Bundesliga-Relegation: Werder Bremen gegen den 1. FC Heidenheim heute im Liveticker

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Werder Bremen gegen den 1. FC Heidenheim heute im Liveticker: 0:0

1. : Soeben ertönt der Anpfiff vor der Geisterkulisse im Weserstadion. Die Hausherren stoßen an. Bei 22 Grad ist es derzeit trocken. Entsprechend gut bespielbar zeigt sich der Rasen.

Werder Bremen gegen den 1. FC Heidenheim heute im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn : Kurz vor Spielbeginn blicken wir auf das Unparteiischengespann. An der Pfeife agiert Felix Zwayer. Der 39-jährige FIFA-Referee leitete bereits im Mai 2014 ein Hinspiel in der Bundesliga-Relegation (HSV - Greuther Fürth 0:0). Heute gehen ihm die Assistenten Thorsten Schiffner und Marco Achmüller zur Hand.

Vor Beginn : Natürlich gilt der SV Werder als Favorit. Seit der Wiedereinführung der Relegation behielt bei insgesamt elf Duellen in acht Fällen der Bundesligist die Oberhand. Doch Tradition und langjährige Erstklassigkeit allein werden den Grün-Weißen nicht helfen. Die Männer von Florian Kohfeldt müssen das auch in zwei Spielen auf den Rasen bringen. Sollte sich am Ende dennoch der Außenseiter durchsetzen, käme das einer Sensation gleich. Nach sechs Jahren in der 2. Liga würde der FCH erstmals ins deutsche Fußball-Oberhaus aufsteigen. Als Vorbild kann der 1. FC Union Berlin gelten, der dieses Kunststück als Zweitligist vor gut zwölf Monaten vollbrachte.

Vor Beginn : Florian Kohfeldt bei DAZN : "Natürlich haben wir aus den letzten Wochen, mit Ausnahme von Mainz, ein gewisses Selbstverständnis wiedergefunden, wie wir Fußball spielen. Unser Punkteschnitt und die Spiele nach der Corona-Pause waren in Ordnung. Aber jede Nachlässigkeit kann uns - martialisch gesprochen - den Kopf kosten. Einen Spannungsabfall konnte ich aber nicht feststellen. Entscheidend wird sein, die Balance über zwei Spiele zu halten."

Vor Beginn : Erst zum dritten Mal treffen diese beiden Vereine anlässlich eines Pflichtspiels aufeinander. Die ersten beiden Duelle fanden im Rahmen des DFB-Pokals statt. Im Jahr 2011 gewann Heidenheim als damaliger Drittligist in der 1. Runde zu Hause gegen Bremen mit 2:1. Philipp Bargfrede bei Werder und Marc Schnatterer auf Seiten des FCH waren damals schon dabei. Und Letzterer erzielte den Siegtreffer. Das zweite Pokalspiel fand in dieser Saison im Weserstadion statt. Die Zweitrundenbegegnung entschied Werder klar mit 4:1 für sich. Interessanterweise traf Schnatterer dabei erneut. Die 34-jährige Vereinslegende jedoch sitzt heute - wie zuletzt häufiger - zunächst auf der Bank.

Vor Beginn : Eben dieses Erfolgserlebnis hatte Heidenheim zuletzt nur zum Teil. In Bielefeld setzte es eine ernüchternde 0:3-Pleite. Da jedoch parallel der HSV mit 1:5 gegen Sandhausen unterging, verteidigte der FCH seinen 3. Platz. Gerade auswärts jedoch sind zuletzt sechs Partien ohne Sieg verstrichen. Punkte gab es zumindest in Fürth und auf St. Pauli (jeweils 0:0). Den letzten vollen Erfolg in der Fremde feierten die Jungs von Frank Schmidt im Februar in Kiel (1:0). Auf Reisen (18) holte der Zweitligist nicht einmal halb so viele Zähler wie daheim (37).

Vor Beginn : Der Bundesligist möchte seinen Platz im deutschen Fußball-Oberhaus verteidigen und hat dabei zunächst Heimrecht. Zudem darf Werder mit Rückenwind in diese Relegation starten. Die Hanseaten vermieden im Saisonendspurt den direkten Abstieg, ergatterten am letzten Spieltag Platz 16 und damit die Chance, diese Spielzeit doch noch zu einem versöhnlichen Ende zu bringen. Zudem beendete die lange Zeit schwächste Heimmannschaft der Bundesliga beim 6:1 am Samstag gegen den 1. FC Köln gerade noch rechtzeitig den Heimfluch. Es handelte sich erst um den zweiten Dreier der Saison auf eigener Wiese. Davor war Werder vier Heimspiele in Serie ohne Torerfolg geblieben, punktete in diesem Kalenderjahr 2020 zu Hause einzig gegen Mönchengladbach (0:0).

Vor Beginn : Auf Seiten der Gäste gibt es drei Umstellungen. Anstelle von Jonas Föhrenbach, Konstantin Kerschbaumer und David Otto, die heute alle mit einem Platz auf der Bank vorliebnehmen müssen, rücken Kevin Sessa, Maurice Multhaup und Norman Theuerkauf in Heidenheims Anfangsformation. Insgesamt handelt es sich um den identischen 20-köpfigen Kader wie beim letzten Zweitligaspiel.

Vor Beginn : Im Vergleich zum letzten Bundesligaspiel nimmt Florian Kohfeldt eine Änderung vor, sieht sich aufgrund der Gelbsperre von Kevin Vogt dazu gezwungen. Den offenen Platz in Bremens Startelf übernimmt Philipp Bargfrede. Christian Groß rückt auf die Bank nach. Darüber hinaus bleibt Werders Kader unverändert.

Bremen gegen Heidenheim: Die Aufstellungen

Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Friedl - Bargfrede - M. Eggestein, Klaassen - Osako - Rashica, Füllkrug

Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Friedl - Bargfrede - M. Eggestein, Klaassen - Osako - Rashica, Füllkrug Heidenheim: Ke. Müller - Busch, P. Mainka, Beermann, Theuerkauf - Griesbeck, Dorsch - Multhaup, Sessa, Thomalla - Kleindienst

Bundesliga-Relegation: Werder Bremen gegen den 1. FC Heidenheim heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Heidenheim hingegen kassierte nach schwacher Leistung eine 0:3-Niederlage bei Zweitligameister Bielefeld. Da es der HSV allerdings zeitgleich nicht schaffte, gegen Sandhausen einen Punkt zu holen, blieb die Niederlage der Schwaben ohne Konsequenzen.

Vor Beginn: Bremen hat sich am letzten Spieltag durch einen fulminanten 6:1-Erfolg gegen den 1. FC Köln in die Relegation gerettet, während Fortuna Düsseldorf den bitteren Gang in Liga zwei antreten muss.

Vor Beginn: Los geht es um 20.30 Uhr, wenn Schiedsrichter Felix Zwayer aus Berlin die Partie im Wohninvest Weserstadion in Bremen freigibt.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Hinspiel der Bundesliga-Relegation zwischen Werder Bremen und (Noch-)Zweitligist Heidenheim.

Werder Bremen gegen den 1. FC Heidenheim heute live im TV und Livestream

