Bundesliga: Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker - 0:0

Nach dem Sieg in Freiburg wollen die abstiegsbedrohten Bremer heute gegen Borussia Mönchengladbach weitere Punkte sammeln, um den Abstand zum rettenden Ufer zu verkürzen. Hier bleibt Ihr im ausführlichen Liveticker immer auf dem aktuellen Stand.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker: 0:0

22.: Erst so langsam bekommen die Gäste wieder Struktur rein. Lars Stindl schlägt einen langen Pass in die Spitze. Marcus Thuram macht sich auf den Weg. Das wird knapp, gerade noch rechtzeitig ist Jiri Pavlenka zu Stelle, wird dann vom Gladbacher getroffen und bekommt einen Freistoß.

20.: Nun bemühen sich die Borussen darum, wieder mehr Spielanteile abzubekommen. Viel mehr geht derzeit für die Jungs von Marco Rose nicht. Der gegnerische Sechzehner ist momentan kaum in Sichtweite für die Fohlen.

18.: Marco Friedl erarbeitet den nächsten Eckstoß für Werder und kümmert sich an der rechten Eckfahne gleich selbst darum.. Bei der hohen Hereingabe herrscht einiges an Verkehr im und am Torraum. Dennoch behält Yann Sommer den Durchblick und faustet die Pille aus der Gefahrenzone.

16.: Durch die gute Aktion eben haben die Werderaner Mut geschöpft und mischen jetzt besser mit. Dadurch wirkt die Partie in dieser Phase ausgeglichener.

14.: Dank zweier Ecken nisten sich die Hanseaten am gegnerischen Strafraum ein. Eine weitere klare Abschlusshandlung entspringt diesen Szenen allerdings nicht.

12.: Im Anschluss bekommen die Hausherren einen ersten konstruktiven Angriff zustande. Auf der rechten Seite ist Theodor Gebre Selassie unterwegs, spielt den Ball an der Strafraumkante zur Mitte. Davy Klaassen zieht unbedrängt ab. Den abgefälschten Rechtsschuss pariert Yann Sommer gut.

11.: Nun segelt ein hoher Ball in den Bremer Straufraum. Dort holt sich Marcus Thuram den Kopfball. Diese Verlängerung gerät nicht platziert genug. Jiri Pavlekna steht goldrichtig und hält.

9.: Dann lässt sich auf der rechten Seite Alassane Plea nicht von Marco Friedl stoppen, bringt den Ball in den Sechzener. Auf der anderen Seite in der Box ist der Winkel ganz spitz für Florian Neuhaus, der entsprechend auch nicht an Juri Pavlenka vorbei kommt.

8.: Über die Zweikämpfe wollen sich die Gastgeber in die Partie arbeiten. Für spieltechnisch nennenswerte Aktionen reicht es bislang nicht.

6.: Auch Werder möchte mitmachen. Über spärliche Ansätze kommen die Hanseaten allerdings zunächst nicht hinaus. Die Fohlenelf gibt in der Anfangsphase den Ton an.

3.: Erste Möglichkeit der Partie für die Gladbacher. Neuhaus rutscht in einen Ball rein. So hat Pavlenka damit keine Probleme.

3.: Behutsam gehen beide Seiten die Partie an. Die Borussia lässt aber früh erkennen, dass man sich sehr aktiv am Geschehen beteiligen möchte.

1.: Der Ball rollt!

Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach heute im Liveticker: Vor Beginn

Die Aufstellungen:

SVW: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Friedl - Groß - Klaassen, M. Eggestein - Osako, Sargent, Rashica

Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Friedl - Groß - Klaassen, M. Eggestein - Osako, Sargent, Rashica BMG: Sommer - Lainer, Jantschke, Ginter, Elvedi, Wendt - Kramer, Neuhaus - Stindl - Plea, Thuram

Vor Beginn: Auf Seiten der Gäste fallen Tobias Strobl (Muskelverletzung) und Breel Embolo (Wadenprellung) - beide zuletzt in der Startelf - aus. Schon länger nicht dabei sind Fabian Johnson (muskuläre Probleme) und Denis Zakaria (Knieoperation).

Vor Beginn: Florian Kohfeldt muss auf Philipp Bargfrede verzichten, der eine Gelb-Rot-Sperre abzusitzen hat. Darüber hinaus fehlen langfristig Niclas Füllkrug, Kevin Möhwald (beide Knieverletzung), Claudio Pizarro (Oberschenkelverletzung) und Ömer Toprak (Wadenverletzung). Dafür stehen die angeschlagenen Kevin Vogt und Marco Friedl zur Verfügung. Zudem kehrt Ludwig Augustinsson nach auskurierter Muskelverletzung in den Kader zurück.

Vor Beginn: Am Vormittag gaben die Fohlen bekannt, dass Heiko Vogel neuer Trainer der U23-Mannschaft wird. Vogel erhält einen Dreijahresvertrag und wird ab dem 1. Juli 2020 für die Regionalligamannschaft verantwortlich sein. "Diese neue Aufgabe bei Borussia Mönchengladbach reizt mich wirklich sehr. Ich habe großen Respekt vor der Entwicklung der Borussia und ich freue mich darauf, Teil dieses Teams zu werden", sagte Vogel.

Vor Beginn: Eine klare Sache war das Hinspiel, das die Fohlen mit 3:1 gewannen. Patrick Herrmann traf für die Elf vom Niederrhein doppelt, Leonardo Bittencourt konnte für die Gäste in der Nachspielzeit nur noch Ergebniskosmetik betreiben.

Vor Beginn: Ein Blick auf die Statistik der Bundesliga-Historie zeigt: Mit einem Sieg könnte Werder im historischen Direktvergleich gleichziehen. Bisher gab es das Duell Fortuna vs. BMG 101-mal. 38-mal siegte Bremen, 39-mal Gladbach (24 Unentschieden).

Vor Beginn: Während Gladbach aufgrund der Niederlage gegen Bayer Leverkusen von der Werkself in der Tabelle überholt wurde, gibt es für Werder neue Hoffnung: Dank drei Punkte in Freiburg beträgt der Rückstand auf den Abstiegs-Relegationsplatz nur noch drei Zähler. Dort steht Fortuna Düsseldorf.

Vor Beginn: Anpfiff im Wohninvest Weserstadion ist am heutigen Dienstag um 20.30 Uhr. Geleitet wird die Begegnung von Manuel Gräfe aus Berlin.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker der Bundesliga-Begegnung Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach.

Bremen gegen Gladbach heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Bremen und Gladbach ist live und exklusiv auf Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender bietet neben der Übertragung im TV auch einen Livestream via SkyGo an oder ohne Abo auch in Form eines Tagespasses mit dem SkyTicket.

DAZN versorgt Euch bereits 40 Minuten nach Abpfiff der Spiele mit allen Highlights aus der Bundesliga. Das Angebot des Streamingdienstes kann für einen Monat lang kostenlos getestet werden, anschließend kostet ein Abo 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich.

Werder Bremen vs. Borussia Mönchengladbach: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Breel Embolo und Tobias Strobl mussten gegen Leverkusen verletzt ausgewechselt werden und stehen Marco Rose nicht zur Verfügung. Bei Werder ist der Einsatz von Kevin Vogt fraglich.

Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Vogt, Moisander - Gebre Selassie, M. Eggestein, Klaassen, Friedl - Bittencourt, Rashica - Sargent

Pavlenka - Veljkovic, Vogt, Moisander - Gebre Selassie, M. Eggestein, Klaassen, Friedl - Bittencourt, Rashica - Sargent Gladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt - Kramer, Neuhaus - Stindl - Herrmann, Plea, Thuram

Bundesliga: Der 28. Spieltag in der Übersicht