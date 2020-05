FC Bayern München bei Union Berlin: Die Bundesliga heute im LIVETICKER

Facebook

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Bayern München bei Union Berlin im LIVETICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Union Berlin muss das Spiel gegen Bayern München ohne Trainer Urs Fischer bestreiten. Der 54-Jährige kehrt nach dem Tod seines Schwiegervaters am Samstag aus der Schweiz nach Berlin zurück, wird die Mannschaft aber erst nach zwei negativen Coronavirus-Tests wieder betreuen. Das teilte der Club von Christopher Trimmel und Florian Flecker am Freitag mit .

Vor Beginn: Tabellenführer FC Bayern München geht mit der klaren Zielsetzung in die Bundesliga-Geisterspiele, die Corona-Saison mit dem Gewinn des achten Meistertitels in Folge zu beenden. "Es sind neun Spieltage, eine Power-Saison, ein kleines Turnier", sagte Trainer Hansi Flick am Freitag. "Alles fängt bei Null an, und wir hoffen, dass wir am Ende mehr Punkte haben als die Gegner."

Vor Beginn: Austragungsort ist das Stadion An der alten Försterei, als Schiedsrichter ist Frank Willenborg im Einsatz.

Vor Beginn: Der Anstoß erfolgt heute um 18 Uhr.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Top-Spiel des heutigen Sonntags zwischen Union Berlin und dem FC Bayern.

Union Berlin gegen FCB: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten die beiden Teams in die Partie starten:

1. FC Union Berlin

Gikiewicz - F. Hübner, K. Schlotterbeck, Subotic - Trimmel, Andrich, Gentner, C. Lenz - Ingvartsen, Bülter - Andersson

FC Bayern München

Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Thiago - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 26. Spieltag

Während der FC Bayern erwartungsgemäß wieder von der Spitze der Tabelle grüßt, ist die Tabellenplatzierung des Aufsteigers durchaus überraschend. Nach 25 Spieltagen stehen die Berliner auf Platz 11, dies hätte den Eisernen wohl nur wenige zugetraut.