Kevin Stöger kann sich neuen Klub aussuchen: Auch Werder Bremen interessiert

© GEPA

Die Deichstube will nämlich wissen, dass sich die Bremer mit einer Verpflichtung von Stöger beschäftigen sollen. Dabei soll der 26-Jährige eine Rolle als Spielmacher an der Weser übernehmen - vorausgesetzt, Werder setzt sich in der Relegation gegen den 1. FC Heidenheim (Hinspiel am Donnerstag, ab 20.15 Uhr live auf DAZN) durch.

Bereits am Mittwoch berichtete der kicker , dass gleich drei Bundesliga-Klubs Stöger unter Vertrag nehmen wollen. Schalke, Eintracht Frankfurt und Stuttgart seien allesamt interessiert.

"Er findet Lösungen, auch wenn man es bei Ballbesitz mal ruhiger angehen lässt", schwärmte Düsseldorf-Trainer Uwe Rösler über Stöger während der Corona-bedingten Spielpause. Er sei ein Spieler, der "ein Spiel in allen Belangen dirigieren kann".

Der 26-Jährige belebte seit Jänner die Zentrale der Fortuna nach seiner Rückkehr von einem Kreuzbandriss und kam auf fünf Vorlagen. Einmal stand Stöger bereits im Kader des ÖFB-Nationalteams - im März 2019 beim 2:4 in Israel.

Kevin Stöger: Leistungsdaten 2019/20