© imago images

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Schalke 04 gegen FC Augsburg heute im Liveticker: 0:1

Tore: 0:1 Löwen (6.)

45. : Die regulär letzte Minute im ersten Durchgang ist angebrochen. Viel Grund, viel nachspielen zu lassen, gibt es nicht.

43. : Niederlechner kommt bei diesem Angriff der Augsburger über die rechte Seite, aber Nastasic blockt den Schuss im Strafraum. Keine Gefahr für das von Schubert gehütete S04-Tor.

41. : Effektive Augsburger. Mit einem Torschuss - nämlich dem von Löwen zum 1:0 in der sechsten Minute - haben die Gäste bisher maximalen Erfolg. Der Rest ist Spielkontrolle gegen ziemlich einfallslos anlaufende Schalker. Knapp fünf Minuten sind es noch bis zur Pause.

40. : Den Standard tritt Max. Und Gregoritsch ist es am kurzen Pfosten, der dann den Ball für die Schalker aus der Box klärt.

39. : Ein langer Ball auf die linke Seite soll Niederlechner erreichen. McKennie klärt aber im Strafraum noch so gerade vor ihm auf Kosten einer Ecke.

37. : Schalke hat weiter etwa 75 Prozent Ballbesitz und eine recht gute Passquote, aber es gilt weiterhin: Da ist viel brotlose Kunst dabei, weil eben Augsburg rund um den Strafraum keine Lücken lässt und kaum einmal Fehler macht.

36. : Schöpf unterläuft im Luftduell Gruezo, aber einen Freistoß bekommen die Augsburger da am Mittelkreis nicht zugesprochen.

35. : Die Statistik weist gut zehn Minuten vor der Pause nun zwar vier Torschüsse der Hausherren aus, aber davon kam nur einer (der von Matondo vor wenigen Minuten) auch auf den Kasten.

33. : Augsburg verteidigt nun auch mutig weiter vorne. Das schmeckt Schalke nicht so gut. Ein flüssiges Kombinationsspiel ist so kaum möglich - und lange Bälle finden bisher selten den Weg zu den Zielspielern.

31. : Schalke betreibt zwar viel Aufwand auf dem Rasen, dabei aber springt sehr wenig raus. Das Tempo im Spiel ist auch nicht sonderlich hoch, dafür sorgen - wann immer sie im Ballbesitz sind - die Augsburger, die gerne und oft auf die Bremse treten.

29. : Ecke für Augsburg. Die Gäste zeigen sich seit dem Führungstor eigentlich gar nicht mehr vor dem gegnerischen Tor. Nach Max' Standard kommt auch keine Chance zustande.

28. : Ein schneller Schalker Angriff über die linke Seite: Matondo treibt den Ball in den Sechzehner. Seinen Schuss mit der rechten Innenseite wehrt Luthe im Grätschsitz aber mit dem linken Fuß gekonnt ab.

26. : Zur Mitte der ersten Halbzeit als Heimteam in Rückstand - das würde nun in "normalen" Zeiten doch einige Reaktionen auf den Rängen der Schalker Arena hervorrufen. Die Bandbreite zwischen lautstarker Anfeuerung und Pfiffen ist da groß. So müssen sich die Hausherren irgendwie selbst zu mehr Angriffsaktionen ermuntern.

25. : Ein Abschluss der Gastgeber aus der zweiten Reihe, aber beim Versuch von Matondo muss Luthe im FCA-Gehäuse nicht eingreifen. Der Ball fliegt hoch drüber.

25. : Schalke-Stürmer Gregoritsch, früher ja auch in Diensten der Augsburger, kommt bis hierhin erst auf zehn Ballkontakte. Abschlüsse? Fehlanzeige!

Schalke 04 - FC Augsburg: Königsblau offensiv zu harmlos

23. : Das, was Wagner von seinem Team vor dem Anpfiff gefordert hat, sind ihm seine Schützlinge nach wie vor schuldig: Mehr Zug zum Tor und bessere Kombinationen im Angriff will der Coach sehen. Bisher bringen das seine Spieler aber nicht auf den Rasen. Augsburg verteidigt weiter sehr konzentriert und eng an den Gegenspielern in der eigenen Hälfte.

22. : Nach einem Freistoß von Philipp Max von der linken Seite segelt der Ball in die Strafraummitte, aber dann pfeift Stegemann die Szene ab: Abseits!

20. : Eine recht hektische Phase in der Partie jetzt, bei der Schiri Stegemann gefordert und gefragt ist. In den Duellen geht es weiter recht hitzig zu, meist reklamieren bei unfairen Aktionen dann beide Seiten. Unter dem Strich schenken sich die Teams da aber nichts.

18. : In der Schalker Hälfte lassen die Augsburger den Gegner relativ ungestört kombinieren, erst kurz hinter der Mittellinie wird es dann in Sachen Zweikämpfe intensiver.

16. : Ein Blick in die Statistik: Augsburg überlässt den Schalkern oft den Ball (75:25 Prozent Anteile), auch in der Zweikampfbilanz und bei der Passquote hat der S04 Vorteile. Aber da Augsburg am Strafraum keine Lücken lässt, bringt das alles den Gastgebern keine Torchancen ein.

14. : Von den Gelsenkirchnern war - bis auf den ersten Versuch von Gregoritsch in der 4. Minute - vor dem Tor des FCA bisher noch nichts Erwähnenswertes zu sehen.

12. : Die Gäste versuchen nach Balleroberungen in der eigenen Hälfte nun immer wieder, das Mittelfeld schnell zu überbrücken und so Niederlechner in Position zu bringen.

10. : Schalke ist vom frühen Gegentreffer doch verunsichert, Augsburg verteidigt hinten meist mühelos.

8. : Noch ein Freistoß für den S04 - und dieses Mal sieht der Übeltäter Gelb: Ruben Vargas wird für ein Foul an Caligiuri am rechten Strafraum-Rand verwarnt. Aus dem fälligen Freistoß machen die Schalker aber wieder nichts.

7. : Jetzt ein Freistoß für die Hausherren nach einem Foul von Max an Caligiuri. Den blocken die Augsburger aber ab.

6. : Toooor! Schalke 04 - FC AUGSBURG 0:1. Eduard Löwen lässt die Gäste jubeln. Sein Freistoß mit rechts über die Schalker Mauer senkt sich weit ins links Toreck. Schubert fliegt da vergeblich hinterher. Optimaler Schuss, optimaler Start für den FCA in die Partie.

5. : Foul an Khedira - Schöpf tritt ihm im Kampf um den Ball auf den Fuß. Freistoß für Augsburg aus gut 25 Metern in zentraler Position.

4. : Erster Abschluss der Schalker: Schöpf spielt den Ball aus dem Zentrum nach links auf Gregoritsch. Dessen Flanke rutscht durch in Richtung Tor. Luthe geht zur Sicherheit mit einer Hand hin und lenkt die Kugel über die Latte. Die anschließende Ecke bringt dem S04 nichts ein.

3. : Schalkes Caligiuri versucht es bei einem Angriff der Hausherren mit einem Schuss aus etwa 20 Metern von der halbrechten Seite. Augsburg blockt aber erfolgreich.

2. : Erste intensive Duelle im Mittelfeld, die Spieler beider Teams gehen engagiert zur Sache.

1. : Das Spiel beginnt. Anstoß haben die Gäste aus dem Süden Deutschlands.

FC Schalke 04 gegen FC Augsburg heute im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn : 16 Grad und bewölkt - das sind die Wetterbedingungen in Gelsenkirchen. Caligiuri und Augsburgs Khedira (als Ersatz für den heute nur auf der Bank sitzenden Baier) sind die beiden Kapitäne. Das soll es an Fakten vor Spielbeginn gewesen sein.

Vor Beginn : Fünf Minuten noch bis zum Anpfiff. Beide Mannschaften werden gleich - so langsam gewöhnt man sich bereits dran - getrennt voneinander auf den Rasen kommen. Und vor dem Start des Spiels gibt es noch eine Gedenkminute für die Opfer der Corona-Pandemie, zu der sich die Spieler rund um den Mittelkreis postieren werden.

Vor Beginn : Schiedsrichter der Partie ist gleich Sascha Stegemann aus Niederkassel. Der 35-Jährige pfeift sein zwölftes Spiel in dieser Saison. In der Rückrunde war er schon bei zwei Schalke-Partien verantwortlicher Mann an der Pfeife: beim 0:0 bei Hertha BSC und beim 0:5 gegen Leipzig. Augsburg gewann in der Hinrunde unter Stegemanns Leitung 4:0 gegen Hertha BSC.

Vor Beginn : Die besseren Chancen, die Niederlage der Vorwoche heute mit einem Sieg zu kontern, dürften die Gastgeber haben. Zwar fehlt - das beteuerten im Vorfeld die Verantwortlichen und Spieler - die ansonsten gewohnte lautstarke Unterstützung von den Rängen in der Arena. Doch der Ärger nach der Derby-Pleite dürfte die nötige Energie freisetzen, um Augsburg unter Druck zu setzen. Schalke-Coach Wagner machte klar, dass er ein gutes Spiel seiner Mannschaft erwarte - und dass sie vor allem nach vorne mehr zeigt als zuletzt.

Vor Beginn : Am vergangenen Wochenende gab es sowohl bei den Gelsenkirchern als auch bei den Schützlingen von FCA-Coach Herrlich alles andere als glückliche Gesichter: Der S04 verlor beim BVB nach schwacher Leistung mit 0:4, Augsburg unterlag unglücklich 1:2 gegen Wolfsburg durch einen Treffer in der Nachspielzeit.

Vor Beginn : Die Lage für Augsburg ist mit Blick auf den Tabellenkeller noch dramatischer: Mit zurzeit 27 Zählern liegt der FCA auf Rang 14 und hat nur vier Zähler Vorsprung auf Düsseldorf, das heute Abend (18:00 Uhr) in Köln spielt. Anfang Februar gewannen die bayerischen Schwaben daheim 2:1 gegen Bremen - es folgten fünf Niederlagen, unterbrochen nur von einem Unentschieden gegen Freiburg Mitte Februar.

Vor Beginn : Schalkes bislang letzter und einziger Bundesliga-Sieg im so seltsamen Fußball-Jahr 2020 datiert vom 17. Januar (2:0 gegen Gladbach). Danach gab es vier Unentschieden und vier Niederlagen - und den Absturz auf Platz 8 in der Tabelle.

Vor Beginn : Das erste Bundesliga-Geisterspiel in der Arena auf Schalke ist in gewisser Weise ein passender Rahmen für das Duell zweier Teams mit einer bisher gruseligen Rückrunden-Bilanz: Der S04 ist in diesem Ranking auf Rang 16 gelistet (mit sieben Punkten), Augsburg hat nach der Winterpause nur vier Zähler geholt und ist damit Rückrunden-Schlusslicht.

Schalke 04 gegen FC Augsburg: Die Aufstellungen

S04-Trainer David Wagner kann nicht auf Harit (Innenbandverletzung), Mascarell (Aufbautraining), Stambouli (Aufbautraining) und Todibo (Sprunggelenksverletzung) zurückgreifen.

FC Schalke 04 : Schubert - Kenny, Sané, Nastasic, Oczipka - McKennie, S. Serdar - Caligiuri, Schöpf - Gregoritsch, Matondo

Bei den Fuggerstädtern muss Trainer Heiko Herrlich lediglich auf Asta (Reha nach Kreuzbandriss) und Hahn (Sehnenverletzung) verzichten. Gouweleeuw hingegen hat es in den Kader geschafft.

FC Augsburg : Luthe - Framberger, Jedvaj, Uduokhai, Max - Khedira, Gruezo - M. Richter, Löwen, Vargas - Niederlechner

FC Schalke 04 gegen FC Augsburg heute im Liveticker

Vor Beginn: Auch der FC Augsburg befindet sich nicht in guter Form. Die Fuggerstädter rangieren auf dem 14. Platz - mit nur vier Punkten Vorsprung auf den Religationsplatz, auf dem Fortuna Düsseldorf steht.

vor Beginn: Nach acht sieglosen Spielen und der heftigen Derbyklatsche ist Schalke 04 auf Wiedergutmachungskurs. In der Tabelle fehlen leidiglich zwei Zähler auf den VfL Wolfsburg, der aktuell auf Rang sechs steht.

Vor Beginn: Anpfiff der Partie ist bereits um 13.30 Uhr in der Veltins-Arena.

Schalke 04 gegen FC Augsburg im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Schalke 04 und Augsburg wird live bei DAZN übertragen. Zudem gab der Streamingdienst bekannt, dass die Partie auch in Österreich gezeigt wird. Es ist eines von noch acht Saisonspielen, das DAZN live überträgt.

Los geht's um 13.15 Uhr, folgendes Team begleitet das Spiel:

Moderator : Tobias Wahnschaffe

: Tobias Wahnschaffe Kommentator : Freddy Harder

: Freddy Harder Experte : Sebastian Kneissl

Zudem ist mit Max Siebald ein Reporter in Gelsenkirchen, um Interviews mit den Beteiligten zu führen.

Um auf das Angebot von DAZN zugreifen zu können, benötigt Ihr ein Abo. Dieses kostet Euch entweder 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro pro Jahr.

Hier gehts zum gratis Probemonat von DAZN.

Die Bundesliga 2019/20 bei DAZN

Diese Spiele zeigt DAZN in der laufenden Bundesligaspielzeit noch:

Spieltag Datum Uhrzeit Heim Gast 27. Fr., 22. Mai 20.30 Uhr Hertha BSC Union Berlin 27. So., 24. Mai 13.30 Uhr Schalke 04 FC Augsburg 28. Mi., 27. Mai 18.30 Uhr RB Leipzig Hertha BSC 29. Fr., 29. Mai 20.30 Uhr SC Freiburg Bayer Leverkusen 29. Mo., 1. Juni 20.30 Uhr 1. FC Köln RB Leipzig 30. Fr., 5. Juni 20.30 Uhr SC Freiburg Borussia Mönchengladbach 30. So., 7. Juni 13.30 Uhr Werder Bremen VfL Wolfsburg 31. Fr., 12. Juni 20.30 Uhr TSG Hoffenheim RB Leipzig 32. Mi., 17. Juni 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt Schalke 04

Bundesliga: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen