Real Madrid - FC Getafe heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Primera Division ist das Meisterschaftsrennen zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona weiterhin spannend. Am 33. Spieltag treffen die Königlichen auf den FC Getafe. Wie Ihr das Duell live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Real Madrid - FC Getafe: Termin, Spielzeit, Austragungsort

In der Primera Division ist wieder eine englische Woche angesetzt. Das Duell zwischen Real Madrid und Getafe findet am heutigen Donnerstag, den 02. Juli statt. Anstoß ist um 22 Uhr im Estadio Alfredo di Stefano in Valdebebas vor den Toren Madrids. Real trägt dort die restlichen Spiele der Saison aus, um die Umbauarbeiten am Bernabeu voranzutreiben.

Real Madrid - FC Getafe live im TV und Livestream

Die Partie zwischen Real Madrid und dem FC Getafe gibt es live und exklusiv bei DAZN . Hier findet Ihr alle Infos zur Übertragung:

Kommentator: Max Siebald

Experte Sebastian Kneißl

Anstoß: 22 Uhr

Der Streamingdienst hat jede Menge internationalen Spitzenfußball im Angebot, so auch die Primera Division. Das DAZN -Abo erhaltet Ihr im Monatsabo für 11,99 Euro oder im Jahresabo für 119,99 Euro.

Real Madrid - FC Getafe im Liveticker

Ihr habt keinen Zugriff auf Bewegtbild, wollt aber dennoch nichts verpassen? Das Duell zwischen den Königlichen und Getafe gibt es natürlich auch bei SPOX im Liveticker zu verfolgen.

Hier geht es zum Liveticker Real Madrid gegen den FC Getafe .

Primera Division: Der 33. Spieltag im Überblick

Datum Heim Gast 30.06. 19:30 Uhr Mallorca Celta de Vigo 30.06. 21:00 Uhr Leganes Sevilla 30.06. 22:00 Uhr Barcelona Atlético Madrid 01.07. 19:30 Uhr Deportivo Alavés Granada 01.07. 19:30 Uhr Valencia Athletic Bilbao 01.07. 22:00 Uhr Betis Sevilla Villarreal 01.07. 22:00 Uhr Real Valladolid UD Levante 02.07. 19:30 Uhr Eibar Osasuna 02.07. 19:30 Uhr Real Sociedad de Fútbol Espanyol Barcelona 02.07. 22:00 Uhr Real Madrid Getafe

Real Madrid: Siegesserie seit dem Re-Start

Bei Real Madrid läuft die Maschinerie seit dem Re-Start. Die Königlichen haben bislang alle fünf Begegnungen in der Primera Division gewonnen. Dadurch, dass der FC Barcelona zuletzt patzte, liegen die Madrilenen nun sogar zwei Zähler vor dem Erzrivalen in der Tabelle.

Vor allem Karim Benzema zeigt sich in Top-Form. Drei Tore und ein Assist hat er seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs auf dem Konto. Am vergangenen Wochenende führte er Real mit einem Geniestreich zum 1:0-Sieg über Espanyol Barcelona. Das entscheidende Tor von Casemiro legte er perfekt per Hacken-Torvorlage auf.

Primera Division: Die Tabelle

Real Madrid hat die Tabellenführung inne. Durch den Patzer des FC Barcelona gegen Atletico Madrid (2:2) kann Real den Vorsprung in der Tabelle mit einem Sieg sogar auf vier Punkte ausbauen.