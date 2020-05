Bundesliga heute live: Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen im TV, Livestream und Liveticker

Facebook

Sichere Dir hier den gratis DAZN-Probemonat und verfolge Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen heute live!

Wie in den meisten Bundesliga-Partien darf auch wieder österreichische Beteiligung erwartet werden. Während bei Werder Bremen mit Marco Friedl zwar nur ein ÖFB-Kicker unter Vertrag steht, sind es bei Bayer Leverkusen mit Julian Baumgartlinger, Aleksandar Dragovic und Ramazan Özcan gleich drei. Die besten Chancen auf einen Platz in der Startelf hat Leverkusens Baumgartlinger.

Werder Bremen - Bayer Leverkusen im Liveticker

Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen heißt das letzte Spiel des 26. Spieltags der Bundesliga. Die erste Partie der beiden Mannschaften nach der Corona-Pause könnt Ihr auch hier im Liveticker verfolgen .

Datum Heim Gast Ankick, Uhrzeit Stadion Liveübertragung 18.05.2020 Werder Bremen Bayer Leverkusen 20:30 Uhr Weserstadion DAZN

Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen: Live bei DAZN

Um das Spiel zu verfolgen habt Ihr folgende Möglichkeiten:

Ihr benutzt die DAZN-App auf eurem Smartphone oder Tablet

Ihr ladet auf eurem Smart-TV die DAZN-Anwendung aus dem jeweiligen Store herunter

DAZN überträgt die Partie exklusiv und LIVE. Doch das "Netflix des Sports" hat noch viel mehr im Angebot.

Bei DAZN sind bereits 40 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights jedes Spiels der Bundesliga und 2. Liga abrufbar. Neben ausgewählten Bundesligaspielen zeigt der Streaming-Dienst auch die Ligue 1, Primera Division, Serie A, Europa League und teilt sich die Rechte an der Champions League mit Sky . Auch die US-Ligen MLB, NFL und NBA sind bei DAZN vertreten.

Nach dem kostenlosen Probemonat bei DAZN kostet ein Monatsabo 11,99 Euro, das Jahresabo ist vergleichsweise günstiger bei 119,99 Euro für zwölf Monate.

Werder Bremen - Bayer Leverkusen: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten die beiden Teams in die Partie starten:

Bremen : Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Vogt, Moisander - Bargfrede - Maximilian Eggestein, Osako, Bittencourt - Johannes Eggestein, Rashica

: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Vogt, Moisander - Bargfrede - Maximilian Eggestein, Osako, Bittencourt - Johannes Eggestein, Rashica Leverkusen : Hradecky - Lars Bender, Sven Bender, Tapsoba, Wendell - Baumgartlinger, Amiri, Aranguiz - Bellarabi, Havertz, Diaby

Werder - Bremen -Spieler zwei Wochen in Quarantäne

Ein Spieler des Bundesligisten Werder Bremen befindet sich in einer zweiwöchigen häuslichen Quarantäne, weil eine Person aus seinem direkten Umfeld zuvor positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Das gaben die Bremer am Freitagnachmittag bekannt. Das komplette Werder-Team darf aber weiter trainieren und am Montagabend in der Bundesliga auch gegen Bayer Leverkusen antreten.

Dies deshalb da der Spieler selbst nach Angaben des Vereins seitdem zweimal negativ getestet wurde. "Es besteht also keinerlei Risiko für unsere Mannschaft und den Staff", sagte Werders Sportchef Frank Baumann. Um welchen Spieler es sich handelt, teilte der Club von ÖFB-U21-Teamspieler Marco Friedl nicht mit. Die beiden nächsten Bundesliga-Spiele gegen Leverkusen (Julian Baumgartlinger, Aleksandar Dragovic, Ramazan Özcan) und beim SC Freiburg (Philipp Lienhart) wird er aber mit Sicherheit verpassen.

Die Quarantäne sei "nach Abstimmung mit Werder Bremen durch das Bremer Gesundheitsamt angeordnet worden", heißt es in der Mitteilung des Clubs. Für den Fall, dass ein Werder-Spieler selbst positiv getestet werde, hatte der Bremer Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) zuvor in einem Spiegel-Interview angekündigt, die komplette Mannschaft in eine 14-tägige Quarantäne schicken zu wollen.

Werder ohne Routinier Pizarro beim Re-Start

Stürmer Claudio Pizarro wird Werder Bremen wahrscheinlich für längere Zeit fehlen. Der 41 Jahre alte Peruaner habe sich im Training eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen, teilten die Hanseaten am Dienstagabend mit.

Damit werde Pizarro für die Partie gegen Bayer Leverkusen am Montagabend (20.30 Uhr) und "voraussichtlich" auch für weitere Spiele nicht zur Verfügung stehen. "Das ist bitter für uns, gerade weil Claudio nach der Corona-Pause einen guten und frischen Eindruck hinterlassen hat", sagte Trainer Florian Kohfeldt. "Jetzt fehlt uns für die ersten Partien vorerst eine Option in unserem Offensivspiel."

Bundesliga: Die Begegnungen am 26. Spieltag

Datum und Uhrzeit Heim Gast Ergebnis 16.05., 15.30 Uhr Borussia Dortmund Schalke 04 4:0 16.05., 15.30 Uhr RB Leipzig SC Freiburg 1:1 16.05., 15.30 Uhr 1899 Hoffenheim Hertha BSC 0:3 16.05., 15.30 Uhr Fortuna Düsseldorf SC Paderborn 07 0:0 16.05., 15.30 Uhr FC Augsburg VfL Wolfsburg 1:2 16.05., 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt Mönchengladbach 1:3 17.05., 15.30 Uhr 1. FC Köln 1. FSV Mainz 05 2:2 17.05., 18 Uhr Union Berlin Bayern München 0:2 18.05., 20.30 Uhr Werder Bremen Bayer Leverkusen -:-

