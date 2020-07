Premier League: Liverpool gewinnt Tor-Spektakel gegen Chelsea - Manchester United erwartet Showdown gegen Leicester

Manchester United ist am 37. Spieltag der Premier League auf Platz drei der Tabelle gesprungen. Die Red Devils kamen gegen West Ham United zwar nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus, zogen aber dennoch an Leicester City und Chelsea vorbei.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images / PA Images

FC Liverpool - FC Chelsea 5:3 (3:1)

Tore: 1:0 Keita (23.), 2:0 Alexander-Arnold (38.), 3:0 Wijnaldum (43.), 3:1 Giroud (45.+3), 4:1 Firmino (55.), 4:2 Abraham (61.), 4:3 Pulisic (73.), 5:3 Oxlade-Chamberlain (84.)

Bereits vor dem Spiel lag Partystimmung in der Luft. Die Reds wurden vor dem Anfield Stadium mit Gesängen und Pyrotechnik von einigen Fans empfangen. Im Stadioninneren war bereits alles für die bevorstehende Trophäen-Übergabe, die erste nach 30 Jahren Sehnsucht, vorbereitet.

Und auch die Spieler des FC Liverpool waren bestens aufgelegt. Naby Keita eröffnete den Torreigen mit einem Distanzschuss in den Winkel. Trent Alexander-Arnold machte es ihm gleich - per Freistoß.

Chelsea hielt eigentlich gut dagegen, war jedoch schlicht nicht so effizient wie die Hausherren. Erst ein etwas glückliches Tor unmittelbar vor der Pause brachte auch die Blues auf die Anzeigetafel.

Im zweiten Durchgang schien Liverpool die 4:1-Führung locker herunterzuspielen. Durch Frank Lampards Einwechslungen der Offensivspieler Tammy Abraham, Christian Pulisic und Callum Hudson-Odoi nahm das Spiel der Blues aber nochmal Fahrt auf.

Chelsea verkürzte auf 3:4. Der ehemalige Dortmunder Pulisic erzielte seinen neunten Saisontreffer. Abrahams Tor zum 2:4 bereitete er vor. Doch Liverpool gab den Sieg nicht mehr aus der Hand und erhöhte noch einmal.

Damit steht der Meister nun bei 96 Punkten. Chelsea hingegen könnte die Champions-League-Teilnahme noch verpassen. Ein Remis am letzten Spieltag gegen die Wolverhampton Wanderers würde jedoch schon reichen, um sich aus eigener Kraft für die Königsklasse zu qualifizieren.

Manchester United - West Ham United 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 Antonio (45.+2/HE), 1:1 Greenwood (51.)

Manchester United begann druckvoll und ließ in der Anfangsphase kaum Chancen zu. Unmittelbar vor der Halbzeit aber ging West Ham durch einen Handelfmeter in Führung. Paul Pogba hatte einen Distanzschuss zuvor mit beiden Händen am Rand des Strafraums abgewehrt. Michail Antonio verlud David de Gea und schob lässig ein.

Die letzten zwölf Spiele, in denen Manchester United zur Halbzeit zurücklag, konnten die Red Devils nicht mehr gewinnen. Es sollten 13 in Folge werden. Immerhin holte das Team von Ole Gunnar Solskjaer noch einen wichtigen Punkt im Rennen um die Champions-League-Plätze.

Nach einer schönen Doppelpass-Kombination mit Anthony Martial war es der 18 Jahre alte Mason Greenwood, der zum Ausgleich traf. Es war sein 17. Pflichtspieltreffer in dieser Saison. Kein U19-Spieler in der Geschichte der Red Devils traf häufiger. Ebenfalls auf 17 Tore kamen George Best, Brian Kidd und Wayne Rooney.

© imago images / Erik Williams

Der Punkt befördert ManUnited vorerst auf Platz drei. Leicester City hatte bereits am Sonntag mit 0:3 gegen Tottenham verloren. Am letzten Spieltag kommt es zum Showdown zwischen Manchester United und Leicester City.

Die Tabelle der Premier League