TSG Hoffenheim - 1. FC Köln heute live im TV, Livestream und Liveticker

TSG Hoffenheim gegen 1. FC Köln: Termin und Ort

Anpfiff der Partie ist am heutigen Mittwoch, den 27. Mai, um 20.30 Uhr. Zeitgleich starten noch drei weitere Partien der Bundesliga, unter anderem empfängt Fortuna Düsseldorf den FC Schalke 04.

Gespielt wird in der PreZero-Arena zu Sinsheim. Das Stadion, das seit 2019 den Namen eines Entsorgungsdienstleisters trägt, wurde 2009 eröffnet und bietet als Oberfläche Naturrasen.

TSG Hoffenheim gegen 1. FC Köln heute live im TV und Livestream

Die Partie läuft live und exklusiv bei Sky . Der Pay-TV-Sender bietet das Spiel in Sinsheim als Einzelspiel und als Teil der Konferenz an.

Da Sky nur die Samstags-Konferenzen der Spieltage 26 und 27 im Free-TV ausgestrahlt hat, liegen die heutigen Partie wieder allesamt hinter der Bezahlschranke.

Streamen könnt Ihr das Duell der Hoffenheimer gegen Köln via SkyGo (für TV-Abo-Kunden per App abrufbar) oder mit einem Sky Ticket .

Schon gewusst? Bereits 40 Minuten nach Abpfiff gibt es die Highlights aller Bundesliga-Spiele bei DAZN .

Die Bundesliga im SPOX-Liveticker: TSG Hoffenheim gegen 1. FC Köln

Auch bei unseren Livetickern habt Ihr die Wahl zwischen Einzelspiel und Konferenz:

TSG Hoffenheim und 1. FC Köln im Direktvergleich

In der Bundesliga ist für den FC gegen Hoffenheim seit Längerem nichts zu holen. Seit sieben Spielen warten die Domstädter auf einen Erfolg gegen die TSG, die vergangenen drei Spiele gingen allesamt verloren.

Am heftigsten kamen die Kölner in der Rückrunde der vergangenen Saison unter die Räder: 0:6 hieß es am Ende aus FC-Sicht, vor allem in der zweiten Hälfte hatten die Kölner den Hoffenheimern nichts entgegenzusetzen und fingen sich fünf Gegentore.

Knapper gestaltete sich die Sache in der Hinrunde der aktuellen Saison. Am 11. Spieltag führte der Effzeh zur Halbzeit sogar noch, musste allerdings aufgrund einer schwächeren zweiten Halbzeit und eines Last-Minute-Treffers von Locadia wieder alle drei Punkte an die TSG abtreten.

Während die Hoffenheimer damals ihren sechsten Sieg in Folge unter Dach und Fach brachten, sind es diesmal die Kölner, die mit einer positiven Bilanz aus den vergangenen Spielen anreisen: Nur zwei der vergangenen sieben Spiele gingen verloren (gegen den FC Bayern und Borussia Mönchengladbach), vier Siege stehen in dieser Zeit zu Buche.

Die TSG hingegen wartet seit sieben Bundesligapartien auf einen Dreier, lediglich drei Unentschieden weist die Statistik der Kraichgauer in dieser Zeit auf - gute Vorzeichen für die Kölner also, endlich mal wieder gegen die Hoffenheimer zu gewinnen.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 28. Spieltag