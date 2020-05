VfB Stuttgart: Der restliche Spielplan in der 2. Liga nach dem Neustart

Der VfB Stuttgart befindet sich mitten im Kampf um den Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse. Hier erfahrt Ihr, wie der restliche Spielplan der Schwaben in der 2. Bundesliga aussieht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images

VfB Stuttgart: Der restliche Spielplan der aktuellen Bundesliga-Saison im Überblick

Der Wiedereinstieg in den Fußball beginnt für die Stuttgarter am 26. Spieltag beim SV Wehen Wiesbaden. Die Partie startet am 17. Mai um 13.30 Uhr.

Spieltag Heim Auswärts Datum voraussichtliche Uhrzeit 26 SV Wehen Wiesbaden VfB Stuttgart 17.05.2020 13.30 Uhr 27 Holstein Kiel VfB Stuttgart 22.05.2020 13.30 Uhr 28 VfB Stuttgart Hamburger SV 26.05.2020 18.30 Uhr 29 Dynamo Dresden VfB Stuttgart 31.05.2020 13.30 Uhr 30 VfB Stuttgart VfL Osnabrück 07.06.2020 13.30 Uhr 31 Karlsruher SC VfB Stuttgart 14.06.2020 13.30 Uhr 32 VfB Stuttgart SV Sandhausen 16.06.2020 18.30 Uhr 33 1. FC Nürnberg VfB Stuttgart 21.06.2020 15.30 Uhr 34 VfB Stuttgart SV Darmstadt 98 28.06.2020 15.30 Uhr

2. Bundesliga: Live im TV und Livestream

Die Spiele des VfB Stuttgart und der restlichen 2. Bundesliga sind beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Mit einem SkyGo -Abo wird der Zugriff auf die Livestreams gewährt. Nicht-Kunden können mit dem Kauf eines SkyTickets für einen Tag die Plattform nutzen. Sky zeigt die Partien als Einzelspiele und in der Konferenz.

© imago images

2. Bundesliga: Spieltag 26 und 27 im Free-TV

Aufgrund der Corona-Situation bietet Sky den 26. und 27. Spieltag der beiden Bundesligen im Free-TV in Form von Konferenzen auf dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD.

Bundesliga, 26. Spieltag: Samstag 16. Mai ab 15.30 Uhr

Samstag 16. Mai ab 15.30 Uhr 2. Liga, 26. Spieltag: Sonntag 17. Mai ab 13.30 Uhr

Sonntag 17. Mai ab 13.30 Uhr Bundesliga, 27. Spieltag: Samstag 23. Mai ab 15.30 Uhr

Samstag 23. Mai ab 15.30 Uhr 2. Liga, 27. Spieltag: Sonntag 24. Mai ab 13.30 Uhr

Am Sonntag startet um 13.30 Uhr die erste Konferenz nach der Corona-Pause. Dabei werden folgende Mannschaften teilnehmen:

Heim Auswärts Besonderheit Hannover 96 Dynamo Dresden Dynamo Dresden aufgrund Corona-Vorfall nicht dabei Arminia Bielefeld VfL Osnabrück FC. St. Pauli 1. FC Nürnberg Greuther Fürth Hamburger SV Wehen Wiesbaden VfB Stuttgart

2. Bundesliga - Die Tabelle 2019/20

Im Moment befindet sich der VfB auf Platz zwei in der Tabelle, dieser würde zum direkten Aufstieg in die Bundesliga berechtigen. Mit dem HSV haben die Schwaben aber einen hochkarätigen Konkurrenten im Nacken, der Vorsprung beträgt lediglich einen Zähler. Auch Heidenheim auf Platz vier befindet sich zumindest in Lauerstellung.