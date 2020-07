Bericht: LASK mit Ex-Salzburger Tobias Anselm einig

Facebook

Die Krone berichtet vom regen Interesse des LASK an dem 20-Jährigen. "Es müssen nur noch letzte Details geklärt werden", schreibt das Blatt. "Ich werde den Verein verlassen, will in der Bundesliga spielen", kündigte Anselm selbst bereits Ende Juni an.

Dies könnte bei einem LASK-Engagement jedoch schwierig werden: Laut Krone soll eine sofortige Leihe die wahrscheinlichste Option sein, um Anselm Spielpraxis zu bieten. Ähnlich wie Salzburg und Liefering hat der LASK mit den Juniors OÖ einen Kooperationsverein in der 2. Liga.

Anselm absolvierte in der Saison 2019/20 23 Pflichtspiele für die Bullen, fünf Mal kam er in der UEFA Youth League zum Einsatz. Insgesamt erzielte er 13 Scorer-Punkte (acht Tore, fünf Assists).