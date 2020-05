FC Bayern: Pressekonferenz mit Hansi Flick vor BVB-Spiel im LIVETICKER

Facebook

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Vor Beginn: Das Abschlusstraining der Münchner ist beendet. Flick dürfte pünktlich zur PK erscheinen, der Bayern-Tross reist nämlich noch heute nach Dortmund.

Vor Beginn: Der BVB geht mit vier Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter und Serienmeister ins Topspiel. "Wenn wir um die Meisterschaft weiter mitspielen wollen, sollten wir das Spiel gewinnen. Das ist ganz einfach, wird aber schwierig", sagte Sportdirektor Michael Zorc, der die Spieler aufforderte, mit breiter Brust ins Spiel zu gehen: "Wir müssen an uns selbst glauben und unser Selbstbewusstsein zeigen. Bayern wird mehr Ballbesitz haben. Wir müssen Phasen aushalten, wo sie sehr dominieren."

FC Bayern - PK mit Hansi Flick im LIVETICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Bei den Dortmundern scheint Mats Hummels für das Duell mit dem FCB einsatzbereit. Der Weltmeister von 2014 stehe "zu 99 Prozent" zur Verfügung, sagte BVB-Trainer Lucien Favre am Montagmorgen. Hummels war am Samstag im Spiel beim VfL Wolfsburg (2:0) in der Halbzeitpause mit Achillessehnenproblemen ausgewechselt worden. Axel Witsel ist zudem am Sonntag nach seinen muskulären Problemen wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Der belgische Nationalspieler "könnte im Kader sein", so Favre.

Vor Beginn: Mal sehen, wie Flick den mehr als wahrscheinlichen Ausfall von Thiago kompensiert. Gut möglich, dass Leon Goretzka wieder an der Seite von Joshua Kimmich im defensiven Mittelfeld agiert. Als Alternative käme Javi Martinez in Frage. Corentin Tolisso fehlt aufgrund einer Knöchelverletzung noch bis mindestens Ende Juni.

Vor Beginn: Dem FCB droht der Ausfall von Mittelfeldmotor Thiago Alcantara. Der spanische Nationalspieler, der bereits gegen Eintracht Frankfurt mit muskulären Problemen zugesehen hatte, nahm nicht am Abschlusstraining am Montag teil.

Vor Beginn: Flick soll mit der vergangenen Trainingswoche alles andere als zufrieden gewesen sein und eine Einheit sogar vorzeitig beendet haben. Das berichtet die Bild . Ob er dazu etwas sagen möchte?

Vor Beginn: Guten Tag und herzlich Willkommen zum LIVETICKER der Video-Pressekonferenz mit FCB-Coach Hansi Flick. Ab 13.30 Uhr stellt sich der 55-Jährige den Fragen der per Zoom zugeschalteten Journalisten.

Bundesliga-Tabelle: Die Spitzengruppe