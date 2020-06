NFL Starter-Serie: Packers, Vikings, Lions, Bears - die NFC North

Mit dem Draft und dem größten Teil der Free Agency im Rückspiegel wird das Bild der 32 Teams klarer: Wie könnten die offensiven und defensiven Startformationen aussehen? Und wo sind dort potenzielle Stärken und Schwächen? SPOX blickt in der Offseason-Starter-Serie auf alle acht Divisions. Heute steht die weit offen erscheinende NFC North an.

© imago images / Icon SMI

Wer ist in Woche 1 der Starting Quarterback der Chicago Bears? Und wer in Woche 8? Und in Woche 15? Die Debatte um die wichtigste Position auf dem Feld wird die Bears vermutlich die ganze Saison über begleiten.

Über schlechte Mitspieler auf dieser Seite des Balles können Mitchell Trubisky und Nick Foles sich nicht beschweren, auch wenn General Manager Ryan Pace dort im Draft eine fragwürdige Entscheidung getroffen hat.

Chicago Bears: Starter-Projection Offense

Position Spieler Position Spieler Quarterback: Nick Foles Left Tackle: Charles Leno Jr. Running Back: David Montgomery Left Guard: James Daniels Wide Receiver: Allen Robinson Center: Cody Whitehair Wide Receiver: Anthony Miller Right Guard: Rashaad Coward Tight-End: Cole Kmet Right Tackle: Bobby Massie Tight End: Jimmy Graham

Chicago Bears: Starter-Projection Defense

Position Spieler Position Spieler Defensive Line: Akiem Hicks Edge: Robert Quinn Defensive Line: Eddie Goldman Cornerback: Kyle Fuller Defensive Line: Bilal Nichols Cornerback: Artie Burns Edge: Khalil Mack Safety: Deon Bush Linebacker: Danny Trevathan Safety: Eddie Jackson Linebacker: Roquan Smith

Bears-Kader: Stärken, Schwächen und Beobachtungen

Die Defensive der Chicago Bears hat mit Khalil Mack, Eddie Jackson, Kyle Fuller und Akiem Hicks weiterhin viele Stars in der ersten Einheit, hat danach aber nicht mehr die Tiefe wie im Vorjahr. Linebacker Nick Kwiatkowski und Cornerback Prince Amukamara standen 2019 insgesamt für knapp 1400 Snaps auf dem Feld, spielen künftig aber beide für die Las Vegas Raiders.

In der Secondary hat Chicago mit Zweitrundenpick Jaylon Johnson stark nachgerüstet. Viele Experten hatten den Cornerback der Utah Utes vor dem Draft als Erstrundentalent eingeschätzt. Johnson könnte schon früh in der Saison mehr als Artie Burns spielen.

Die einzig nennenswerte Addition in der Free Agency ist Edge-Verteidiger Robert Quinn, der ein konstanterer Passrusher ist als Superathlet Leonard Floyd, der zu den Los Angeles Rams gegangen ist.

Zuvor hatten die Bears mit der Selektion von Tight End Cole Kmet allerdings für einige Fragezeichen unter NFL-Experten und -Fans gesorgt. Dass Nagy gerne häufig zwei Tight Ends aufs Feld schicken möchte, ist mittlerweile bekannt, ob ein 33-jähriger Jimmy Graham und Kmet auf der Position konstant Separation kreieren können, bleibt jedoch zu beobachten. Die Bears haben aktuell ganze neun Tight Ends im Roster.

Mit Allen Robinson haben die Bears allerdings einen Receiver im Team, der mit einem besseren Quarterback im Team vielleicht schon die ein oder andere All-Pro-Auszeichnung erhalten hätte. Anthony Miller ist wie auch schon vor der vergangenen Saison ein Breakout-Kandidat.



In der Offensive Line werden vermutlich mindestens vier Starter der Vorsaison auch im kommenden September wieder das Feld nehmen. Kontinuität ist gerade in der O-Line zu begrüßen, bedeutet in diesem Fall aber auch: Dort kann nur Neuzugang Germain Ifedi ein Upgrade gegenüber Rashaad Coward auf Right Guard darstellen. Die positive Regression zurück zur starken Form von 2018 muss in der O-Line also hauptsächlich von Charles Leno Jr., James Daniels, Cody Whitehair und Bobby Massie kommen.

Auch im Backfield kehren mit David Montgomery, Tarik Cohen und Ryan Nall drei bekannte Gesichter zu den Bears zurück.

Die Entscheidung der Bears, Nick Foles nach Chicago zu holen, könnte während und nach der Saison heftig kritisiert werden, falls die Offensive der Mannschaft von Head Coach Matt Nagy keine Verbesserungen zum Vorjahr zeigt. Mit Jameis Winston, Andy Dalton und Cam Newton waren und sind andere attraktive Optionen auf der Quarterback-Position verfügbar, die in der kommenden Spielzeit nicht so teuer sein werden wie Foles.

Langfristig laufen die Bears seit dem Trade für Khalil Mack weiterhin Gefahr, den Nachschub an Elite-Talenten im Draft zu verpassen. Dass Pace zuletzt mehrfach aus einer schwierigen Ausgangslage hinaus auch noch verhältnismäßig früh im Draft einen Running Back (David Montgomery) und einen Tight End (Kmet) auswählte, hat die Situation noch verschärft. Die Jobs von Nagy und Pace, der noch 2018 durch Sporting News zum Executive of the Year gewählt wurde, könnten in der kommenden Saison schon auf dem Spiel stehen.

Die vergangene Saison der Detroit Lions lässt sich einfach in zwei Hälften aufteilen: Mit einem gesunden Matthew Stafford im Team - und ohne. Die zweite, komplett sieglose Hälfte kann man aus analytischer Sicht getrost ignorieren, denn für die Lions hat sich nur bestätigt, was für fast alle anderen Mannschaften in der NFL auch gilt. Ohne ihren ersten Quarterback hat das Team kaum eine Chance.

Wie stark die Lions mit Stafford in den ersten acht Wochen der Saison spielten, ist jedoch mittlerweile in Vergessenheit geraten.

Detroit Lions: Starter-Projection Offense

Position Spieler Position Spieler Quarterback: Matthew Stafford Left Tackle: Taylor Decker Running Back: D'Andre Swift Left Guard: Joe Dahl Wide Receiver: Kenny Golladay Center: Frank Ragnow Wide Receiver: Marvin Jones Right Guard: Jonah Jackson Slot-Receiver: Danny Amendola Right Tackle: Halapoulivaati Vaitai Tight End: T.J. Hockenson

Detroit Lions: Starter-Projection Defense

Position Spieler Position Spieler Edge: Romeo Okwara Cornerback: Desmond Trufant Defensive Tackle: Danny Shelton Cornerback: Jeffrey Okudah Defensive Tackle: John Atkins Slot-Cornerback: Justin Coleman Edge: Trey Flowers Safety: Duron Harmon Linebacker: Jamie Collins Safety: Tracy Walker Linebacker: Jarrad Davis

Lions-Kader: Stärken, Schwächen und Beobachtungen

Vor allem in der Defensive der Lions sind eindeutig Tendenzen der Patriots zu erkennen, die Head Coach Matt Patricia aus New England mit nach Detroit gebracht hat. Allein drei Ex-Pats in Duron Harmon, Jamie Collins und Danny Shelton werden in der kommenden Saison für die Lions starten.

Außerdem wurde beim Konstruieren dieser Einheit die Verstärkung der Secondary dem Pass Rush vorgezogen. Auch wenn selbst ein Top-3-Pick nicht garantiert, dass Jeff Okudah sofort die Rolle als konstanter Nummer-1-Cornerback von Darius Slay (zu den Eagles getradet) übernehmen kann, wurde die Secondary der Lions vielversprechend verbessert.

Desmond Trufant hat über viele Jahre hinweg gut gegen die besten Receiver der Gegner abgeliefert und sollte dementsprechend auch ein exzellenter Nummer-2-Cornerback sein. Justin Coleman im Slot sowie Tracy Walker und Harmon als Safety-Duo sollten auch mindestens durchschnittlich verteidigen können. Zudem stehen Jayron Kearse, Darryl Roberts und Will Harris als solide Alternativen für bestimmte Rollen bereit.

Der Pass-Rush der Lions wird, ähnlich wie bei den Patriots, vermutlich auch viel durch Blitzes entstehen müssen. Mit den athletischen Linebackern Jarrad Davis, Jamie Collins und Jahlani Tavai ist Detroit dafür gut ausgestattet. Allerdings hatte gerade Davis in der Vorsaison, wie auch schon in seinem Rookiejahr, große Probleme in der Pass Coverage.

Wo abseits von Trey Flowers konstant Pressures seitens der Lions ausgeübt werden sollen, bleibt weiterhin das größte Fragezeichen dieser Defense. Falls Romeo Okwara oder sein jüngerer Bruder Julian dort nicht überraschen, könnte Flowers schon wie im Vorjahr regelmäßig an Double Teams der Offensive Line scheitern.

Die größte Überraschung in der Offseason der Lions kam früh in der zweiten Runde des Drafts, als Detroit Running Back D'Andre Swift auswählte. Kerryon Johnson hatte zwar bisher viel mit Verletzungen zu kämpfen, zeigte jedoch im gesunden Zustand gute Leistungen. Swift überzeugt neben seiner Explosivität und Agilität mit seinen Fähigkeiten als Passfänger, die Johnson fehlen.



Dabei könnte es für Detroit ein Fehler sein, wieder vermehrt auf kurze Pässe zu setzen. Schließlich war die Offensive der Lions zu Beginn der vergangenen Saison mit einem aggressiven, vertikalen Passspiel sehr erfolgreich. Stafford warf seine Pässe mit einer durchschnittlichen Target-Tiefe von 11,4 Yards. So weit das Feld runter warf 2019 kein anderer Quarterback seine Receiver an, nur Jameis Winston (10,9) und Ryan Tannehill (10,1) erreichten dort auch einen Wert von über 10 Yards.

Mit dem Receiver-Duo Kenny Golladay und Marvin Jones sowie den Tight Ends T.J. Hockenson, Jesse James und Rookie Hunter Bryant haben die Lions weiterhin genug Anspieloptionen, um auch in der kommenden Saison das vertikale Passspiel wieder aufzunehmen. Danny Amendola ist auch im Alter von 34 noch eine verlässliche Option im Kurzpassspiel.

Eine weitere Voraussetzung für diesen aggressiven Spielstil ist jedoch auch, dass die Offensive Line Stafford genügend Zeit in der Pocket verschafft. Dort könnte potenziell die rechte Seite der Line für größere Schwierigkeiten sorgen. Vaitai wurde als solider Starter bezahlt, hat sich bei den Eagles jedoch nie über längere Zeit als solcher bewiesen. Auf der Position des rechten Guards wird es vermutlich einen Wettkampf zwischen Oday Aboushi, Kenny Wiggins, Logan Stenberg und Jonah Jackson geben. Ein verkürztes Training Camp wäre ein Nachteil für die Rookies Jackson und Stenberg.

Die Green Bay Packers haben Jordan Love in der ersten Runde des Drafts auf der Suche nach ihrem Quarterback der Zukunft ausgewählt, anschließend aber Spieler für eine Football-Philosophie aus der Vergangenheit gedraftet.

Haben die Verantwortlichen in der Tundra Aaron Rodgers trotz einer Teambilanz von 13-3 im Vorjahr schon abgeschrieben? Zumindest haben sie seine Chancen auf weiteren Erfolg zum Ende seiner Karriere nicht verbessert.

Green Bay Packers: Starter-Projection Offense

Position Spieler Position Spieler Quarterback: Aaron Rodgers Left Tackle: David Bakhtiari Running Back: Aaron Jones Left Guard: Elgton Jenkins Wide Receiver: Davante Adams Center: Corey Linsley Wide Receiver: Allen Lazard Right Guard: Billy Turner Wide Receiver: Devin Funchess Right Tackle: Rick Wagner Tight End: Jace Sternberger

Green Bay Packers: Starter-Projection Defense

Position Spieler Position Spieler Defensive Line: Dean Lowry Edge: Za'Darius Smith Defensive Line: Kenny Clark Cornerback: Jaire Alexander Defensive Line: Tyler Lancaster Cornerback: Kevin King Edge: Preston Smith Safety: Darnell Savage Jr. Linebacker: Oren Burks Safety: Adrian Amos Linebacker: Christian Kirksey

Packers-Kader: Stärken, Schwächen und Beobachtungen

Die Green Bay Packers haben insgesamt weiterhin ein gutes Roster mit wenig gravierenden Schwächen. Die mit Abstand größte Schwachstelle der Mannschaft liegt jedoch in einer der wichtigsten Positionsgruppen im American Football, Wide Receiver.

Davante Adams ist aktuell vermutlich einer der zehn besten Receiver in der NFL. Der Qualitätsunterschied zum zweitbesten Receiver im Team, egal ob Allen Lazard, Devin Funchess oder Marquez Valdes-Scantling, ist bei den Packers jedoch so groß wie bei keiner anderen Mannschaft in der NFL.

Lazard hat für einen ungedrafteten Spieler in seinem zweiten Jahr sehr gute Ansätze gezeigt. Die Packers haben in der jüngeren Vergangenheit jedoch auch schon nach guten Ansätzen von Geronimo Allison (jetzt Lions) oder Valdes-Scantling zu viel darauf gesetzt, dass einer der beiden seinen Durchbruch als konstante Nummer-2-Option hinter Adams schafft.

Dass Green Bay in einem als historisch tief besetzt geltenden Receiver-Jahrgang keinen einzigen Receiver, aber einen Power-Runner (AJ Dillon) und einen H-Back (Josiah Deguara) in Runde zwei und drei gedraftet haben, sorgte im NFL-Kosmos kollektiv für so viel Unverständnis für den Draft-Prozess einer Mannschaft wie selten zuvor.

Als Erklärung für diese Entscheidungen wurde häufig spekuliert, dass Head Coach Matt LaFleur im Idealfall die Outside-Zone-Offensive der San Francisco 49ers und Offensiv-Genie Kyle Shanahan nachbauen möchte. Dass Deguara die Rolle von Kyle Juszczyk auch nur ansatzweise so gut ausführen kann wie der variable Fullback der Niners ist jedoch sehr unwahrscheinlich. Außerdem setzte San Francisco in jüngerer Vergangenheit immer wieder auf agile, explosive Running Backs und kaum auf behäbige Dampfwalzen wie Dillon.

© imago images

Außerdem scheint Rodgers nicht unbedingt geeignet für das System Shanahans zu sein. Der Hall-of-Famer kann zwar weiterhin deutlich mehr Plays durch Improvisation kreieren als beispielsweise Jimmy Garappolo, ist in den vergangenen Jahren jedoch immer wieder negativ dafür aufgefallen, dass er offene Receiver im Kurz- und Mediumpassspiel zu häufig nicht anwirft. An diesem Punkt wäre vermutlich die Frage berechtigt, ob die Entscheidungstreffenden in Green Bay vielleicht Love schon in der Saison 2022 als Quarterback der Packers sehen.

Offensiv stehen hinter der rechten Seite der Offensive Line noch zwei Fragezeichen. Billy Turner schien in der vergangenen Saison mehrfach das schwächste Glied der O-Line zu sein und hat mit Rick Wagner nun auch einen schlechteren Right Tackle als Bryan Bulaga neben sich. Lane Taylor könnte auf der rechten Seite aushelfen, da Elgton Jenkins ihn mit seiner extrem guten Rookie-Saison wohl endgültig von der Position des Left Guards verdrängt hat.

Ähnlich wie in der Offensive (Funchess) ist auch der prominenteste Free-Agency-Neuzugang auf der defensiven Seite maximal unspektakulär. Linebacker Christian Kirksey kommt aus Cleveland und soll die Rolle von Blake Martinez übernehmen, hat aber seit 2017 nur noch unterdurchschnittliche Leistungen gezeigt.

Die Secondary sowie der Pass Rush der Packers ist allerdings weiter stark besetzt. Im defensiven Backfield hat Green Bay mit Josh Jackson auch zumindest eine gute Alternative, auf den Edges fehlt hinter Za'Darius Smith und Preston Smith nach der enttäuschenden Rookie-Saison von Rashan Gary aktuell noch eine dritte Option, falls der Superathlet in seinem zweiten Jahr keine Fortschritte macht.

Dabei werden konstante Pressures von Gary als Rotations-Passrusher in der kommenden Saison vermutlich mehr als noch im Vorjahr benötigt werden, denn Za'Darius ist ein Kandidat für einen großen Rückschritt in Richtung seiner vorherigen Karriereleistungen. In Baltimore hat der 27-Jährige nie ansatzweise so dominiert wie 2019 für die Packers.

Den Minnesota Vikings waren in der Free Agency finanziell die Hände gebunden, so dass die Franchise viele langjährige Starter ziehen lassen musste und kaum nennenswerte Neuzugänge vermeldete.

Dafür hat Minnesota im Draft einen neuen Rekord mit ganzen 15 Selektionen aufgestellt. Mit diesem Influx an jungem Talent hat die Franchise offenbar den Plan, einen Rebuild zu umgehen und stattdessen nur einen kurzweiligeren "Reload" durchzuführen und damit im Angriffsmodus zu bleiben.

Minnesota Vikings: Starter-Projection Offense

Position Spieler Position Spieler Quarterback: Kirk Cousins Left Tackle: Riley Reiff Running Back: Dalvin Cook Left Guard: Pat Elflein Wide Receiver: Adam Thielen Center: Garrett Bradbury Wide Receiver: Justin Jefferson Right Guard: Dru Samia Tight End: Kyle Rudolph Right Tackle: Brian O'Neill Tight End: Irv Smith Jr.

Minnesota Vikings: Starter-Projection Defense

Position Spieler Position Spieler Edge: Danielle Hunter Cornerback: Holton Hill Defensive Tackle: Michael Pierce Cornerback: Jeff Gladney Defensive Tackle: Shamar Stephen Slot-Cornerback: Mike Hughes Edge: Ifeadi Odenigbo Safety: Harrison Smith Linebacker: Anthony Barr Safety: Anthony Harris Linebacker: Eric Kendricks

Vikings-Kader: Stärken, Schwächen und Beobachtungen