UFC Fight Night - Smith vs. Teixeira: Ort, Uhrzeit, TV-Übertragung, Fightcard

Nach UFC 249 geht es in der UFC auch schon flott weiter. UFC on Fox: Smith gegen Teixeira steht vor der Tür. Hier erfahrt Ihr alle wichtigen Infos zu Ort, Datum, Uhrzeit, Übertragung und Fightcard.

© imago images

DAZN

UFC on ESPN - Smith gegen Teixeira: Ort, Uhrzeit, Datum

Das Event Teixeira gegen Smith findet am Donnerstag, den 14. Mai in der VyStar Veterans Memorial Arena in Jacksonville, Florida unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Maincard startet um 3 Uhr in der Nacht mitteleuropäischer Zeit.

UFC on ESPN - Smith gegen Teixeira: Die Fightcard im Überblick

Im Hauptkampf treten Anthony Smith und Glover Teixeira gegeneinander im Halbschwergewicht an. Der Co-Hauptkampf ist mit einem Schwergewichts-Showdown zwischen Ben Rothwell und Ovince St. Preux ausgestattet. Den Auftakt in der Maincard machen die Mittelgewichte Karl Roberson und Marvin Vettori.

© imago images

Gewichtsklasse Kämpfer 1 Kämpfer 2 Besonderheiten Halbschwergewicht Anthony Smith vs. Glover Teixeira Hauptkampf Schwergewicht Ben Rothwell vs. Ovince St. Preux Co-Hauptkampf Leichtgewicht Alexander Hernandez vs. Drew Dober Bantamgewicht Ricky Simon vs. Ray Borg Mittelgewicht Karl Roberson vs. Marvin Vettori Preliminary Card Schwergewicht Andrei Arlovski vs. Philipe Lins Leichtgewicht Michael Johnson vs. Thiago Moises Bantamgewicht der Frauen Sijara Eubanks vs. Sarah Moras Bantamgewicht Hunter Azure vs. Brian Kelleher

UFC on ESPN - Smith gegen Teixeira: Live im TV und Livestream

Wer UFC on ESPN: Smith gegen Teixeira sehen will, ist bei DAZN genau richtig. Der Streamindienst überträgt das Event exklusiv, live und in voller Länge.

DAZN hat jedoch nicht nur die UFC zu bieten. Neben hochklassigen MMA-Veranstaltungen werden unter anderem auch die Montags,- Freitags- und frühen Sonntagsspiele der Bundesliga gezeigt. Weiters sind Wrestling Events der WWE oder legendäre Retro-Fußballspiele im Angebot.

Das Abo für DAZN kostet monatlich 11,99 Euro und jährlich 119,99 Euro. Mit dem kostenlosen Probemonat kann die Dienstleistung zuvor getestet werden.

UFC 249: Die Ergebnisse des Events

Im Hauptkampf des Abends setzte sich Underdog Justin Gaethje überraschend per TKO gegen Tony Ferguson im Interims-Titelkampf der Leichtgewichtsklasse durch. Bantamgewicht-Champion Henry Cejudo beendete nach seinem TKO-Sieg über Dominick Cruz im Co-Hauptkampf seine Karriere.