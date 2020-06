Bericht: Hamburger SV will LASK-Regisseur Peter Michorl verpflichten

Wie lange bleibt Regisseur Peter Michorl dem LASK erhalten? Bei der Sky-TV-Übertragung am Mittwoch wurde der 25-Jährige mit dem Hamburger SV in Verbindung gebracht.

© GEPA

Der Traditionsklub soll an einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers interessiert sein. Michorl selbst antwortete auf das Gerücht mit Vorsicht: "Eine schöne Stadt."

Michorls Vertrag in Linz läuft noch bis Sommer 2021, zudem soll eine Ausstiegsklausel einen etwaigen Transfer beschleunigen.

"Vertragsdetails will ich nicht besprechen. Es sind jetzt noch drei Spiele, die ich zu 100 Prozent bestreiten will, dann gehen wir in den Urlaub. Dann werden wir sehen, was rauskommt", richtet Michorl aus.

Laut Sky soll ein Michorl-Transfer zum HSV nur bei einem Aufstieg in die Bundesliga ein Thema werden. Vor dem letzten Spieltag rutschten die Hamburger auf den vierten Platz ab und sind jetzt auf Schützenhilfe angewiesen.

Peter Michorls Leistungsdaten 19/20