FC Schalke, News und Gerüchte: Weston McKennie soll S04-Kapitän werden

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images / Poolfoto

Schalke: Wird McKennie neuer Schalke-Kapitän?

Trotz der anhaltenden Abwanderungs-Gerüchte rund um Weston McKennie scheinen der FC Schalke 04 und Trainer David Wagner weiterhin mit dem 21-Jährigen zu planen. Wie der kicker berichtet, soll der US-Nationalspieler zur kommenden Spielzeit eine tragende Rolle in der Mannschaft einnehmen. Dies gehe so weit, dass Wagner sogar überlege, McKennie zu seinem neuen Kapitän zu machen. McKennie, so der Wunsch der Königsblauen, solle eines der neuen Aushängeschilder des Vereins werden.

Der Vertrag McKennies auf Schalke läuft noch bis 2024. Zuletzt wurden neben Hertha BSC, die bereit sein soll die Ablösesumme von etwa 20 Millionen Euro zu stemmen, vor allem Klubs aus dem Ausland als mögliche Interessenten gehandelt. So sollen nach ESPN -Informationen der FC Everton, Tottenham Hotspur und die Wolverhampton Wanderers Kandidaten sein.

Weston McKennie: Leistungsdaten der Saison 2019/20

Wettbewerb Spiele Tore Assists 28 3 - 4 - 1

S04: Schneider hält nichts von Hainer-Vorschlag

Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider hat sich kritisch zu den Plänen von Bayern-Präsident Herbert Hainer geäußert, wonach Zweitvertretungen von Bundesliga-Mannschaften in der 2. Bundesliga spielen sollen dürfen.

Ich habe allergrößten Respekt vor Herbert Hainer, aber diesen Vorschlag kann ich überhaupt nicht unterstützen", sagte Schneider in der ARD-Sportschau . "Die 1. und 2. Bundesliga müssen den Lizenzmannschaften der Profivereine vorbehalten sein, und nicht den Zweitvertretungen - gerade und auch im Interesse der Zweitligisten."

Unterstützung bekommt Schneider aus Mannheim. Waldhof-Geschäftsführer Markus Kompp erklärte: "Sollte man Zweitvertretungen in der 2. Bundesliga zulassen, werden die Investitionen in die Zweitvertretungen in der Regionalliga und 3. Liga steigen, da man die Zweitvertretung gerne in der 2. Bundesliga platzieren möchte. Dies kann nicht im Interesse der Liga, der Spannung und des sportlichen Wettbewerbs sein."

Zuvor hatte Hainer eine mögliche Aufhebung der Regelung ins Spiel gebracht. "Ein Leistungssportler strebt nach dem Maximum - und will aufsteigen, wenn er aufsteigen kann. Ich denke, dass man sich da in Deutschland durchaus mal Gedanken machen sollte", so der Bayern-Präsident im Vereinsmagazin 51. "Es ist verständlich, dass nicht zwei Mannschaften von einem Klub in einer Liga spielen dürfen. Aber beispielsweise in Liga eins und zwei - warum denn nicht?"

Schalke 04: Nübel nach Götze Absteiger der Saison

Rio-Weltmeister Mario Götze (28) ist für die Kollegen in der Bundesliga der Absteiger der Saison. In einer kicker -Umfrage stimmten 30 Prozent der 270 teilnehmenden Profis für den ehemaligen Spieler von Borussia Dortmund, dessen Zukunft nach dem Vertragsende beim BVB noch offen ist.

Auf Platz zwei landete der frühere Schalker Torwart Alexander Nübel (11,5 Prozent), der nun bei Rekordmeister Bayern München unter Vertrag steht.

Schalkes katastrophale Rückrunde: Die Bundesliga-Abschlusstabelle