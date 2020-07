TSV Hartberg - WAC heute live: Wo kann ich die Bundesliga im TV & Livestream sehen?

Facebook

TSV Hartberg - WAC: 3:3 (1:0)

Torschütze/n: Lienhart (9.), Tadic (56.), Rotter (88.) bzw. Jojic (52.), Weissman (70., 86.)

Gewitter und Dauerregen verhinderten die Meistergruppen-Partie der 31. Runde, die nun am Donnerstagabend nachgetragen werden soll. Dochauch für Donnerstagabend sind schwere Unwetter in der Steiermark prognostiziert. Wie die Kleine Zeitung berichtet, wäre es auch möglich gewesen, die Partie am Donnerstagnachmittag auszutragen - damit hatte Rechteinhaber Sky aber keine Freude. Nun heißt es für alle Beteiligten Hoffen: Regen und Hagel haben sich wieder angekündigt.

TSV Hartberg vs. WAC: Die Aufstellungen zur Partie

Hartberg: Swete - Lienhart, Rotter, Luckeneder, Klem - Kainz, Nimaga - Kröpfl, Rep, Dante - Tadic

WAC: Kofler - Novak, Baumgartner, Rnic, Schmitz - Jojic, Leitgeb, Liendl, Wernitznig - Weissman, Schmidt

Bank: Kuttin, Schmerböck, Gollner, Sprangler, Stratznig, Dieng,Gölles

Hartberg - WAC: Warum am Mittwoch abgesagt wurde

Ein schweres Unwetter sorgte dafür, dass das Aufwärmen vor dem für 20.30 geplanten Anpfiff abgebrochen werden musste. Dazu gab es auch noch einen großflächigen Stromausfall in Hartberg, wodurch es vorübergehend dunkel in der Profertil-Arena wurde.

Schiedsrichter Julian Weinberger inspizierte den Rasen dann um 21.00 Uhr und legte zunächst 21.35 Uhr als neuen Spielbeginn fest. Doch ein weiteres Gewitter vereitelte dies und führte zur Absage.

Es war das erste Mal seit über fünf Jahren, dass eine Bundesliga-Partie im Meisterschaftsfinish dem Schlechtwetter zum Opfer fiel. Zuletzt war dies am 20. Mai 2015 der Fall, als starker Regen das Spiel Grödig gegen Rapid verhindert hatte.

WAC gegen Hartberg: TV-Übertragung und Livestream

Sky hat wie bei jeder Bundesliga-Partie die TV-Rechte inne. Das Match ist entweder in der Konferenz auf Sky Sport Austria 1 zu sehen, oder aber im Einzelspiel auf Sky Sport Austria 4. Der ORF zeigt das Spiel vom Donnerstag nicht im Free-TV.

Wer nur via Stream dabei sein kann, der sollte bei Sky Go vorbeischauen.

Bundesliga live: Hartberg vs. WAC im Liveticker

Bundesliga-Tabelle vor WAC vs. Hartberg

Der WAC könnte sich mit einem Sieg vor den LASK schieben. Hartberg beendet die Saison fix auf dem fünften Platz.

Platz Team Spiele +/- Pkt. 1 31 73 47 2 31 23 38 3 31 33 33 4 30 24 31 5 30 -25 23 6 31 -11 19

Hartberg im EL-Playoff: Heimrecht im Rückspiel

Der TSV Hartberg wird das Rückspiel im Play-off-Finale der Fußball-Bundesliga zu Hause bestreiten. Die Entscheidung der Steirer gab die Liga am Donnerstag bekannt. Hartberg trifft in den Duellen um einen Startplatz in der Europa-League-Qualifikation am 11. (17.00 Uhr) und 15. Juli (20.30 Uhr) auf den Sieger des Halbfinales zwischen der Wiener Austria und dem SCR Altach.

Das Halbfinale wird in einer Partie am kommenden Mittwoch (8. Juli, 20.30 Uhr) in der Heimstätte der Austria entschieden.

Europa League Play-off - Termine