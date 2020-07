Am 30. Juli wird in der NBA die Saison fortgesetzt. SPOX verrät Euch, wo Ihr die Spiele im TV und Livestream sehen könnt und was Ihr sonst noch alles über das Turnier wissen müsst.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images / Media Punch

Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat und sieh Partien der NBA umsonst!

Wer zeigt / überträgt NBA-Spiele in Deutschland im TV und Livestream?

Der Streamingdienst DAZN hat sich die Übertragungsrechte an mehreren Spielen des NBA-Restart gesichert. Bei DAZN könnt Ihr zudem viele Spiele der NBA-Playoffs verfolgen. Zudem laufen beim Streamingdienst Klassiker aus der NBA-Geschichte. Wie viele Spiele nach dem Restart bei DAZN laufen, ist noch nicht geklärt. Während der Regular Season zeigte der Streamingdienst immer eine Partie pro Nacht live.

Bei DAZN könnt Ihr aber nicht nur Partien der NBA sehen. Der Sport-Streamingdienst hat sich die Übertragungsrechte an der UEFA Champions League, UEFA Europa League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, LaLiga, MLS und weiteren Fußball-Wettbewerben gesichert. Zudem überträgt DAZN alle Events der UFC (Mixed Martial Arts) und PDC (Darts). Ihr könnt aber auch Handball, American Football, Boxen, Tennis und noch vieles mehr sehen.

DAZN kostet im Monat 11,99 Euro oder im Jahr 119,99 Euro. Bei beiden Paketen erhaltet Ihr einen kostenlosen Probemonat. Hier geht es dafür entlang.

Neben DAZN darf Sport1 US noch wenige Spiele zeigen. Falls Ihr mehr sehen wollt, könnt Ihr jedes einzelne Spiel mit dem League Pass sehen. Für die restlichen Spiele könnt Ihr aus zwei verschiedene Paketen (beide können 7 Tage lang kostenlos getestet werden) wählen:

League Pass (alle Spiele live und On-Demand): 29,99 Euro für den Rest der Saison

League Pass Premium (alle Spiele live und On-Demand + u.a. auf zwei Geräten gleichzeitig schauen): 34,99 Euro für den Rest der Saison

© imago images / Revierfoto

NBA-Restart: Welche Mannschaften sind dabei?

Laut einem Bericht von ESPN stimmten 29 der 30 Team-Besitzer dem Vorschlag der Liga zu. Wie Shams Charania ( The Athletic ) berichtete, sollen sich lediglich die Portland Trail Blazers gegen den Vorschlag gestellt haben.

Die Teams der Eastern Conference

Rang Team Bilanz 1 Milwaukee Bucks 53-12 2 Toronto Raptors 46-18 3 Boston Celtics 43-21 4 Miami Heat 41-24 5 Indiana Pacers 39-26 6 Philadelphia 76ers 39-26 7 Brooklyn Nets 30-34 8 Orlando Magic 30-35 9 Washington Wizards 24-40

Die Teams der Western Conference

Rang Team Bilanz 1 Los Angeles Lakers 49-14 2 L.A. Clippers 44-20 3 Denver Nuggets 43-22 4 Utah Jazz 41-23 5 OKC Thunder 40-24 6 Houston Rockets 40-24 7 Dallas Mavericks 40-27 8 Memphis Grizzlies 32-33 9 Portland Trail Blazers 29-37 10 New Orleans Pelicans 28-36 11 Sacramento Kings 28-36 12 San Antonio Spurs 27-36 13 Phoenix Suns 26-39

NBA: Der Modus des NBA-Restart

Für die 22 Mannschaften geht es am 30. Juli los. Spielort wird der Disney World Campus in der Nähe von Orlando/Florida sein. Es stehen zunächst jeweils acht Regular-Season-Spiele auf dem Programm. Grund dafür ist, dass die NBA nur so die volle Summe des Fernsehgelds der lokalen TV-Anstalten erhält.

Um für Spannung zu sorgen, hat sogar der Neuntplatzierte eine Chance, um in die Playoffs zu kommen. Dafür muss die Differenz zwischen dem Achten und Neunten vier Spiele oder wenige betragen.

Sollte dieser Fall eintreten, kommt es zu einem Qualifikationsturnier. Höchstens zwei Partien werden dabei ausgetragen, wobei der Neuntplatzierte beide Spiele gewinnen muss. Dem Achtplatzierten dagegen reicht ein Sieg, um in die Playoffs einzuziehen.

Die Playoffs werden nicht wie bei im College in nur einem Spiel ausgetragen, sondern in einem Best-of-Seven-Format. Die Teams müssen vier Spiele gewinnen, um in die nächste Runde einzuziehen. Auch in den Finals wird das Team Meister, das zuerst vier Spiele gewinnt.

Die Termine des NBA-Restarts im Überblick

Beginn der Regular Season: 30. Juli

30. Juli (Mögliches) Qualifikationsturnier: 15.-16. August

15.-16. August Beginn der Playoffs: 17. August

17. August Beginn der Conference Semifinals: 31. August

31. August Beginn der Conference Finals: 15. September

15. September Beginn der NBA Finals: 30. September

30. September (Mögliches Spiel 7 der Finals): 13. Oktober

Der NBA-Spielplan: Die ersten beiden Spieltage im Überblick

Die NBA-Spiele am ersten Spieltag

Datum Tag Uhrzeit (deutsche Zeit) Team A Team B 31. Juli Freitag 0.30 Uhr New Orleans Pelicans Utah Jazz 31. Juli Freitag 3 Uhr Los Angeles Lakers L.A. Clippers

Die NBA-Spiele am zweiten Spieltag