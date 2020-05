FC Barcelona: Kommt Pervis Estupinan als neuer Backup für Jordi Alba?

Facebook

© imago images

Der Nationalspieler Ecuadords ist aktuell vom FC Watford an CA Osasuna ausgeliehen und gehört in der laufenden Saison zum Stammpersonal des LaLiga-Klubs.

Barca-Coach Quique Setien will Estupinan offenbar als Konkurrenten für den auf links hinten gesetzten Jordi Alba verpflichten. Dem Bericht zufolge will der FC Barcelona den bisherigen Backup Junior Firpo in der kommenden Transferperiode verkaufen.

Estupinan wurde in der Vergangenheit auch mit anderen europäischen Top-Klubs in Verbindung gebracht - vor allem Manchester United soll großes Interesse am Linksfuß haben, auch Atletico Madrid wurde als möglicher Abnehmer genannt.

Beim FC Watford steht Estupinan noch bis 2021 unter Vertrag.