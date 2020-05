FC Bayern München: Pressekonferenz mit Trainer Hansi Flick heute im Liveticker

Am Sonntag startet der FC Bayern bei Union Berlin wieder in die Bundesliga. Zwei Tage zuvor steht Trainer Hansi Flick auf einer virtuellen Pressekonferenz den Pressevertretern Rede und Antwort. Hier erfahrt Ihr im Liveticker, was der Bayern-Coach über das Quarantäne-Traininslager, das Personal sowie den kommenden Gegner zu sagen hat.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Bayern Müchen: Pressekonferenz mit Hansi Flick heute im Liveticker

Hansi Flick über die aktuellen Auswirkungen auf die Spieler : "Wir sind alle weiter in Quarantäne. Dinge, die sie wieder machen dürfen, dürfen wir alle nicht machen. Daran müssen wir uns halten. Im privaten Bereich sind wir alle sehr eingeschränkt."

Hansi Flick über Spielfitness : "Wir alle wissen nicht, ob die Mannschaft das über 90 Minuten durchalten kann. Ich vertraue ihr da aber. Am Sonntag haben wir ein internes Testspiel mit einer hohen Intensität gemacht. Das war weit über Spiel-Intensität."

Hansi Flick über Ängste von Spielern: "Ich habe keine Angst um meine Spieler, ich habe mit allen gesprochen. Wenn einer Bedenken gehabt hätte, hätte er die Entscheidung treffen können, nicht zu spielen, ohne dass es Konsequenzen gibt."

Hansi Flick über Trainings-Weltmeister, die aufblühen könnten : "Da fällt mir auf die Schnelle niemand ein, der in die Kategorie passen könnte. Es gibt aber solche Typen:"

Hansi Flick über besondere Methoden : "Bis auf den Mund-Nasen-Schutz wird sich nicht viel ändern. Wir haben viele Gespräche mit den Spielern geführt. Mehr als 200 Länder werden den Spielen zuschauen, da wollen wir eine Top-Performance abliefern."

Hansi Flick über den Fokus auf den Meisterkampf: "Wir spielen ohne Zuschauer, aber wenn wir Fußball spielen, wollen wir erfolgreich sein. Das sind wir unseren Fans schuldig. Wir wollen die Qualität, die wir haben, in jedem Spiel bringen. Deshalb ist es klar, dass wir den Fokus direkt darauf richten müssen. Es ist ein kleines Turnier, alles fängt bei null an."

Hansi Flick über fünf mögliche Wechsel: "Ich habe zwei Optionen mehr, darüber bin ich glücklich in der derzeitgen Lage. Ich hoffe, dass es nicht zum Zeitschinden genutzt wird.

Hansi Flick über die personelle Lage und die Vorbereitung: "Ich bin mit dem Umstand zufrieden, mit Coutinho, Tolisso und Süle haben wir noch langfristige Ausfälle. Javi Martinez konnte heute nur Lauftraining absolvieren, da müssen wir schauen, ob es für Sonntag reicht."

Hansi Flick über Ärger über Vorfälle wie bei Herrlich: "Das mag ich nicht bewerten, er hat die richtigen Schlüsse gezogen. Wir versuchen, das alle optimal umzusetzen. Beim FC Bayern wird ja nochmal etwas genauer darauf geschaut."

Hansi Flick über Corona-Angst: "Man muss immer wieder reagieren, das kennen wir aus der Vorbereitung so, dass es immer wieder Öffnungen gab. Wir freuen uns alle, dass es weitergeht. Die Situation ist für jeden gleich. Kathleen Krüger macht seit Wochen sensationelle Arbeit und ich glaube schon, dass wir unserer Vorbildfunktion gerecht werden."

Hansi Flick über die Vorbereitung für sein Coaching mit Mundschutz: "Es ist für uns alle ungewohnt, aber wir werden uns natürlich daran halten. In Sitzungen habe ich in den Mundschutz auch auf und es somit erprobt."

Los geht's! Hansi Flick hat auf dem Podest Platz genommen.

Vor Beginn: 20 Journalisten haben sich virtuell zugeschaltet, nur Hansi Flick fehlt noch. In wenigen Momenten geht es aber sicher los.

Vor Beginn: Der FC Bayern hat am vergangenen Wochenende sein Quarantäne-Hotel Infinity in Unterschleißheim bezogen. Von dort fahren die Bayern-Profis täglich für ihre Trainingseinheiten zum Bayern-Campus an der Ingolstädter Straße oder in die Allianz Arena.

Vor Beginn: Robert Lewandowski und Kingsley Coman sind wieder fit. Werden sie auch beide starten? Außerdem: Zieht der FC Bayern die Kaufoption bei Ivan Perisic? Die Deadline läuft heute ab.

Vor Beginn: Hansi Flick wird sich im Pressetalk zum Leistungsstand der Münchner, der Vorbereitung auf das Union-Spiel sowie dem eigenen Personal äußern.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker der virtuellen Pressekonferenz des FC Bayern vor dem Bundesliga-Restart bei Union Berlin.

FC Bayern bei Union Berlin: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Sicher muss der FC Bayern auf Philippe Coutinho und Corentin Tolisso verzichten, die noch länger fehlen. Gleiches gilt für Niklas Süle, der nach seinem Kreuzbandriss noch seinen Trainingsrückstand aufarbeiten muss.

Union Berlin: Gikiewicz - F. Hübner, K. Schlotterbeck, Subotic - Trimmel, Andrich, Gentner, C. Lenz - Ingvartsen, Bülter - Andersson

Gikiewicz - F. Hübner, K. Schlotterbeck, Subotic - Trimmel, Andrich, Gentner, C. Lenz - Ingvartsen, Bülter - Andersson FC Bayern: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Thiago - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 26. Spieltag

Neun Spieltage vor Saisonende steht der FC Bayern mit vier Punkten Vorsprung vor dem BVB auf Platz eins. Das direkte Aufeinandertreffen findet am 26. Mai statt.