BVB, News und Gerüchte - Ex-Dortmund-Spieler Christian Pulisic: "Diesen Tag werde ich nie vergessen"

© imago images

BVB, News: Christian Pulisic: "Diesen Tag werde ich nie vergessen"

Christian Pulisic hat im Gespräch mit Ex-Bundesliga-Spieler Jermaine Jones über sein erstes Training bei den Profis von Borussia Dortmund gesprochen. "Ich ging in Deutschland an einem normalen Tag zur Schule. Dann bekam ich die Nachricht von meinem Jugendtrainer, dass ich am Abend mit den Profis trainieren darf. Diesen Tag werde ich nie vergessen", so der 21-Jährige.

Trainer der Mannschaft war zu dieser Zeit noch Jürgen Klopp. "Ihm bin ich dafür bis heute dankbar", sagt Pulisic über den zweimaligen Meistertrainer der Borussia in Jones' Podcast 13 & Me .

Außerdem erklärte der US-Nationalspieler, dass sein letztes Spiel im Dress vom BVB "nicht einfach" gewesen sei. "Das Stadion dort war mein zweites Zuhause", ergänzte er.

Pulisic wechselte im Januar 2019 für 64 Millionen Euro zum FC Chelsea. Zur Rückrunde wurde er allerdings noch an den BVB verliehen, sodass er den Klub erst nach der Saison Richtung Premier League verließ. Für Chelsea kam er in der aktuellen Saison auf 23 Pflichtspiel-Einsätze und sechs Tore.

Borussia Dortmund - Matthias Sammer offenbart: "Meine Arbeit als Trainer kam zu früh"

Matthias Sammer hat im Buch Mensch Trainer von Isabella Müller-Reinhardt, aus dem Sportbuzzer Auszüge veröffentlichte, verraten, dass seine Zeit als Trainer für ihn zu früh kam. "Ich war zu jung, war vom Persönlichkeitsprofil her noch nicht gefestigt. Die fünf Jahre damals waren geistig unglaublich anstrengend", erklärte der 52-Jährige.

"Ich war einsam und ständig unter Druck, weil ich wusste, dass mir nach meinen eigenen Ansprüchen einige Grundlagen fehlten. Ich war zwar selbstbewusst und hatte eine genaue Idee, was ich wollte. Aber mir hat persönlich ein gewisses Maß an theoretischem Hintergrundwissen gefehlt, für noch mehr Sicherheit", führte Sammer weiter aus.

Sammer übernahm 2000 das Traineramt bei den Schwarz-Gelben und führte den Klub 2002 zur Meisterschaft. Aktuell ist er als Berater für den Verein aktiv.

