1. FC Köln gegen FSV Mainz 05: Bundesliga heute im LIVETICKER

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

1. FC Köln gegen FSV Mainz 05 heute im LIVETICKER: 1:0

Tore: Uth (6.)

24. | Auch Standards helfen den Rheinhessen nicht weiter. Eine Ecke eben bringt genauso wenig ein, wie ein nun folgender Freistoß.

21. | Im Anschluss beruhigt sich das Geschehen auf dem glänzend bespielbaren Rasen. Optisch mehr von der Partie haben nach wie vor die Mainzer, die allerdings keine weitere Durchschlagskraft entwickeln.

20. | Nachträglich sieht dann auch noch Florian Kainz Gelb.

1.FC Köln: Hector mit Gelb

19. | Wegen eines Fouls an Jean-Paul Boetius fängt sich Jonas Hector die erste Gelbe Karte dieser Partie ein. Es ist die persönlich siebte des Kölner Kapitäns in der laufenden Saison.

18. | Nach einem verheerenden Fehlpass von Ridle Baku im Spielaufbau haben die Kölner beim Umschalten Platz. Aus dem Zentrum möchte Mark Uth den mitgelaufenen Jhon Cordoba bedienen. Der Pass aber ist schlampig gespielt. Zudem agiert Moussa Niakhate jetzt viel cleverer im Zweikampf, grätscht den gegnerischen Angreifer im Sechzehner sauber ab.

15. | Inzwischen beeiligen sich auch die Kölner wieder aktiver am Geschehen. In der gegnerischen Hälfte jedoch können sich die Hausherren derzeit gar nicht in Szene zu setzen.

13. | Über die anschließende Ecke für Mainz hüllen wir den Mantel des Schweigens, da diese nicht einmal annähernd Gefahr heraufbeschwört.

12. | Dann gelangen die Gäste erstmals in die Box. Auf der linken Seite macht das Karim Onisiwo ganz stark, lässt Benno Schmitz alt aussehen. Sekudnen später hat Jean-Paul Boetius den Ausgleich auf dem Fuß. In dessen Rechtsschuss aus etwa acht Metern wirft sich im letzten Moment Toni Leistner. Der abgefälschte Ball streicht um Zentimeter am linken Pfosten vorbei. Tolle Rettungstat!

10. | So schaut sich der Effzeh das Treiben erst einmal an, lässt den Kontrahenten machen und setzt erst einmal nicht nach.

8. | Mainz bemüht sich redlich, nach dem Gegentreffer keine Wirkung zu zeigen. Die Rheinhessen wirken aktiv, finden den Weg zum gegnerischen Strafraum allerdings noch überhaupt nicht.

1.FC Köln: Uth vom Punkt mit der frühen Führung

6. | Tooooor! 1. FC KÖLN - 1. FSV Mainz 05 1:0. Mark Uth selbst kümmert sich um den Strafstoß. Mit dem linken Fuß visiert der Angreifer das rechte untere Eck an. Zwar riecht Florian Müller den Braten, vermag den Einschlag aber nicht zu verhindern.

5. | Vor der Ausführung erfolgt die videotechnische Überprüfung.

4. | Elfmeter für Köln! Ein langer Ball landet mit etwas Glück bei Mark Uth, der sich im Sechzehner zwei Gegenspielern gegenüber sieht. Moussa Niakhate geht überaus plumb zu Werke, bringt den gegnerischen Stürmer zu Fall.

2. | Wie bereits gestern erlebt, deutet sich schnell eine Art Testspielatmosphäre an. Jeder Ausruf ist deutlich zu vernehmen. Taktische Anweisungen also bleiben in jedem Fall vor de Gegner nicht geheim.

1. | Jetzt ertönt der Anpfiff, der bei wunderbar sonnigem Fußballwetter unüberhörbar durch das leere RheinEnergieStadion hallt .

1.FC Köln gegen FSV Mainz 05: Anstoß

vor Beginn | Kurz vor dem Anpfiff blicken wir auf das Unparteiischengespann. Mit der Spielleitung wurde Guido Winkmann betraut. Der erfahrene Referee kommt zu seinem 144. Bundesligaeinsatz. Dabei erhält der 46-Jährige Unterstützung von den Assistenten Christian Bandurski und Mark Borsch.

vor Beginn | Auch bei den Protagonisten des Tages steht die Freude im Vordergrund, dass endlich wieder Fußball gespielt wird. Das haben die Trainer bestätigt. Darüber hinaus geht es natürlich um Punkte. Markus Gisdol möchte "Mainz unbedingt schlagen und die drei Punkte holen. Wir sollten weiterhin ein gesundes Selbstvertrauen haben, aber auch gleichzeitig demütig sein. Wir kämpfen um den Klassenerhalt und sind noch nicht gesichert."

vor Beginn | Ein richtig gutes Jahr 2020 legt der 1. FC Köln hin. In der Rückrundentabelle belegte der Verein bis gestern Rang 4. Zur Bilanz der Hinrunde fehlen zum jetzigen Zeitpunkt schon nur noch zwei Zähler. Verloren wurde zunächst nur gegen die Schwergewichte aus Dortmund und München. Darüber hinaus gab es ausnahmslos Siege - bis zur letzten Bundesligapartie vor der zweimonatigen Pause. Das Nachholspiel am 11. März in Mönchengladbach ging 1:2 verloren. Zumindest Geisterspielerfahrung haben die Kölner dabei gesammelt.

v or Beginn | Anfang Februar gelang den Mainzern der letzte Auswärtssieg - ein 3:1 bei Hertha BSC. Seither wurde nur noch in Wolfsburg verloren (0:4), was aber der einzige Auftritt in der Fremde war. Danach gewann man vor der Corona-Pause das Heimspiel gegen Paderborn (2:0) und spielte gegen Düsseldorf 1:1.

vor Beginn | Ein Ruhekissen bedeutet das für Mainz nicht. Ihre knifflige Situation haben die Rheinhessen unter anderem der löchrigen Defensive zu verdanken. Mit 53 Gegentreffern gehörte man vor diesem Spieltag zu den Top-3-Schießbuden der Liga. Und gerade auswärts kassierte kein Bundesligist mehr Gegentore (32).

vor Beginn | Somit können wir den 26. Spieltag heute fortsetzen und erleben die Partie des Tabellenzehnten gegen den Fünfzehnten. Sechs Zähler liegen zwischen beiden Mannschaften. Der Effzeh darf als Aufsteiger ein recht komfortables Polster von neun Punkten zum Abstiegsrelegationsplatz 16 für sich beanspruchen, wo sich derzeit Erzrivale Fortuna Düsseldorf befindet. Die 05er bauen aktuell auf ein Guthaben von drei Pünktchen.

vor Beginn | Seit gestern rollt nun also der Ball wieder. Und bei allen Abstrichen, die wir insbesondere wegen der leeren Zuschauerränge machen müssen, überwiegt doch die Freude darüber, dass es endlich wieder Tore zu sehen gibt. Die Reaktionen in aller Welt fielen überwiegend positiv aus. Mitunter wird Deutschland sogar um die Wiederaufnahme des Spielbetriebes in der Bundesliga beneidet. Darüber hinaus kann der Fußball als Symbol für die Lockerungsmaßnahmen dienen. Mit Ausnahme einiger sehr inniger Jubelarien zwischen den allerdings umfangreich getesteten Spielern lief gestern alles glatt - vor allem auch um die Stadien herum. Die Fangemeinde blieb den Spielorten diszipliniert fern.

vor Beginn | Auf Seiten der Gäste nimmt Florian Müller zwischen den Pfosten den Platz von Robin Zentner ein. Darüber hinaus räumen Ronael Pierre-Gabriel, Philippe Mwene (beide nicht im Kader), Jeffrey Bruma, Danny Latza, Leandro Barreiro (alle Bank) und Mateta das Feld, was in der Summe sieben Umstellungen ergibt. Neu in der Mainzer Startelf sind neben dem Keeper Aaron, Jeremiah St. Juste, Pierre Malong, Edimilson Fernandes, Jean-Paul Boetius und Dong-Won Ji.

vor Beginn | Markus Gisdol nimmt im Vergleich zum letzten Pflichtspiel drei Veränderungen vor. Anstelle von Kingsley Ehizibue (Bank), Jorge Mere (nicht im Kader) und Ismail Jakobs rücken Sebastiaan Bornauw, Noah Katterbach und Jan Thielmann in die Anfangsformation der Rheinländer.

vor Beginn | Nicht zur Verfügung stehen heute auf Kölner Seite Rafael Czichos, Niklas Hauptmann und Ismail Jakobs (alle Trainingsrückstand nach Verletzungen) sowie Jean-Philippe Mateta (Gelb-Rot-Sperre) und Stammtorwart Robin Zentner (Kreuzbandriss) bei den Gästen.

Vor Beginn: Dem stellt sich der 1. FSV Mainz 05 in folgender Besetzung entgegen: Müller - Aaron, St. Juste, Niakhate - Baku, Fernandes, Kunde, Boetius - Onisiwo, Quaison - Ji.

Vor Beginn: Gleich zu Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen, beginnend mit dem 1. FC Köln. Die Hausherren starten mit: Horn - Schmitz, Bornauw, Leistner, Katterbach - Skhiri, Hector - Kainz, Uth, Thielmann - Cordob

Vor Beginn: Als Unparteiischer ist heute Martin Petersen im Einsatz.

Vor Beginn: Anstoß ist um 15.30 Uhr. Austragungsort ist das RheinEnergieStadion in Köln.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Bundesliga-Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem FSV Mainz 05.

1. FC Köln erstmals seit 2008 ohne Maskottchen Hennes

Der Effzeh muss bei seinem Heimspiel-Debüt auf sein tierisches Maskottchen verzichten - Hennes IX. Die Hygieneauflagen der DFL verbieten jegliche Maskottchen im Stadion, weshalb auch Hennes den Kölnern als Glücksbringer fehlen wird.

Zuletzt musste Köln 2008 ohne sein Maskottchen auskommen, damals verhinderte eine Arthrose das Erscheinen von Hennes IV.

Bundesliga: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen

Mit einem Sieg könnten sich die Mainzer ein wenig Luft im Abstiegskampf verschaffen, nachdem sich Düsseldorf und Paderborn nur unentschieden trennten. Die Kölner liegen dagegen im Mittelfeld der Tabelle.