FC Bayern bei Union Berlin live im TV und Livestream sehen - so funktioniert's

Die Bundesliga ist als bisher erste Topliga Europas wieder zurückgekehrt. Am kommenden Wochenende steht der 26. Spieltag an und der FC Bayern ist zu Gast bei Union Berlin. Wie Ihr das Spiel live im TV und Livestream mitverfolgen könnt, seht Ihr hier.

© imago images

Nach wochenlanger Corona-Pause ist der Fußball in Deutschland zurück. Am vergangenen Donnerstag gab DFL-Präsident Christian Seifert in einer Pressekonferenz nach der DFL-Mitgliederversammlung den 16. Mai als Bundesliga-Neustart-Termin bekannt.

FC Bayern bei Union Berlin: Datum, Uhrzeit, Ort

Tabellenführer FC Bayern München absolviert am Sonntag, den 17. Mai, um 18.00 Uhr auswärts bei Aufsteiger Union Berlin den 26. Spieltag. Gespielt wird die Partie im Stadion An der Alten Försterei in Berlin. Im Normalfall bietet das Stadion Platz für 22.012 Fans, doch wegen der Coronakrise werden die Ränge, wie in allen anderen Bundesliga-Stadien auch, leer bleiben.

FC Bayern bei Union Berlin: Live im TV und Livestream sehen

Wer die Partie zwischen Union Berlin und Bayern München mitverfolgen möchte, ist bei Sky genau richtig. Der Pay-TV-Sender bietet das Spiel ab 17.30 Uhr live und in voller Länge auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1 & HD.

Die Begegnung kann mit dem SkyGo -Abo gesehen werden. Eine weitere Alternative bietet das SkyTicket , welches durch den Kauf einen Tagespass freischaltet.

Bundesliga: Spieltag 26 und 27 im Free-TV

Die Konferenzen der Spieltage 26 und 27 der 1. und 2. Bundesliga werden kostenlos auf dem Sender Sky Sport News HD angeboten.

Bundesliga, 26. Spieltag: Samstag (16. Mai) ab 15.30 Uhr

Samstag (16. Mai) ab 15.30 Uhr 2. Liga, 26. Spieltag: Sonntag (17. Mai) ab 13.30 Uhr

Sonntag (17. Mai) ab 13.30 Uhr Bundesliga, 27. Spieltag: Samstag (23. Mai) ab 15.30 Uhr

Samstag (23. Mai) ab 15.30 Uhr 2. Liga, 27. Spieltag: Sonntag (24. Mai) ab 13.30 Uhr

Bundesliga: Die Spiele des 26. Spieltags im Überblick

Heim Auswärts Ort Datum Uhrzeit Fortuna Düsseldorf SC Paderborn Merkur Spiel-Arena 16.05.2020 15.30 Uhr TSG Hoffenheim Hertha BSC PreZero Arena 16.05.2020 15.30 Uhr FC Augsburg VfL Wolfsburg WWK Arena 16.05.2020 15.30 Uhr RB Leipzig SC Freiburg Red Bull Arena 16.05.2020 15.30 Uhr Borussia Dortmund FC Schalke 04 Signal Iduna Park 16.05.2020 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach Commerzbank-Arena 16.05.2020 18.30 Uhr 1. FC Köln FSV Mainz 05 Rhein-Energie-Stadion 17.05.2020 15.30 Uhr Union Berlin FC Bayern Alte Försterei 17.05.2020 18.00 Uhr Werder Bremen Bayer Leverkusen Weser-Stadion 18.05.2020 20.30 Uhr

© imago images

FC Bayern ohne Philippe Coutinho

Philippe Coutinho droht den Bayern länger zu auszufallen als zunächst erwartet. Für den Brasilianer könnte sogar der Rest der Saison vorüber sein. Das berichtete am Sonntag die Mundo Deportivo . Demnach betrage die Ausfallzeit des Edeltechnikers sechs weitere Wochen.

Der 27-Jährige war erst vor kurzem am Knöchel operiert worden. Beim Eingriff wurde ihm ein Gelenkkörper aus dem Sprunggelenk entfernt. Seine Leihe bei den Bayern ist bis Sommer 2020 gültig. Dass der deutsche Rekordmeister seine 120 Millionen hohe Kaufoption zieht, gilt als unwahrscheinlich.

