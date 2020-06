SK Rapid Wien - SK Sturm Graz heute live: Bundesliga im TV, Livestream & Liveticker sehen

Krisenbewältigung, das wird das Motto beider Teams in diesem vermeintlichen Spitzenspiel sein. Rapid und Sturm kämpfen um die internationalen Plätze und wollen im direkten Duell keine Punkte liegen lassen. SPOX erklärt euch, wie ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

© GEPA

Die Gäste aus Graz befinden sich mittlerweile in einer schweren Krise. Seit Ende Februar steht nur ein Sieg zu Buche, in den letzten drei Spielen konnte man nicht einmal ein Tor erzielen. Das Duell Anfang Juni mit Rapid mussten die Blackies mit 0:4 abschenken. Nach fast einem Jahr ging am Donnerstag die Ära El Maestro zu Ende gegangen, der 37-Jährige wurde dienstfrei gestellt.

In einem besseren Zustand könnte Sturm Rapid aber nicht erwischen, denn nach dem 0:1 gegen Hartberg und der herben 2:7-Klatsche gegen Salzburg muss sich Dietmar Kühbauers Team erst erfangen. Gegen die Grazer braucht es dringend drei Punkte, um im Kampf um Platz zwei im Rennen zu bleiben.

© imago images

Meistergruppe: Der 30. Spieltag

SK Rapid Wien - SK Sturm Graz im TV und Livestream

Nachdem das Frühspiel zwischen dem LASK und dem WAC im ORF läuft, ist das Spätspiel Rapid - Sturm wiederum ausschließlich bei Sky zu sehen. Dort läuft es im Anschluss an die Konferenz auf Sky Sport Austria 1 .

Wer nur via Stream zuschauen will, der kann bei Sky Go vorbeischauen.

Bundesliga live: Rapid vs. Sturm im Liveticker

Eine Alternative für all jene, die keine Möglichkeit haben das Spiel zu sehen, gibt es in Form unseres umfassenden LIVETICKERS .

SCR gegen STU: Mögliche Aufstellungen

Sturm: Siebenhandl - Sakic, Avlonitis, Geyrhofer, Trummer - Ch. Leitgeb, Ljubic - Despodow, Kiteishvili, Röcher - Balaj

Es fehlt: Spendlhofer (sportliche Gründe)

Rapid: Knoflach - Stojkovic, D. Ljubicic, Hofmann, Ullmann - Petrovic, Schwab - Schick, Knasmüllner, Kitagawa - Kara

Es fehlen: Fountas (gesperrt), Strebinger (Rückenprobleme), Barac (Trainingsrückstand), Murg (Knieverletzung), Sonnleitner (Muskelfaserriss), Dibon (Kreuzbandriss), Schobesberger, Szanto, Wunsch, Schuster (alle rekonvaleszent)

Bundesliga: Die Tabelle der Meistergruppe

Platz Verein Sp S U N Tore Diff Punkte 1. Red Bull Salzburg 29 19 8 2 99:32 67 41 2. LASK Linz 29 20 4 5 66:30 36 33 * 3. Rapid Wien 29 15 7 7 57:37 20 32 4. WAC 29 13 8 8 62:39 23 28 5. TSV Hartberg 29 11 5 13 45:67 -22 23 ** 6. SK Sturm Graz 29 10 5 14 41:48 -7 19

* = 4 Punkte Abzug wegen verbotenen Mannschaftstrainings** = Vorreihung bei Punktegleichheit (wegen Abrundung nach Grunddurchgang)