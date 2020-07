Darts - World Matchplay heute live: Tag 3 im TV und Livestream sehen

Facebook

© imago images

Darts heute live: Was ist das World Matchplay?

Den Darts-Freunden unter Euch wird das World Matchplay ein Begriff sein. Beim bedeutendsten Turnier nach der WM geben sich die größten Namen des Sports die Ehre, auch in diesem Jahr sind von Michael van Gerwen über Michael Smith bis zu Peter Wright alle dabei.

Auch das Preisgeld ist nicht zu verachten, Vorjahressieger Rob Coss durfte sich über 150.000 der insgesamt 700.000 ausgeschütteten Pfund freuen.

© imago images / Action Plus

Darts, World Matchplay live: Diese Matches stehen an Tag 3 an

Nachdem Michael van Gerwen und Peter Wright schon an den ersten beiden Tagen an den Start gingen, folgt heute der Dritte in der Order of Merits, Gerwyn Price. Los geht es wieder ab 19 Uhr.

Das sind alle heutigen Matches:

Gesetzter Spieler Ungesetzter Spieler Ergebnis Dave Chisnall (10) Vincent van der Voort 6:10 Ian White (11) Joe Cullen 12:13 Daryl Gurney (7) Ricky Evans 10:5 Gerwyn Price (3) Danny Noppert 7:10 Adrian Lewis (14) Steve Beaton 11:9

Darts - World Matchplay heute live: Tag 3 im TV und Livestream

Wer Darts schauen möchte, ist auf DAZN gut aufgehoben. Vom Auftakt bis zum Finale könnt Ihr beim Streamingdienst alle Matches des World Matchplay live und in voller Länge sehen.

Im frei empfangbaren Fernsehen wird das Turnier auf Sport1 übertragen, der Sender bietet außerdem einen Livestream auf seiner Webseite an. Den offiziellen Stream der PDC findet Ihr hier .

Im frei empfangbaren Fernsehen wird das Turnier auf Sport1 übertragen, der Sender bietet außerdem einen Livestream auf seiner Webseite an. Den offiziellen Stream der PDC findet Ihr hier .

Darts: Die Ergebnisse von Tag 2 des World Matchplays

Gesetzter Spieler Ungesetzter Spieler Ergebnis Mensur Suljovic (12) Jamie Hughes 12:10 Glen Durrant (15) Jeffrey de Zwaan 10:3 Rob Cross (4) Gabriel Clemens 8:10 Peter Wright (2) Jose de Sousa 10:8 Michael Smith (5) Jonny Clayton 10:3

Darts, World Matchplay live: Die vergangenen Sieger im Überblick

Insgesamt 25-mal wurde das World Matchplay bisher ausgetragen. Rekordsieger ist mit großem Abstand Phil Taylor, der die Trophäe 16-mal in die Höhe recken durfte.