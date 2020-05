RB Leipzig: Ralf Rangnick würde Timo Werner zum FC Liverpool raten

Ralf Rangnick hat Timo Werner geraten, sich im Falle eines Abschieds von RB Leipzig einem Verein anzuschließen, der nicht so viel Wert auf Ballbesitz legt. Der "Head of Sport and Development" der Red Bull GmbH nannte in diesem Zusammenhang den FC Liverpool.