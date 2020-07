3. Liga: FC Bayern II gegen den MSV Duisburg jetzt im Liveticker

Facebook

© imago images / Eibner

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Bayern II gegen den MSV Duisburg im Liveticker: 0:1

Tor: 0:1 Vermeij (30.)

Info: Der Wiederanpfiff in München verzögert sich wegen eines Gewitters derzeit um einige Minuten.

Halbzeit: Die Bayern dagegen waren zunächt spielstärker, hatten dann aber defensiv große Probleme und kassierten folgerichtig den Rückstand. Offensiv waren vor allem Jeong und Kühn enorm aktiv, noch fehlt aber das Glück. Derzeit wären die Münchner zwar noch Tabellenführer, Würzburg und Braunschweig wären aber punktgleich.

Halbzeit: Die Duisburger würden durch die knappe Führung derzeit zwar nicht auf den Relegationsplatz springen, schieben sich durch den Sieg aber derzeit punktgleich an die Ingolstädter heran. Der MSV steht defensiv stabil und hat ein paar Mal gut gekontert, zum Ende der Halbzeit wurden die Duisburger aber defensiv anfälliger.

45.+1. Dann ist Pause in München, Duisburg führt mit 1:0!

44. Plötzlich sind es wieder die Bayern, die dem Spiel ihren Stempel aufdrücken und offensiv mit ihrer Schnelligkeit brillieren. Duisburg ist defensiv gut unterwegs, allerdings lassen die MSV-Spieler im eigenen Abwehrnetz manchmal zu große Lücken.

42. Doppelchance für Kühn und Musiala! Zunächst ist es Kühn, der aus 15 Metern leicht rechter Position flach abzieht und den rechten Pfosten trifft. Musiala bekommt den Abpraller, setzt diesen aus der Nähe des rechten Fünferecks aber über den Kasten von Weinkauf.

40. Compper erteilt Musiala und Kühn heute eine Lehrstunde. Mit einem Steilpass bedient Will von links zunächst den jungen Musiala links im Sechzehner, nach dem ersten Ballkontakt klebt Compper aber bereits an den Hacken des FCB-Stürmers und zieht clever das Offensivfoul.

38. Kern mit dem nächsten guten Abschluss! Der Mittelfeldspieler probiert es einfach mal aus 25 Metern leicht rechter Position, sein Versuch geht halbhoch knapp am linken Pfosten vorbei. Glück für den MSV!

36. Zehn Minuten noch bis zur Pause: Sehen wir noch einen Treffer oder halten die Duisburger die derzeit knappe Führung?

34. Jetzt ist so richtig Feuer drin in der Partie! Beide Mannschaften wollen offensiv jetzt nachlegen. Duisburg muss in Sachen Torverhältnis noch ein wenig auf die derzeit punktgleichen Ingolstädter aufholen, die Bayern wollen den Spitzenplatz in der Liga natürlich verteidigen.

32. Was für wilde Szenen auf beiden Seiten! Unmittelbar nach dem Führungstreffer ist Jeong plötzlich frei im linken Halbraum durch und legt den Ball am linken Sechzehnereck über den herauslaufenden Feldhahn, allerdings ist sein Schuss ein Stück zu lasch und Gembalies kann den Ball lang klären. Dieser Ball landet dann bei Daschner, der auf einmal Feldhahn ausspurtet und am Elfmeterpunkt frei vor Hoffmann auftaucht. Eigentlich muss das das 2:0 sein, Daschner schießt aber flach rechts am Tor vorbei.

MSV Duisburg: Vermeij erzielt die Führung

30. Toooooor! FC Bayern München II - MSV DUISBURG 0:1! Vermeij bringt die Duisburger in Führung! Mai spielt einen kapitalen Fehlpass im Spielaubau in den linken Halbraum, wo Sicker durchsprintet und an der Strafraumkante von Mai umgesenst wird. Der Schiedsrichter lässt weiterlaufen, weil Mickels links im Sechzehner an den Ball kommt und diesen ins Zentrum auf Vermeij legen kann. Der Stürmer muss aus kurzer Distanz nur noch einschieben, es ist sein 14. Saisontreffer.

29. Die Bayern sind defensiv ein wenig wackliger unterwegs, das Aufbauspiel wirkt nicht mehr so souverän wie in der Anfangsphase. Nicht, dass das in die Hose geht...

27. Mitte des ersten Durchgangs hat sich eine unterhaltsame Partie an der Grünwalder Straße entwickelt, auch weil beide Teams auf den Führungstreffer drängen. Spielerisch sind die Duisburger mittlerweile überlegen, die jungen Bayern sind aber technisch versierter und haben mit Kühn und Jeong zwei gefährliche Akteure vorne drin.

FC Bayern II macht Druck: Jeong trifft die Latte

25. Jeong an die Latte! Eine zunächst harmlos erscheinende Hereingabe von Yilmaz von rechts landet bei Jeong am Elfmeterpunkt, der den Ball clever links an Compper vorbeilegt und dann aus neun Metern volley auf den Kasten von Weinkauf drischt. Das Spielgerät knallt an die Latte und dann aus der Gefahrenzone.

24. Ben Balla mit dem nächsten Abschluss - Duisburg wird deutlich stärker! Eine flache Hereingabe von Stoppelkamp von rechts rutscht bis an den linken Pfosten durch, wo Ben Ball aus 17 Metern direkt abzieht. Erneut fehlt dem Schuss die Wucht, Hoffmann sammelt das Spielgerät unten links vor der Linie ein.

22. Daschner kassiert nach einem harten Einsteigen im Mittelfeld die erste Gelbe Karte der Partie, für ihn hat diese aber noch keine Folge.

20. Die Bayern mit dem ersten Abschluss auf der Gegenseite! Jeong dribbelt sich links an der Strafraumkante entlang durch und legt dann von der Grundlinie zurück zentral vor den Sechzehner auf Stiller. Der defensive Mittelfeldspieler zieht direkt ab, sein Schuss geht aber deutlich über den Kasten von Weinkauf.

18. Daschner! Der MSV-Offensivspieler nimmt Feldhahn nach einem langen Ball zentral an der Strafraumkante mit einer perfekten Ballannahme aus dem Spiel, legt den Ball rechts an ihm vorbei und probiert es volley aus 16 Metern halbhoch in Richtung linker Pfosten. Hoffmann zeigt glänzende Reflexe und klärt zum Eckball!

16. Mickels mit dem ersten Abschluss! Der Flügelspieler der Duisburger probiert es aus 20 Metern leicht linker Position mit einem Flachschuss, Hoffmann sammelt den Schuss aber unten links im Kasten sicher ein.

14. Waldhof hat in Braunschweig bereits ausgeglichen - mit einem Treffer wären die Bayern schon deutlich näher an einer Meisterschaft, da in Köln auch noch nichts passiert ist.

13. Die Bayern haben mit Kühn einen klaren Zielspieler ausgemacht, Jeong sucht die Leihgabe von Ajax erneut im Sturm, diesmal wird er von Compper sauber vom Ball getrennt. Die Innenverteidigung des MSV verfügt über wahnsinnig viel Erfahrung, die im heutigen Spiel noch wichtig werden könnte.

11. Kurzer Blick in die anderen Stadien: Braunschweig führt bereits gegen Waldhof Mannheim, dadurch würde die Eintracht die Meisterfeier der Bayern zumindest für den heutigen Tag verschieben.

9. Die Bayern müssen heute übrigens auf ihren Top-Stürmer Wriedt verzichten: Der 24-Tore-Mann ist allerdings nicht verletzt, sondern steht schlichtweg seit dem heutigen Tag beim niederländischen Eredivisie-Klub Willem II Tilburg unter Vertrag.

7. Erste kleinere Torannäherung der Bayern: Welzmüller sucht aus dem linken Halbraum heraus Kühn links im Sechzehner, Gembalies hat den Youngster aber gut im Griff und sorgt am Ende sogar für einen Abstoß vom eigenen Tor aus.

5. Sebastian Hoeneß lässt seine Mannschaft mutig und offensv beginnen, vor allem über die Außenbahnen wollen die Gastgeber die Zebras heute knacken. Duisburg wirkt weiterhin ein wenig wacklig, die Negatviserie der letzten Wochen ist dem MSV deutlich anzumerken.

3. Die Bayern eröffnen das Spiel ein wenig mutiger, Duisburg startet im gegnerischen Stadion zunächst ein wenig vorsichtiger und schaut sich erstmal an, was die Hoeneß-Elf zu bieten hat.

1. Der Ball rollt.

FC Bayern II gegen den MSV Duisburg heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Aufstellungen für die Partie sind nun auch da. Bei den Bayern sind Top-Torjäger Otschie Wriedt und Derrick Köhn nicht im Kader. Beide Spieler haben Anfang des Jahres für den 1. Juli einen Vertrag beim niederländischen Erstligisten Willem II Tilburg unterschrieben.

FC Bayern II gegen den MSV Duisburg: Die Aufstellungen

FC Bayern II: R. Hoffmann - M. Yilmaz, L. Mai, Feldhahn, Will - T. Kern, Stiller, Welzmüller - Jeong - Kühn, Musiala

R. Hoffmann - M. Yilmaz, L. Mai, Feldhahn, Will - T. Kern, Stiller, Welzmüller - Jeong - Kühn, Musiala MSV Duisburg: Weinkauf - Boeder, Compper, Gembalies, Sicker - Albutat, Ben Balla - Stoppelkamp, Daschner, L.-J. Mickels - Vermeij

Vor Beginn: Die Bayern von Coach Sebastian Hoeneß haben seit Ende Februar kein Spiel mehr verloren und sind seit elf Liga-Partien ungeschlagen. So kletterten sie vom 11. Tabellenplatz seitdem an die Tabellenspitze und haben bereits einen Platz unter den Drei sicher. Die Duisburger, die vom 14. bis zum 32. Spieltag an der Tabellenspitze standen, sind dagegen seit fünf Spielen sieglos. Das Team von Torsten Lieberknecht droht den schon sicher geglabten Aufstieg zu verpassen. Hoffnung macht das Hinspiel in Duisburg: Dort gewannen die Zebras am Ende knapp mit 3:2.

Vor Beginn: Ein Duisburger Erfolg würde die Tabelle - in der Platz 1 und 6 derzeit nur acht Punkte auseinander liegen, den Kampf um die direkten Aufstiegsränge noch einmal spannend machen. Beide Mannschaften haben am letzten Spieltag übrigens Gegner aus dem Mittelfeld vor der Brust, für den 1. FC Kaiserslautern (Gegner der Bayern) und die SpVgg Unterhaching (Gegner der Duisburger) geht es tabellarisch aber um nichts mehr.

Vor Beginn: Aus Duisburger Sicht sind die Bayern so etwas wie der Lebensretter im Aufstiegsrennen. Da die zweite Mannschaft des Rekordmeisters nicht aufsteigen kann, reicht Rang 4 für die Relegation und der dritte Platz für den Aufstieg ins Unterhaus. Dort stehen derzeit die eben angesprochenen Braunschweiger, die drei Punkte Vorsprung auf Absteiger Duisburg haben. Der MSV will den direkten Wiederaufstieg eintüten, braucht dabei heute aber einen Sieg, zumal Platz 4 und der FC Ingolstadt ebenfalls zwei Punkte entfernt sind.

FC Bayern II kann sich Meisterschaft sichern

Vor Beginn: Beginnen wir mit den Zahlenspielchen: Die Bayern-Reserve (64 Punkte) könnte sich heute ihre erste Drittliga-Meisterschaft überhaupt sichern. Voraussetzung dafür ist ein Sieg im Spitzenspiel gegen die Zebras und eine gleichzeitige Niederlage der Würzburger Kickers (63) bei Viktoria Köln. Um alles 100 Prozent sicher zu machen, darf Eintracht Braunschweig (61) zudem nicht gewinnen, die Niedersachsen haben allerdings schon ein um sechs Tore schlechteres Torverhältnis als die Münchner.

Vor Beginn: Die oberen beiden Profi-Ligen haben ihre Saison bereits beendet, also liegt der volle Fokus auf der 3. Liga. Die Bayern kämpfen noch um die Meisterschaft, die Duisburger um den Aufstieg. Ab in einen hochspannenden Aufstiegskrimi!

Vor Beginn: Den MSV trennen derzeit zwei Punkte von Platz vier, der aktuell für die Teilnahme an der Relegation berechtigen würde. Somit ist klar: Gewinnt die Elf von Torsten Lieberknecht nicht, spielt der MSV wohl ein weiteres Jahr in Liga 3.

Vor Beginn: Die Formkurve spricht klar für Tabellenführer Bayern: Der FCB-Nachwuchs gewann acht der vergangenen zehn Spiele, während die Gäste seit fünf Partien auf einen Erfolg warten.

Vor Beginn: Ab 19 Uhr rollt im Stadion an der Grünwalder Straße in München der Ball, als Schiedsrichter ist Daniel Schlager im Einsatz.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Topspiel der 3. Liga zwischen dem Nachwuchs des FC Bayern und dem MSV Duisburg.

3. Liga: Bayern II gegen Duisburg heute live im TV und Livestream

Die Partie Bayern II gegen Duisburg ist nicht im Free-TV zu sehen. Stattdessen hat sich MagentaSport die Übertragungsrechte für sämtliche Spiele der 3. Liga gesichert.

Das Sportangebot der Telekom ist sowohl im TV als auch per Livestream abrufbar. Ab 18.30 Uhr stimmt Euch Kommetator Oscar Heirler auf die Begegnung ein.

FC Bayern II gegen MSV Duisburg: Voraussichtliche Aufstellungen

Der FCB muss neben dem gelbgesperrten Chris Richards auch auf den angeschlagenen Jann-Fiete Arp verzichten. Dem MSV fehlen Bitter, Sabanci und Schmeling.

FC Bayern II: R. Hoffmann - Stanisic, Senkbeil, Feldhahn, Köhn - T. Kern, Stiller - Jeong - M. Tillman, Wriedt, Dajaku

R. Hoffmann - Stanisic, Senkbeil, Feldhahn, Köhn - T. Kern, Stiller - Jeong - M. Tillman, Wriedt, Dajaku MSV Duisburg: Weinkauf - Boeder, Compper, Gembalies, Sicker - Albutat, Ben Balla - Stoppelkamp, Daschner, L.-J. Mickels - Vermeij

3. Liga: Die Tabelle vor dem 37. Spieltag