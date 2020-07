Nach Barnsley-Wunder: Gerhard Struber gibt emotionales TV-Interview

Der vom österreichischen Trainer Gerhard Struber betreute Barnsley FC hat am Mittwoch ein Fußball-Märchen geschrieben. Die Mannschaft um die Austro-Kicker Michael Sollbauer, Marcel Ritzmaier und Patrick Schmidt schaffte dank eines 2:1-Sieges gegen Brentford in der 46. Runde den Klassenerhalt. Wie in der Vorrunde fiel der entscheidende Treffer erst in der Nachspielzeit. Im Anschluss gab Gerhard Struber bei Sky ein emotionales TV-Interview.