und sein Potenzial."

Tillman wechselte 2015 von der SpVgg Greuther Fürth in die Nachwuchsabteilung der Bayern. In der vergangenen Saison kam der gebürtige Nürnberger zunächst in der U19 zum Einsatz und erzielte in 26 Spielen 16 Tore. Zum Ende der Spielzeit rückte Tillman in den Drittliga-Kader auf. In acht Partien gelangen ihm dabei fünf Treffer.

"Ich bin sehr glücklich, weiterhin das Trikot des FC Bayern tragen zu können und werde hart daran arbeiten, meinen Traum vom Profifußballer bei diesem Verein zu verwirklichen", sagte Tillman.