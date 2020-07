FCB, News und Gerüchte: David Alaba in Vertragsgespräche "nicht so involviert"

Was macht David Alaba? Der Poker läuft, aber der Österreicher ist bei den Gesprächen kaum beteiligt wie er verriet.

© imago images / Matthias Koch

FC Bayern: Alaba kaum in Gespräche involviert

Was passiert mit David Alaba? Nach Informationen von Sport1 kann sich der Österreicher weiterhin einen Verbleib an der Säbener Straße vorstellen, noch zögert der Verteidiger jedoch mit einer Verlängerung seines Vertrags über 2021 hinaus.

Am Rande eines Sponsorentermins äußerte sich der 28-Jährige zum Poker: "Die Gespräche laufen. Ich bin da aber nicht so involviert, weil ich mich voll und ganz auf die neue Aufgabe Champions League konzentrieren möchte, da lege ich meinen kompletten Fokus drauf."

Seit 2008 spielt Alaba nun schon für die Bayern, 2013 gewann er mit dem deutschen Rekordmeister bereits den Henkelpott. Das würde der Wiener liebend gerne wiederholen. "Wir wissen, wer wir sind und zu was wir fähig sind", gab sich Alaba selbstbewusst.

David Alaba: Leistungdsdaten in der Saison 2019/20 für den FC Bayern

Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen Minuten Bundesliga 28 1 1 2498 DFB-Pokal 5 1 1 450 Champions League 4 - - 315 DFL-Supercup 1 - - 70

© getty

FC Bayern: Manuel Neuer will Karriere fortsetzen

34 Jahre ist Manuel Neuer inzwischen alt, dennoch kribbelt es weiterhin beim deutschen Nationalkeeper. "Jeder Profi hat nur eine Karriere. Wenn man die beendet, gibt es kein Zurück mehr. Sollte Fußball für mich zur Belastung werden, mache ich es wie Philipp (Lahm). Aber gegenwärtig habe ich noch große Lust auf Fußball", erklärte Neuer in einem Interview mit 11Freunde .

Auch vor einem anstehenden Konkurrenzkampf schreckt der gebürtige Gelsenkirchener nicht zurück. Von Schalke verpflichteten die Bayern mit Alexander Nübel (23) einen weiteren starken Torwart, welchen Neuer allerdings nicht fürchtet. "Welcher Trainer würde Spieler aufstellen, die nicht die besten sind? Und ich bin der Überzeugung, dass ich der Beste bin, auch wenn ich nicht mehr 17 bin."

Im Hinblick auf die Champions League gab sich Neuer optimistisch, auch wenn der angepasste Modus seine Tücken hat. "In Hin- und Rückspielen wären wir sicher der größere Favorit, wenn wir auf gleichstarke Gegner treffen. In K.o.-Spielen spielt der Zufall eine gewichtigere Rolle", sagte Neuer. "Aber gegen uns zu spielen, ist für jede Mannschaft in Europa unangenehm."

FC Bayern: Talent wechselt zu Hannover 96

Franck Evina verlässt die Bayern endgültig. Der Stürmer war in der vergangenen Saison an den Drittligisten KFC Uerdingen ausgeliehen, nun unterschrieb der Flügelangreifer einen Vertrag bis 2023 an der Leine.

Der 20-Jährige absolvierte in der Dritten Liga in der vergangenen Saison 30 Partien und kam dabei auf elf Scorerpunkte. Den Sprung in die erste Mannschaft der Bayern schaffte der Kameruner jedoch nie, nur 2018 schnupperte Evina zweimal Bundesliga-Luft.

Bei den Roten freut man sich hingegen auf den Youngster. "Franck ist ein hochtalentierter Spieler, der uns mit seinen Qualitäten auf Dauer sicherlich verstärken wird. Franck ist auf den Offensivpositionen sehr variabel einsetzbar, insofern erhöhen sich mit seiner Verpflichtung unsere Möglichkeiten", sagte 96-Trainer Kenan Kocak.