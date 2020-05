HSV: Der restliche Spielplan in der 2. Liga nach dem Neustart

Am 17. Mai wird die 2. Bundesliga wieder angepfiffen. Der Gegner des HSV heißt an diesem Spieltag Greuther Fürth. Doch wie sieht der Rest des Hamburger Spielplans aus? Das erfahrt Ihr in diesem Artikel.

© imago images

HSV: Der restliche Spielplan in der 2. Bundesliga

Insgesamt hat der HSV noch neun Spiele, um den Wiederaufstieg in die Bundesliga zu schaffen. Am ersten Spieltag bei der Rückkehr des Fußballs in Deutschland spielen die Hamburger beim Tabellenfünften aus Fürth. Im Saisonfinale wird am 34. Spieltag der SV Sandhausen empfangen.

Spieltag Heim Auswärts Datum voraussichtliche Uhrzeit 26 Greuther Fürth Hamburger SV 17.05.2020 13.30 Uhr 27 Hamburger SV Arminia Bielefeld 24.05.2020 13.30 Uhr 28 VfB Stuttgart Hamburger SV 26.05.2020 18.30 Uhr 29 Hamburger SV Wehen Wiesbaden 31.05.2020 13.30 Uhr 30 Hamburger SV Holstein Kiel 07.06.2020 13.30 Uhr 31 Dynamo Dresden Hamburger SV 14.06.2020 13.30 Uhr 32 Hamburger SV VfL Osnabrück 16.06.2020 18.30 Uhr 33 FC Heidenheim Hamburger SV 21.06.2020 15.30 Uhr 34 Hamburger SV SV Sandhausen 28.06.2020 15.30 Uhr

2. Bundesliga: Live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die 2. Bundesliga besitzt der Pay-TV-Sender Sky . Mithilfe eines SkyGo -Abos hat der Kunde Zugriff sowohl auf die Einzelspiele als auch auf die Konferenz des Spieltags. Mit einem SkyTicket bietet sich zudem die Möglichkeit, einen Tagespass zu erwerben.

© GEPA

2. Bundesliga: Die Konferenzen im Free-TV

Nach der Corona-Pause hat sich Sky dazu entschieden, die Konferenzen der Spieltage 26 und 27 der 1. und der 2. Bundesliga kostenlos auf Sky Sport News HD zu übertragen.

Bundesliga, 26. Spieltag: Samstag 16. Mai ab 15.30 Uhr

Samstag 16. Mai ab 15.30 Uhr 2. Liga, 26. Spieltag: Sonntag 17. Mai ab 13.30 Uhr

Sonntag 17. Mai ab 13.30 Uhr Bundesliga, 27. Spieltag: Samstag 23. Mai ab 15.30 Uhr

Samstag 23. Mai ab 15.30 Uhr 2. Liga, 27. Spieltag: Sonntag 24. Mai ab 13.30 Uhr

2. Bundesliga: Der 26. Spieltag in der Konferenz

Am Sonntag, den 17. Mai geht die erste Konferenz ab 13.30 Uhr los. Folgende Partien stehen an. Das Spiel zwischen Hannover 96 und Dynamo Dresden musst aufgrund von positiven Corona-Tests bei den Dresdnern abgesagt werden. Spieler, Trainer- und Betreuerstab wurden in einer zweiwöchige Quarantäne geschickt.

Heim Auswärts Besonderheit Hannover 96 Dynamo Dresden Dynamo Dresden aufgrund von Corona-Vorfall nicht dabei Arminia Bielefeld VfL Osnabrück FC. St. Pauli 1. FC Nürnberg Greuther Fürth Hamburger SV Wehen Wiesbaden VfB Stuttgart

2. Bundesliga - Tabelle: Der Stand nach 25 Spieltagen