LASK-Pressekonferenz im Liveticker: Valerien Ismael, Siegmund Gruber, Jürgen Werner zu Video-Gate

Der LASK hat am Freitag eine kurz anberaumte Pressekonferenz verkündet. Um 15 Uhr nehmen Präsident Siegmund Gruber, Vizepräsident Jürgen Werner und Cheftrainer Valérien Ismaël zur Video-Causa Stellung. SPOX begleitet die PK in diesem Artikel im Liveticker.

LASK-Pressekonferenz im LIVETICKER

14.10 Uhr : Inzwischen wurde auch ein Video bekannt, das zwei Rapid-Kicker bei einer körperlichen Auseinandersetzung zeigt . Dies soll schon am Donnerstag passiert sein - zu einem Zeitpunkt, an dem Körperkontakt im Training noch nicht erlaubt war.

14.05 Uhr: Sport-Austria-Präsident Hans Niessl zur LASK-Causa: "Wir haben immer wieder unseren Vereinen gedankt, dass sie sich an die Maßnahmen der Bundesregierung gehalten haben. Gestern hat es einen Vorfall gegeben, der zu untersuchen ist. Ich bedaure das auch deswegen, weil gerade der Fußball eine wichtige Vorreiterrolle für alle Ballsportarten hat. Deswegen bin ich der Meinung, dass man hier ganz gezielt vorgehen und aufklären muss."

14.00 Uhr : Bei einer Pressekonferenz reagierte Gesundheitsminister Rudolf Anschober auf das Vergehen des LASK: "Das ist ein schweres Foul, das möglicherweise passiert ist. Es wird dieses Modell, das wir miteinander paktiert haben, nicht gefährden", betonte Anschober.

13.50 Uhr: "Wenn sich die Vorwürfe bewahrheiten, kann ich nur davon ausgehen, dass es zumindest zu einem Punkteabzug kommt . Eine Sanktion, die nur eine Ermahnung oder eine Geldstrafe nach sich zieht, halte ich für nicht adäquat", sagt Sportjurist Wolfgang Rebernig gegenüber der APA . Mit einem Wettbewerbsausschluss oder Zwangsabstieg rechnet Rebernig nicht. Das alles ist freilich nur Spekulation, ein Urteil wird in der kommenden Woche erwartet.

Vor Beginn : Um 12.49 Uhr schickte der LASK eine Einladung zu einer Pressekonferenz aus, die etwas mehr als zwei Stunden später stattfinden soll. Dabei wird die Vereinsführung über jene Causa sprechen, die am Donnerstag für heftige Diskusstionen gesorgt hat. Auf der Facebook-Seite der Athletiker soll es einen Livestream zum Pressegespräch geben.

LASK, Video-Gate: Was bisher geschah

Montag, 20.04.2020 : Der LASK nimmt als erste Mannschaft der Bundesliga das Training in Kleingruppen wieder auf. Dabei luden die Linzer auch Medienvertreter auf das Trainingsgelände, obwohl ein Betretungsverbot an Sportstätten für Nicht-Profis besteht. Es gibt Kritik am LASK-Vorgehen, die Linzer verweisen auf den "Hausverstand" , der angewandt wurde.

Montag, 11.05.2020 : Die Polizei stattete dem LASK einen Besuch beim Training ab. Besorgte Anrufer hätten den Verdacht gehegt, der LASK hielte sich nicht an die von der Regierung verhängten Maßnahmen - vor allem im Hinblick auf den Mindestabstand zwischen den Spielern. Die Polizei konnte jedoch keine Verstöße feststellen .

Donnerstag, 14.05.2020, 14.30 Uhr : Der LASK verkündet per Aussendung, angebliches Opfer von Wirtschaftsspionage geworden zu sein. Demnach hätten zwei unbekannte Personen das Trainingsgelände der Linzer betreten und dort illegal Videokameras installiert.

"Aufgrund des bereits zweiten Vorfalls innerhalb kürzester Zeit haben wir uns dazu entschieden, an die Presse zu gehen. Wir sind schockiert, dass es offensichtlich Dritte gibt, die bereit sind, mit krimineller Energie in unser Vereinsgelände einzubrechen, um Wirtschaftsspionage zu betreiben. Die Täter wurden gefilmt und werden nun ausgeforscht", sagt LASK-Geschäftsführer Andreas Protil.

Donnerstag, 14.05.2020, 15.23 Uhr : Die Bundesliga gibt mit einer Aussendung weitere Details zur Causa bekannt. Der Liga wurden mehrere Videos übermittelt , die den LASK im Mannschaftstraining zeigen, obwohl dies erst mit Freitag, 15.05.2020 erlaubt wäre. Ein Verfahren per Senat 1 wurde eingeleitet.

Donnerstag, 14.05.2020, 15.30 Uhr : In einer gemeinsamen Aussendung der elf anderen Bundesligisten hagelt es Kritik am Vorgehen des LASK. Die einzelnen Vereinsvertreter orteten einen Wettbewerbsvorteil und einen Verstoß gegen den Fair-Play-Gedanken:

Donnerstag, 14.05.2020, 20 Uhr : Der LASK verzichtet auf ein Dementi bezüglich des Trainingsvideos, betont aber, dass dieses auf illegalem Wege produziert wurde . Da die Maßnahmen der Linzer im Training "strenger als vorgeschrieben" eingehalten wurden, verteidigten sie sich gegen die Vorwürfe.

LASK nach Mannschaftstraining: Mögliche Strafen der Bundesliga

Die Bundesliga hat den Senat 1 mit einer Untersuchung des Sachverhalts beauftragt. Laut Liga-Vorstand Christian Ebenbauer hat der LASK bis Mitte kommender Woche die Möglichkeit zu einer Stellungnahme .

Der maßgebliche Paragraf der ÖFB-Rechtspflegeordnung ("Verletzung des Fair-Play-Gedankens") sieht im Falle einer Verurteilung folgende Sanktionsmöglichkeiten vor:

Sanktionen durch die Bundesliga

a) Ermahnung

b) Sperre von 1 bis 12 Pflichtspielen

c) Funktionssperre von einem Monat bis einem Jahr

d) Geldstrafe von bis zu 15.000 Euro

e) Austragung eines oder mehrerer Spiele unter Ausschluss eines Teiles oder der gesamten Öffentlichkeit

f) Abzug von Punkten

g) Wettbewerbsausschluss

h) Zwangsabstieg

i) Ausschluss aus dem Verband

