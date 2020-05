Bundesliga-Finaldurchgang: Wo kann ich die Spiele der Meister- und Qualifikationsgruppe live im TV sehen?

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA

Innerhalb von nur 33 Tagen werden die ausstehenden zehn Runden im Finaldurchgang der österreichischen Bundesliga ausgespielt. Spätestens am 4. Juli steht der Absteiger der Saison 2019/20 fest, einen Tag später der Meister.

Anstoßzeiten: Meister- & Qualifikationsgruppe

Die Spiele der Qualifikationsgruppe finden ab dem 2. Juni jeden Dienstag und Samstag statt, die Partien der Meistergruppe jeweils Mittwochs und Sonntags. Die Spiele unter der Woche werden um 18:30 Uhr und um 20:30 Uhr angepfiffen, die Wochenendpartien finden je ab 17:00 Uhr statt, wobei ein Spiel der Meistergruppe immer um 19:30 Uhr beginnt. Alle Spiele der 31. Runde werden um 20:30 Uhr angepfiffen, die Spiele der letzten Runde um 17:00 Uhr.

TV-Übertragung: Wo gibt's das Bundesliga-Finale im Fernsehen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt alle Einzelspiele der Bundesliga live und in der Konferenz. Zusätzlich dazu zeigt der öffentlich-rechtliche ORF je eine Partie pro Spieltag aus der Meistergruppe und fünf weitere Spiele der Qualifikationsgruppe. "In der aktuellen Sondersituation, in der keine Zuschauer in die Stadien können, soll der Zugang zur Österreichischen Fußball-Bundesliga im Fernsehen so breit wie möglich sein", sagt Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer.

© imago images

"Dies ist dank der konstruktiven Verhandlungen zwischen unserem TV-Partner Sky und dem ORF gelungen. Wir freuen uns auf den Finaldurchgang und die Übertragungen zur besten Sendezeit." Die ORF-Livespiele der 32. Runde werden erst unmittelbar nach Abschluss des 31. Spieltages bekannt gegeben. Die drei Spiele des Europa-League-Play-Offs werden exklusiv auf Sky übertragen.

Spielplan: Die Terminübersicht für die letzten zehn Runden

Spieltag 23: Qualifikationsgruppe - Dienstag, 02.06.

Uhrzeit Spiel TV 18:30 WSG Tirol vs. SKN St. Pölten sky 18:30 SV Mattersburg vs. SCR Altach sky 20:30 FK Austria Wien vs. FC Admira sky

Spieltag 23: Meistergruppe - Mittwoch, 03.06.

Uhrzeit Spiel TV 18:30 LASK vs. TSV Hartberg sky 18:30 SK Sturm Graz vs. WAC sky 20:30 FC Red Bull Salzburg vs. SK Rapid Wien sky / ORF 1

Spieltag 24: Qualifikationsgruppe - Samstag, 06.06.

Uhrzeit Spiel TV 17:00 FC Admira vs. SV Mattersburg sky 17:00 SKN St. Pölten vs. FK Austria Wien sky 17:00 SCR Altach vs. WSG Tirol sky / ORF 1

Spieltag 24: Meistergruppe - Sonntag, 07.06.

Uhrzeit Spiel TV 17:00 TSV Hartberg vs. FC Red Bull Salzburg sky 17:00 WAC vs. LASK sky / ORF 1 19:30 SK Rapid Wien vs. SK Sturm Graz sky

Spieltag 25: Qualifikationsgruppe - Dienstag, 09.06.

Uhrzeit Spiel TV 18:30 WSG Tirol vs. SV Mattersburg sky 18:30 SKN St. Pölten vs. FC Admira sky 20:30 FK Austria Wien vs. SCR Altach sky

Spieltag 25: Meistergruppe - Mittwoch, 10.06.

Uhrzeit Spiel TV 18:30 WAC vs. TSV Hartberg sky 18:30 SK Sturm Graz vs. FC Red Bull Salzburg sky 20:30 LASK vs. SK Rapid Wien sky / ORF 1

Spieltag 26: Qualifikationsgruppe - Samstag, 13.06.

Uhrzeit Spiel TV 17:00 SCR Altach vs. SKN St. Pölten sky 17:00 FC Admira vs. WSG Tirol sky 17:00 SV Mattersburg vs. FK Austria Wien sky / ORF 1

Spieltag 26: Meistergruppe - Sonntag, 14.06.

Uhrzeit Spiel TV 17:00 TSV Hartberg vs. SK Sturm Graz sky 17:00 SK Rapid Wien vs. WAC sky / ORF 1 19:30 FC Red Bull Salzburg vs. LASK sky

Spieltag 27: Qualifikationsgruppe - Dienstag, 16.06.

Uhrzeit Spiel TV 18:30 FC Admira vs. SCR Altach sky 18:30 SKN St. Pölten vs. SV Mattersburg sky 20:30 FK Austria Wien vs. WSG Tirol sky

Spieltag 27: Meistergruppe - Mittwoch, 17.06.

Uhrzeit Spiel TV 18:30 LASK vs. SK Sturm Graz sky 18:30 TSV Hartberg vs. SK Rapid Wien sky 20:30 WAC vs. FC Red Bull Salzburg sky / ORF 1

Spieltag 28: Qualifikationsgruppe - Samstag, 20.06.

Uhrzeit Spiel TV 17:00 SCR Altach vs. FC Admira sky 17:00 SV Mattersburg vs. SKN St. Pölten sky 17:00 WSG Tirol vs. FK Austria Wien sky / ORF 1

Spieltag 28: Meistergruppe - Sonntag, 21.06.

Uhrzeit Spiel TV 17:00 SK Rapid Wien vs. TSV Hartberg sky 17:00 FC Red Bull Salzburg vs. WAC sky / ORF 1 19:30 SK Sturm Graz vs. LASK sky

Spieltag 29: Qualifikationsgruppe - Dienstag, 23.06.

Uhrzeit Spiel TV 18:30 SCR Altach vs. SV Mattersburg sky 18:30 FC Admira vs. FK Austria Wien sky 20:30 SKN St. Pölten vs. WSG Tirol sky

Spieltag 29: Meistergruppe - Mittwoch, 24.06.

Uhrzeit Spiel TV 18:30 WAC vs. SK Sturm Graz sky 18:30 TSV Hartberg vs. LASK sky 20:30 SK Rapid Wien vs. FC Red Bull Salzburg sky / ORF 1

Spieltag 30: Qualifikationsgruppe - Samstag, 27.06.

Uhrzeit Spiel TV 17:00 WSG Tirol vs. SCR Altach sky 17:00 SV Mattersburg vs. FC Admira sky 17:00 FK Austria Wien vs. SKN St. Pölten sky / ORF 1

Spieltag 30: Meistergruppe - Sonntag, 28.06.

Uhrzeit Spiel TV 17:00 FC Red Bull Salzburg vs. TSV Hartberg sky 17:00 LASK vs. WAC sky / ORF 1 19:30 SK Sturm Graz vs. SK Rapid Wien sky

Spieltag 31: Qualifikationsgruppe - Dienstag, 30.06.

Uhrzeit Spiel TV 20:30 SCR Altach vs. FK Austria Wien sky 20:30 SV Mattersburg vs. WSG Tirol sky 20:30 FC Admira vs. SKN St. Pölten sky

Spieltag 31: Meistergruppe - Mittwoch, 01.07.

Uhrzeit Spiel TV 20:30 FC Red Bull Salzburg vs. SK Sturm Graz sky 20:30 TSV Hartberg vs. WAC sky 20:30 SK Rapid Wien vs. LASK sky / ORF 1

Spieltag 32: Qualifikationsgruppe - Samstag, 04.07.

Uhrzeit Spiel TV 17:00 FK Austria Wien vs. SV Mattersburg sky 17:00 SKN St. Pölten vs. SCR Altach sky 17:00 WSG Tirol vs. FC Admira sky

Spieltag 32: Meistergruppe - Sonntag, 05.07.