Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Bundesliga: VfL Wolfsburg gegen FC Bayern München heute im Liveticker - 0:2

Tore: 0:1 Coman (4.), 0:2 Cuisance (37.)

Halbzeit: Auch im letzten Bundesligaspiel der Saison scheint sich der alte und neue deutsche Meister keine Blöße zu geben. Beim VfL Wolfsburg führt der FC Bayern München zur Pause verdient mit 2:0. Über weite Strecken hatten die Gäste mehr vom Spiel. Zwar ließ es der Rekordmeister nach der frühen Führung vorübergehend auch etwas ruhig angehen, doch nach einer halben Stunde wurden die Zügel wieder spürbar angezogen. Und den Plan, noch in der ersten Hälfte einen zweiten Treffer nachlegen zu wollen, setzten die Münchener zielstrebig in die Tat um.

45.+3.: Dann beendet Patrick Ittrich fürs Erste das Treiben auf dem Platz.

Ginczek trifft - Tor zählt wegen Foulspiels nicht

45.+2.: Kevin Mbabu flankt von der rechten Seite. Auf Höhe des linken Pfostens haut sich Daniel Ginczek in die Hereingabe und befördert die Pille per Kopf ins rechte Eck. Dabei aber rammt der Stürmer Odriozola um und bekommt das als Offensivfoul abgepfiffen. Der Treffer findet keine Anerkennung.

45.: Soeben läuft die reguläre Spielzeit des ersten Durchgangs ab. Zwei Minuten soll es noch obendrauf geben.

43.: Natürlich ist das eine Sache für die Videoschiedsrichter. Doch die Überprüfung von Sören Storks und Christian Fischer hat nicht die entsprechenden Konsequenzen. Die Unparteiischen lassen das durchgehen.

42.: Nach einem langen Ball hat Serge Gnabry freie Bahn. Doch Koen Casteels kommt früh aus seinem Sechzehner, stellt sich erfolgrreich in den Weg und blockt den versuchten Heber ab. Aber ist da nicht die Hand im Spiel?

40.: Auf der Gegenseite bleibt es im Großen und Ganzen bei Distanzschüssen. Jetzt betätigt sich Josuha Guilavogui Dessen Rechtsschuss verfehlt das Tor.

Cuisance erhöht kurz vor dem Halbzeitpfiff

37.: Tooooor! VfL Wolfsburg - FC BAYERN MÜNCHEN 0:2. Schnell wirkt sich das verschärfte Tempo der Gäste aus. Kingsley Coman spielt von der rechten Seite einen kurzen Pass zu Mickael Cuisance. Mit einer simplen Körpertäuschung versetzt dieser John Anthony Brooks, der sich da sehr leicht vernaschen lässt. Den so gewonnenen Raum nutzt der Franzose in leicht nach rechts versetzter Position zu einem perfekten Linksschuss aus etwa 19 Metern oben in den linken Winkel.

36.: In dieser Phase agieren die Gäste nachdrücklicher. Mickael Cuisance spielt auf rechts Odriozola an. Dessen präzise Flanke landet im Zentrum bei Robert Lewandowski, der recht unbedrängt zum Kopfball kommt. Der Abschluss gerät nicht platziert genug. Koen Casteels pariert.

33.: Wiederholt schalten die Münchener gut um. Kingsley Coman stoppt seinen Flügellauf auf rechts, passt in die Mitte zu Leon Goretzka. Dieser schlägt einen gefühlvollen Pass in die Spitze. Halblinks in der Box setzt Thomas Müller zum Kopfball an, der oben auf dem Tornetz landet.

31.: Von der rechten Seite bringt Kevin Mbabu eine gute Flanke an. Auf Höhe des zweiten Pfostens läuft Daniel Ginczek ein, kann von Odriozola nicht gebremst werden. Die Direktabnahme mit dem rechten Fuß verfehlt das Gehäuse von Manuel Neuer.

30.: Durch den Mut der Wölfe bieten sich dem Meister mal wieder Räume. Leon Goretzka schaltet um. Von der linken Seite bringt Thomas Müller den Ball in die Mitte, der bis zu Kingsley Coman durchrutscht. Der Franzose trifft mit dem rechten Fuß das Außennetz.

28.: In der Summe hat der FC Bayern mehr vom Spiel, legt in jedem Fall die nötige Ernsthaftigkeit an den Tag, was die sehr gute Zweikampfquote und die Laufbereitschaft beweisen. Somit geht die Führung in Ordnung. Wolfsburg aber versteckt sich nicht. Die Männer von Oliver Glasner treten recht mutig auf und tragen aktiv zum Spiel bei.

27.: Nach etwa zwei Minuten Unterbrechung wird der Spielbetrieb wieder aufgenommen.

25.: Dann wird den Akteuren erst einmal eine Trinkpause gewährt. Für einen Moment ruht der Ball.

Bayern führt - Wolfsburg spielt ordentlich mit

24.: Von der linken Seite bringt Serge Gnabry den Ball zum Tor. Der Linksschuss aufs kurze Eck ruft erneut Koen Casteels auf den Plan, der rechtzeitig zur Stelle ist.

22.: Dann sind wieder die Gäste am Zug. Thomas Müller ist auf rechts unterwegs, sucht mit einem kurzen Pass Serge Gnabry. Nahe des rechten Strafraumecks zieht dieser mit dem linken Fuß ab und zwingt Koen Casteels zum Eingreifen.

19.: Über die linke Seite haben nun die Wölfe etwas Platz. Jerome Roussillon darf sich in aller Ruhe eine Abspielstation suchen und findet die in Josip Brekalo. Dieser zieht links im Strafraum mit dem rechten Fuß ab. Manuel Neuer pariert reaktionsschnell.

19.: Der Meister lässt die Wolfsburger also durchaus gewähren - und versucht dann, sich bietende Räume zum schnellen Umschalten zu nutzen. Ein solcher Angriff bleibt jetzt stecken, weil ein Pass von Kingsley Coman zu unpräzise gerät.

17.: Immerhin bekommen die Hausherren jetzt ihren zweiten Torabschluss zustande. Erneut handelt es sich um einen Distanzschuss. Josip Brekalo schießt mit dem rechten Fuß aus etwa 19 Metern rechts am Kasten von Manuel Neuer vorbei.

15.: Wegen Meckerns holt sich Wout Weghorst früh eine Gelbe Karte ab. Für den Stürmer ist das die siebte Verwarnung der auslaufenden Saison.

13.: Trotz allen Bemühens bekommen die Wolfsburger keinerlei Zielstrebigkeit in die eigenen Aktionen. Das eigene Engagement also zahlt sich somit nicht aus.

11.: Auf der anderen Seite treibt den Rekordmeister ja nichts. Mit der Führung im Rücken haben die Jungs von Hansi Flick alle Zeit der Welt, müssen sich kein Bein mehr ausreißen.

9.: In der Folge beruhigt sich das Geschehen, welches sich zwischen den Strafräumen abspielt. Die Gäste sind bemüht, Kontrolle auszuüben. Die Wölfe aber bleiben dran, halten überhaupt nichts davon, dem Kontrahenten nur zuzuschauen und hinterherzulaufen.

8.: Durch die Hoffenheimer Führung beim BVB hat der VfL nun drei Punkte Rückstand auf Platz sechs in der Tabelle.

7.: Weiterhin spielt er VfL aktiv mit. Wout Weghorst probiert sich aus der Distanz. Erstmals bekommt Manuel Neuer etwas zu tun, hat mit den unplatzierten Schuss aber wenig Mühe.

6.: Nach einem langen Pass von Thomas Müller, versucht Robert Lewandowski, sein Torekonto weiter aufzustocken. Der Torschützenkönig schießt mit dem linken Fuß links am Gehäuse von Koen Casteels vorbei.

5.: Umgehend wollen die Wölfe reagieren, erarbeiten sich den ersten Eckstoß dieser Partie. Ertrag bringt die Standardsituation nicht.

FC Bayern: Coman sorgt für Blitzführung

4.: Tooooor! VfL Wolfsburg - FC BAYERN MÜNCHEN 0:1. Mit ihrem ersten konstruktiven Angriff kommen die Gäste sofort zum Erfolg. Zunächst behauptet Robert Lewandowski den Ball, legt zu Thomas Müller ab. Dessen Steilpass schickt Kingley Coman in den freien Raum. Der Franzose dringt über halbrechts in den Sechzehner ein und schießt mit dem rechten Fuß präzise und unhaltbar ins lange Eck.

2.: Mutig legen die Wölfe los. Nach einem von einem Münchener verlängerten Einwurf der Gastgeber von der rechten Seite landet die Pille im Zentrum bei Jerome Roussillon. Aus etwa 17 Metern bringt dieser den ersten Torschuss an, der rechts am Kasten vorbei fliegt.

1.: In diesem Moment ertönt der Anpfiff. Die Hausherren stoßen bei schwülen 30 Grad und bewölktem Himmel an. Bleibt zu hoffen, dass wir die Angelegenheit ohne Gewitter über die Bühne bekommen.

Vor Beginn: Kurz vor Spielbeginn blicken wir auf das Unparteiischengespann. An der Pfeife agiert Patrick Ittrich. Der 41-jährige Referee leitet sein 40. Bundesligaspiel und wird dabei unterstützt von den Assistenten Norbert Grudzinski und Sascha Thielert.

Vor Beginn: Hansi Flick denkt natürlich auch schon einen Schritt weiter: "Es ist wichtig, dass wir jetzt nicht nachlassen. Es ist schwer, den Gang wieder hochzuschalten, wenn man die Konzentration zurückfährt. Wir müssen sehr präsent sein und den Rhythmus nutzen für das Pokalfinale. Wir können 17 Spiele ohne Niederlage bleiben in der Rückrunde. Das ist das wichtigste Ziel. Wir wollen auf Sieg spielen."

Vor Beginn: Oliver Glasner schätzt den heutigen Gegner "unglaublich stark" ein. Angesichts der Top-Verfassung der Münchener scheint es so, "als wären sie aktuell unbesiegbar. Nichtsdestotrotz werden wir nun ein letztes Mal in dieser Bundesliga-Saison alles, was in unserem Tank ist, raus feuern. Wir wollen es den Bayern so schwer wie möglich machen und das Spiel gewinnen." Dafür müssen wir "in allen Bereichen auf unserem obersten Level agieren. Das bedeutet, dass wir sehr kompakt sein müssen, uns überhaupt keine Fehler in der Defensive erlauben dürfen und immer wach sein müssen."

Vor Beginn: Die übrigen Bestmarken des Meisters ergeben sich beinahe zwangsläufig durch den frühzeitigen und letztlich souveränen Titelgewinn. Daher spricht so ziemlich jede Statistik für die Mannschaft von Hansi Flick, die das Maß aller Dinge in der Bundesliga darstellt. So scheint schwer vorstellbar, was heute ausgerechnet für die heimschwachen Wölfe sprechen sollte. Zu Hause stehen für den VfL aktuell vier Partien ohne Sieg zu Buche. Den letzten Heim-Dreier fuhren die Niedersachsen im Februar gegen Mainz ein (4:0).

Vor Beginn: Die übrigen Bestmarken des Meisters ergeben sich beinahe zwangsläufig durch den frühzeitigen und letztlich souveränen Titelgewinn. Daher spricht so ziemlich jede Statistik für die Mannschaft von Hansi Flick, die das Maß aller Dinge in der Bundesliga darstellt. So scheint schwer vorstellbar, was heute ausgerechnet für die heimschwachen Wölfe sprechen sollte. Zu Hause stehen für den VfL aktuell vier Partien ohne Sieg zu Buche. Den letzten Heim-Dreier fuhren die Niedersachsen im Februar gegen Mainz ein (4:0).

Vor Beginn: Natürlich könnte die Aufgabe für die Wolfsburger schwieriger kaum sein. Auch mit dem Titel in der Tasche ließ es der FC Bayern zuletzt nicht schleifen, baute seine Serie auf 24 Pflichtspiele ohne Niederlage aus - allein in der Bundesliga sind es 19 Partien. Im Jahr 2020 hat der Rekordmeister noch gar keine Begegnung verloren, trennte sich einzig von RB Leipzig 0:0. Die übrigen Partien wurden allesamt gewonnen - das sind seither zwölf Bundesligaspiele bzw. 15 Pflichtspielsiege in Serie. Vor mehr als einem halben Jahr gingen die Münchener letztmals als Verlierer vom Platz. Einst im Dezember geschah das in Mönchengladbach (1:2).

Vor Beginn: Tabellarisch empfängt der Sechste den Spitzenreiter. Mit anderen Worten trifft ein aktueller und auch künftiger Europa-League-Teilnehmer auf den alten und neuen deutschen Meister. Dennoch geht es für die Wölfe noch um etwas. Platz 6 oder 7 - das macht sehr wohl einen Unterschied. Es gilt, den direkten Einzug in die Gruppenphase zu sichern. Und dafür müssten die Niedersachsen die punktgleichen Hoffenheimer hinter sich halten, sonst droht die Europa-League-Qualifikation.

Vor Beginn: Auf Seiten der Gäste wird kräftig getauscht. Sechs neue Namen finden sich in der Anfangsformation. So kehrt Stammkeeper Manuel Neuer zwischen die Pfosten zurück und Sven Ulreich muss den Platz im Tor räumen. Wiederholt Bestandteil der Münchner Startelf sind Jerome Boateng, Mickael Cuisance, Leon Goretzka, Thomas Müller und Robert Lewandowski.

Vor Beginn: Im Vergleich zum letzten Punktspiel nimmt Oliver Glasner lediglich eine Änderung vor, sieht sich aufgrund der Innenbandzerrung von Xaver Schlager dazu gezwungen. Dafür rückt Josuha Guilavogui in Wolfsburgs Startelf. Der Kapitän kehrt nach einer Gelbsperre zurück.

Die Aufstellungen:

VfL Wolfsburg : Casteels - Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillon - Guilavogui, Arnold - Steffen, Brekalo - Ginczek, Weghorst

FC Bayern : Neuer - Odriozola, J. Boateng, Alaba, Davies - Cuisance, Goretzka - Coman, T. Müller, Gnabry - Lewandowski

Vor Beginn: Die Partie wird heute von Patrick Ittrich geleitet. Ihn unterstützen die Assistenten Norbert Grudzinski und Sascha Thielert. Der Vierter Offizieller ist Lasse Koslowski, im Kölner Keller sitzen Sören Storks und Christian Fischer.

Vor Beginn : Der VfL darf keine Punkte auf die TSG verlieren, nur dann würde die direkte Quali für die Gruppenphase der EL feststehen. Theoretisch wäre auch ein Vorbeiziehen der TSG mithilfe des Torverhältnisses möglich, bei zehn Toren Rückstand darf dieses Szenario allerdings vernachlässigt werden.

Vor Beginn : Die Bayern sind als Meister durch, für den VfL geht es heute allerdings noch um wichtige Punkte. Holen die Wölfe nämlich weniger Punkte als Hoffenheim in Dortmund, geht es in der kommenden Saison in die Europa-League-Quali.

Vor Beginn : Herzlich willkommen zur Begegnung des 34. Spieltags zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

© GEPA

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 34. Spieltag