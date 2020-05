Bundesliga: Die Anstoßzeiten nach dem Neustart

Der Bundesliga-Restart rückt immer näher. Am kommenden Wochenende rollt seit Anfang März zum ersten Mal wieder der Ball. SPOX gibt Auskunft über die Anstoßzeiten nach dem Restart.

Bundesliga: Anstoßzeiten nach dem Neustart

Die Bundesliga setzt am Samstag, den 16 Mai, den Spielbetrieb wieder fort. Fünf der sechs Spiele starten dabei um 15.30 Uhr. Die Partie Gladbach gegen Frankfurt steigt etwas später um 18.30 Uhr. Am Sonntag starten die zwei Partien um 15.30 Uhr und 18 Uhr. Das Montagsspiel zwischen Bremen und Bayer Leverkusen wird um 20.30 Uhr angepfiffen. Am 33. und 34. Spieltag der Saison starten alle Begegnungen um 15.30 Uhr. Die Runden zwischen dem 26. und dem 33. Spieltag sind noch nicht fix terminiert.

Heim Auswärts Ort Datum Uhrzeit Fortuna Düsseldorf SC Paderborn Merkur Spiel-Arena 16.05.2020 15.30 Uhr TSG Hoffenheim Hertha BSC PreZero Arena 16.05.2020 15.30 Uhr FC Augsburg VfL Wolfsburg WWK Arena 16.05.2020 15.30 Uhr RB Leipzig SC Freiburg Red Bull Arena 16.05.2020 15.30 Uhr Borussia Dortmund FC Schalke 04 Signal Iduna Park 16.05.2020 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach Commerzbank-Arena 16.05.2020 18.30 Uhr 1. FC Köln FSV Mainz 05 Rhein-Energie-Stadion 17.05.2020 15.30 Uhr Union Berlin FC Bayern Alte Försterei 17.05.2020 18.00 Uhr Werder Bremen Bayer Leverkusen Weser-Stadion 18.05.2020 20.30 Uhr

Spieltag Datum 26 16. - 18.05.2020 27 22. - 24.05.2020 28 26./27.05.2020 29 29.05. - 01.06.2020 24 02./03.06.2020 - Nachholtermin: Werder vs Eintracht 30 05. - 08.06.2020 31 12. - 14.06.2020 32 16./17.06.2020 33 20.06.2020 34 27.06.2020

Bundesliga: Live im TV und Livestream

Der Großteil der Bundesliga-Spiele wird auf dem Pay-TV-Sender Sky übertragen. Mit einem SkyGo -Abo kann man die Partien entweder als Einzelspiele oder in Konferenzen live mitverfolgen. Zusätzlich bietet Sky seinen Kunden die Möglichkeit, mittels SkyTicket einen Pass für den ganzen Tag zu kaufen.

Ebenfalls Rechte für Bundesliga-Partien besitzt der Streamingdienst DAZN . "Das Netflix des Sports" ist für die Übertragung der Montags,- Freitags- und frühen Sonntagsspiele der höchsten deutschen Spielklasse zuständig.

Für einen Preis in Höhe von 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr kann das DAZN -Abo abgeschlossen werden. Sportfans, die kein Abo haben, sich jedoch noch nicht sicher sind, können mit dem kostenlosen Probemonat die Dienstleistung austesten.

Bundesliga - Konferenzen der 1. und 2. Bundesliga im Free-TV

Nachdem bekannt wurde, dass am 16. Mai die Bundesliga wieder losgeht, entschied sich Sky , die Koferenzen der beiden Bundesligen am 26. und 27. Spieltag gratis auf dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD zu zeigen. Die Termine der Konferenzen sehen folgendermaßen aus:

Bundesliga, 26. Spieltag: Samstag 16. Mai ab 15.30 Uhr

Samstag 16. Mai ab 15.30 Uhr 2. Liga, 26. Spieltag: Sonntag 17. Mai ab 13.30 Uhr

Sonntag 17. Mai ab 13.30 Uhr Bundesliga, 27. Spieltag: Samstag 23. Mai ab 15.30 Uhr

Samstag 23. Mai ab 15.30 Uhr 2. Liga, 27. Spieltag: Sonntag 24. Mai ab 13.30 Uhr

