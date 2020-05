Zum Geburtstag von Jupp Heynckes: 75 Jahre, 75 Anekdoten

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images

1. Als Jupp Heynckes 1979 als Cheftrainer Borussia Mönchengladbach übernahm, war er 34 Jahre alt - und damit der bis dahin jüngste Cheftrainer der Bundesligageschichte.

2. Zuvor war Jupp Heynckes eine Saison lang Co-Trainer von Udo Lattek gewesen - dem er 1987 auch beim FC Bayern München als Cheftrainer nachfolgte.

3. Seine Ausbildung zum Fußballlehrer absolvierte Jupp Heynckes in seinem letzten Jahr als aktiver Spieler. Sein Lehrmeister war Gero Bisanz, Chefausbilder beim DFB und später der erste Bundestrainer der Frauenfußball-Nationalmannschaft.

4. Die früheren Mitspieler von Jupp Heynckes bei Borussia Mönchengladbach wollten ihn, sobald er Trainer war, Siezen. Jupp Heynckes verzichtete empört auf derlei Ehrerbietungen.

5. Als Heynckes einen Tag nach Kriegsende geboren wurde, hieß seine Geburtstadt noch Münchengladbach.

6. Er war das neunte von zehn Kindern. Sein Vater war Schmied, seine Mutter führte einen Krämerladen.

7. In seiner Jugend sammelte er für fünf Mark am Tag Tennisbälle auf, um sein Taschengeld aufzusammeln.

8. Heynckes' Kindheitsidol war Ungarns Stürmer-Legende Ferenc Puskas.

9. Zu Spielerzeiten baten ihn seine Mitspieler bei Mönchengladbach um Anlagetipps.

10. Jupp Heynckes ist gelernter Stuckateur. Er schloss die Lehre als Jahrgangsbester ab und träumte davon, Architekt zu werden.

11. Jupp Heynckes lernte seine Frau Iris in seinem Ausbildungsbetrieb kennen. Die beiden sind seit 1967 verheiratet.

12. Heynckes' Tochter Kerstin hat am gleichen Tag Geburtstag wie ihr Vater - sie wird am Samstag 51.

13. Als Iris Heynckes 2004 an Krebs erkrankte, pausierte ihr Mann eineinhalb Jahre, um seine Frau zu pflegen.

14. Iris Heynckes nennt Jupp Heynckes nicht Jupp, sondern Josef.

15. Den Bauernhof in Schwalmtal, in dem die Heynckes' leben, haben sie "Casa de los gatos" getauft. Neben dem Ehepaar Heynckes und besagten Katzen leben dort noch "sechs Flugenten und wunderbare Fische im Teich", wie Heynckes jüngst dem SID jüngst erzählte. Der geliebte langhaarige Schäferhund Cando ist 2019 gestorben. Er wurde fast 14 Jahre alt.

16. Cando spielte bei Heynckes' Entscheidungsfindung, ob er 2017 zum vierten Mal Bayern-Trainer werden wollte, eine entscheidende Rolle: Erst gaben seine Frau Iris und Tochter Kerstin ihr Go. "Dann hat Cando zweimal gebellt, und dann war das Ding in trockenen Tüchern."

17. Als Cando noch lebte, bedeutete das für Heynckes Luxus: "Wenn ich morgens meine Tiere versorgt habe, mit meinem Hund spazieren gegangen bin, dusche, schwimme und dann mit meiner Frau am Frühstückstisch oder auf der Terrasse sitze, wo ich dann keinen Zeitdruck habe. Seele baumeln lassen. Das ist Luxus: Zeit zur Verfügung haben."

18. Nach dem Triple 2013 schenkten ihm die Bayern-Spieler zum Abschied einen Koi für seinen Teich; Jupp Heynckes taufte den Fisch auf den Namen Philippo - nach Kapitän Philipp Lahm.

19. Bastian Schweinsteiger wähnte sich in Kalifornien, als er in Schwalmtal zu Besuch war: "Sind wir hier in Los Angeles?", fragte der Mittelfeldspieler und gratulierte: "Ein super Garten hier."

© GEPA

20. Jupp Heynckes habe es immer geschafft, "alle Spieler und das komplette Team mit ins Boot zu nehmen", schrieb Bastian Schweinsteiger Jupp Heynckes in einem Geburtstagsbrief im Bayern-Vereinsmagazin 51 : "Ich kenne niemanden, der jemals schlecht über Dich gesprochen hat."

21. Während Jupp Heynckes' zweiter Amtszeit in München erfand er den zentralen Mittelfeldspieler Bastian Schweinsteiger. "Später hat Louis van Gaal, der zur nächsten Saison übernahm, erzählt, dass er diese Spiele beobachtet hat und er mich seitdem als zentralen Mittelfeldspieler sah", schrieb Schweinsteiger im Bayern-Magazin 51 .

22. Jupp Heynckes hatte schon mit Anfang 30 eine Goldmünzensammlung

23. Jupp Heynckes' Lieblingsgetränk zu Spielerzeiten soll angeblich frische Milch gewesen sein.

24. Schnelle Autos gaben ihm als Spieler ebensowenig wie andere Verlockungen des Profitums. Im Lovers' Lane, der legendären Diskothek seines Mannschaftskollegen Günter Netzer in Mönchengladbach, soll Jupp Heynckes genau ein Mal gewesen sein - als der von Heynckes geschätzte Sänger Udo Jürgens zu Gast war.

25. Mit Sänger Udo Lindenberg ist Jupp Heynckes befreundet.

26. Der frühere Spitzname "Osram" wurde Jupp Heynckes als junger Trainer verpasst - von seinem Spieler Wolfram Wuttke. Den Name bekam der Jungtrainer, weil er sich so aufregen konnte und dabei häufig einen knallroten Kopf bekam.

27. Den Spitznamen "Don Jupp" bekam Jupp Heynckes bei seinen Trainerstationen in Spanien weg. Weil er, je älter er wurde, lockerer und entspannter wurde. Als junger Trainer sei er nicht ehrgeizig, sondern "überehrgeizig" gewesen, erzählte er einmal im Goal -Interview: "Ich bin von unserem damaligen Trainer Hennes Weisweiler geprägt worden - und der konnte sehr schlecht verlieren. Genau das muss man im Fußballgeschäft lernen: Du musst Niederlagen respektieren, aber du darfst Niederlagen nie akzeptieren. Du musst immer bereit sein, aus Rückschlägen deine Schlüsse zu ziehen, sie zu analysieren und es dann besser zu machen."

28. Jupp Heynckes arbeitete viermal für seinen Heimatverein Borussia Mönchengladbach, zweimal als Spieler und zweimal als Trainer, und viermal für den FC Bayern München, immer als Trainer.

29. Im Winter coachte Jupp Heynckes bei seinen späteren Stationen mit Schuhen mit beheizbaren Sohlen. Vor einem Spiel von Bayer Leverkusen in der Europa League bei Rosenborg Trondheim besorgte er für das gesamte Team Schuhe mit beheizbaren Sohlen.

30. Jupp Heynckes, der gebürtige Gladbacher, war als Spieler eine Legende von Borussia Mönchengladbach. 1965 stieg er mit der Fohlenelf in die Bundesliga auf. Die erste Meisterschaft der Gladbacher 1967/1968 verpasste er aber - im Sommer ließ sich der junge Stürmer Heynckes zu Hannover 96 verkaufen. Die Rothosen galten damals als bessere Mannschaft als die Fohlen. 100.000 Mark zahlten die Niedersachsen an Ablöse für Heynckes - die höchste damals mögliche Ablösesumme. Unter der Hand sollen noch mal 250.000 Mark geflossen sein.

31. Jupp Heynckes, damals 21, wurde vom Wehrdienst freigestellt, um nach Hannover wechseln zu können.

32. 1970 kehrte der "verlorene Sohn" Jupp Heynckes zum amtierenden Meister Mönchengladbach heim. Bei den nächsten vier Titelgewinnen der Fohlen war Jupp Heyncles Stammspieler.

33. Mit 220 Toren in 369 Bundesligaspielen belegt Jupp Heynckes Platz drei der ewigen Torschützenliste der Bundesliga.

34. Jupp Heynckes wurde 1972 Europameister und 1974 Weltmeister. Im EM-Finale 1972 stand er auf dem Platz, während der WM 1974 wurde er im Lauf des Turniers von Bernd Hölzenbein aus der Startelf verdrängt. Auch das WM-Finale gegen die Niederlande erlebte er auf der Bank.

35. Nur zwei Spieler übertrafen die 29 Tore im UEFA-Cup von Jupp Heynckes.

36. Jupp Heynckes hat ein künstliches Kniegelenk

37. Vor seinem Fünfspiele-Comeback für den FC Bayern im Jahr 2009 wurde Jupp Heynckes in jenem Jahr viermal operiert. Nach seinem Ende bei Borussia Mönchengladbach 2007 hatte er eigentlich schon abgeschlossen mit dem Trainerdasein. Der Freundschaftsdienst für den FC Bayern und Uli Hoeneß nach der Entlassung von Jürgen Klinsmann brachte Jupp Heynckes aber noch einmal auf den Geschmack. Er übernahm zur Saison 2009/2010 für zwei Jahre Bayer Leverkusen, ehe er zum dritten Mal zu Bayern München ging.

38. Als Jupp Heynckes' insgesamt vierte Amtszeit bei Borussia Mönchengladbach am 31. Januar 2007 nach einem 0:0 gegen Nürnberg nach 215 Tagen endete, fuhr er seinen Dienstwagen noch durch die Waschanlage und tankte das Auto voll, ehe er es abgab. In Mönchengladbach waren ihm zuvor veraltete Trainingsmethoden vorgeworfen worden.

39. Schon 2004 hatte Rudi Assauer, Manager bei Jupp Heynckes' voriger Station Schalke 04, dem Fußballlehrer hinterhergerufen, Heynckes sei ein "Fußballlehrer der alten Schule. Nicht mehr zeitgemäß. Wir haben 2004."

40. Jupp Heynckes brummte Rudi Assauer einmal 20 Euro Strafe auf, weil der Manager mit falschen Socken zu einem Termin erschienen war.

41. Die erste Frage an Jupp Heynckes nach dem Champions-League-Sieg 1998 mit Real Madrid lautete: "Sind Sie in der nächsten Saison noch Trainer von Real Madrid?"

42. Jupp Heynckes ist bis heute der einzige Trainer, der unmittelbar nach einem Sieg in der Champions League entlassen wurde: Bei Real Madrid rettete ihn 1998 auch der größtmögliche Triumph nicht vor dem Rauswurf. "Man hat Heynckes hier nie in Ruhe arbeiten lassen", kritisierte der damals erst 21 Jahre alte Stürmerstar Raul die Entscheidung. Real-Präsident Lorenzo Sanz fand auch keine sehr plausiblen Gründe für die Trennung. "Jupp Heynckes ist ein ausgezeichneter Trainer und ein noch besserer Mensch." Jedoch habe man bereits "vor einiger Zeit" beschlossen, sich zu trennen. Schuld hätten letztlich auch "die Medien, weil sie Heynckes nicht unterstützt haben." 2018 behauptete Sanz, Heynckes habe die Unterstützung der Mannschaft gefehlt.

© GEPA

43. Als Lorenzo Sanz im März 2020 infolge einer Infektion mit Covid-19 starb, erzählte Jupp Heynckes diese Anekdote über seinen einstigen Präsidenten bei Real Madrid: "Nach dem Finale in Amsterdam und der Rückkehr nach Madrid wurde meine Frau plötzlich sehr krank. Schon eine Stunde nach ihrer Einlieferung in die Klinik saß der Präsident Sanz mit seiner Frau an ihrem Krankenbett. Señora Sanz bot meiner Frau sogar an, die ganze Nacht im Krankenzimmer zu verbringen. Was für eine menschliche Geste! Was für eine noble Familie!"

44. Manolo Sanchis, Real Madrids Kapitän während Jupp Heynckes' Zeit, trank jeden Mittag ein Gläschen Bier. Auch vor Spielen. Heynckes wollte ihm das erst verbieten, "aber Manolo hat 18 Jahre höchstes Niveau gespielt - da habe ich mir gedacht, er soll das ruhig weiter so machen".

45. 1999 verlor Benfica Lissabon mit dem Trainer Jupp Heynckes und dem Torhüter Robert Enke im UEFA-Cup 0:7 bei Celta Vigo - es war die höchste Europacupniederlage Benficas. "In nur eineinhalb Jahren ist Heynckes vom Himmel in die Hölle geraten", schrieb die spanische Presse in Anspielung auf den Champions-League-Sieg mit Real Madrid im Vorjahr.

46. Bei Jupp Heynckes Trainerstation bei CD Teneriffa 1995 bis 1997 war Ewald Lienen sein Co-Trainer.

47. Zuvor setzte Trainer Jupp Heynckes den Spieler Ewald Lienen 247-mal in der Bundesliga ein.

48. Der FC Bayern überwies 2017 1,75 Millionen Euro Ablöse an Fortuna Düsseldorf, damit Jupp Heynckes bei seiner vierten Station in München wieder mit seinem Co-Trainer Peter Hermann zusammenarbeiten konnte. Hermann hatte zwischenzeitlich als Assistent von Friedhelm Funkel beim damaligen Aufsteiger angeheuert.

49. Bei der Meisterfeier 1990 rief Jupp Heynckes den euphorisierten Fans vollmundig vom Münchner Rathausbalkon zu: "Ich verspreche euch, nächstes Jahr holen wir den Europapokal!" Im Halbfinale war gegen Roter Stern Belgrad Schluss.

50. Nach einem 1:4 gegen Aufsteiger Stuttgarter Kickers und dem Abrutschen in den Tabellenkeller wurde Jupp Heynckes im Oktober 1991 zum ersten Mal in seiner Karriere entlassen.

51. Sören Lerby, sein Nachfolger beim FC Bayern, blieb fünf Monate und trainierte danach nie mehr eine Mannschaft.

52. Bayerns Manager Uli Hoeneß bezeichnete die Entlassung von Jupp Heynckes 1991 als größten Fehler seiner Laufbahn.

53. Entlassen wurde Jupp Heynckes 1991 im damaligen Ferienhaus von Uli Hoeneß am Tegernsee. Mit dabei waren der damalige Schatzmeister Kurt Hegerich, Karl Hopfner (später Bayern-Präsident, die Red.) Fritz Scherer (damals Bayern-Präsident) und Uli Hoeneß. "Fünf Minuten haben wir über die Vertragsauflösung gesprochen, dann haben wir die Schafkopfrunde eröffnet. Dann ist noch ein tolles Buffet aufgefahren worden und wir haben ein Gläschen Rotwein getrunken", erinnerte sich Heynckes Jahre später im Münchner Merkur .

54. Während seiner dritten Trainerstation beim FC Bayern München wohnte Heynckes in einer Eigentumswohnung von Uli Hoeneß im Münchner Stadtteil Bogenhausen.

55. Während seiner vierten Amtszeit in München bewohnte Jupp Heynckes alleine eine Suite im Münchner Luxushotel Mandarin Oriental. Frau Iris war in Schwalmtal geblieben.

56. Als Heynckes im Mandarin Oriental wohnte, traf er eines Morgens im Aufzug auf ein Ehepaar aus Amerika."Heute komme ich aus meiner Suite, gehe zum Aufzug, steige ein, drücke auf die '0'. Und dann in der fünften Etage steigt ein älteres Paar zu. Er sagte nichts, sie war freundlich, sagte 'Good morning'. Ich auch: 'Good morning'. Ich hatte eine Einkaufstasche dabei, auf der FC Bayern München draufstand. Und sie sagte: 'Oh! You're a fan of Bayern Munich?' Und da habe ich gesagt: 'Yes, sure!'. Da wird man immer wieder geerdet, wenn einer dich nicht kennt", erzählte Heynckes einmal während einer Pressekonferenz lachend.

57. Der heutige Bayern-Coach Hansi Flick feierte unter Trainer Heynckes sein Bundesligadebüt. "Jupp Heynckes war mein Trainer, er war mein bester Trainer. Die Art und Weise, wie er mit den Spielern umgegangen ist, das war damals schon gut", erinnerte sich Flick einmal.

58. Ein weiterer prominenter Debütant unter Jupp Heynckes: Lothar Matthäus.

59. Was Spielern ihr Kosmetiktäschchen, ist Heynckes seine CD-Tasche: Die hatte er zu Bayernzeiten stets dabei. Die CDs hörte er dann im Trainerzimmer und im Kraftraum. Seine bevorzugte Musik: Dire Straits, Led Zeppelin, The Beatles, Pink Floyd, Queen, Rolling Stones, The Eagles und Udo Lindenberg.

60. Thomas Müller und Claudio Pizarro besitzen gemeinsam ein Rennpferd, das nach Heynckes benannt ist: "Don Jupp".

61. Am 10. Februar 2018 verpasste Jupp Heynckes erstmals ein Bundesligaspiel wegen Krankheit: Der FC Bayern musste sein Spiel gegen den FC Schalke ohne den grippekranken Cheftrainer absolvieren. Als das Spiel angepfiffen wurde, schlief Jupp Heynckes. Als er aufwachte, stand es bereits 1:1. Das Siegtor der Bayern erlebte er vor dem Fernseher mit. Es war Heynckes' 1248. Spiel als Spieler oder Cheftrainer in der Bundesliga.

62. Als Jupp Heynckes 1994 bei Eintracht Frankfurt vorgestellt wurde, sagte er: "Wenn ich am 1. Juli hier anfange, werden die Uhren anders gehen. Vom Präsidenten bis zum Platzwart müssen alle spuren."

63. Im Dezember 1994 schickte Jupp Heynckes die drei Superstars Anthony Yeboah, Jay-Jay Okocha und Maurizio Gaudino wegen mangelnden Fleißes zum Straftraining. Vor dem nächsten Spiel meldete sich das Trio ab. Sie wären "körperlich und mental kaputt", richtete Gaudino aus. Heynckes suspendierte alle drei. In der Winterpause wurden Yeboah und Gaudino verkauft. Letzterer, nachdem er direkt nach einer TV-Show verhaftet wurde; Gaudino wurde später wegen Beihilfe zum Versicherungsbetrugs verurteilt.

64. Am 2. April 1995 löste Heynckes selbst seinen Vertrag in Franfkurt auf - wegen "zu unterschiedlicher Auffassung von professioneller Arbeit."

65. Charly Körbel war sowohl Vorgänger, als auch Nachfolger von Heynckes als Trainer bei Eintracht Frankfurt.

66. Der DFB-Pokal ist der Lieblingspokal von Jupp Heynckes.

67. Manchmal verschläft der Rentner Jupp Heynckes die Bundesligakonferenz: "Es kann auch mal sein, dass es ein Zeitpunkt ist, wo ich etwas müde werde und einen Nachmittagsschlaf mache. 15.30 Uhr ist da so eine schöne Zeit, wenn man frühmorgens aufsteht. Ich habe da manchmal ein Tief", sagte er einmal dem Münchner Merkur .

68. Zu seinem 63. Geburtstag schenkte Jupp Heynckes Bayerns Präsidentem Uli Hoeneß 2015 ein Video von gemeinsamen Erlebnissen. "Er hat 100 Stunden Arbeit reingesteckt. So etwas Emotionales habe ich noch nie gesehen. Ich möchte mich vor deinem Lebenswerk verneigen. Du bist ein Vorbild, wie es der Fußball selten hervorgebracht hat. Es gibt keinen besseren Menschen, der seine Heimatstadt so verkörpert", sagte Hoeneß, als Heynckes die Ehrennadel seiner Heimatstadt Mönchengladbach verliehen wurde.

69. Jupp Heynckes erfuhr nur wenige Tage vor Pep Guardiolas Vertragsunterschrift beim FC Bayern München, dass der Katalane im Juli 2013 sein Nachfolger werden würde. Bei der Verkündung des Coups per Pressemitteilung wurde Heynckes von Bayerns Verantwortlichen schon in den Ruhestand verabschiedet ("Heynckes beendet Karriere"). Heynckes war pikiert: "Meinen Entschluss möchte ich selbst verkünden. Und da haben wir noch ein halbes Jahr Zeit. Ich entscheide selbst, wann ich aufhöre." Dass er als Trainer aufhöre, habe er nie gesagt.

70. Zweimal, 1991 und 2013, wäre Jupp Heynckes gerne länger Trainer beim FC Bayern geblieben, 2018 aber wollten die Klubbosse, und vor allem sein Freund Uli Hoeneß, nicht einsehen, dass sich der Trainer nach ein wenig Ruhe sehnte. Obwohl Heynckes nur aus reinem Freundschafts- und Pflichtgefühl nach Carlo Ancelottis Rauswurf aus dem Ruhestand zurückgekommen und den Freundschaftsdienst von Anfang an bis zum Saisonende terminiert hatte, hoffte Hoeneß noch im Frühjahr 2018, dass er Heynckes schon irgendwie umstimmen könnte. Das Ende ist bekannt: Heynckes ging als Meister und Verlierer des DFB-Pokalfinals in den Ruhestand, Niko Kovac kam als Pokalsieger aus Frankfurt.

71. In der Saison 1988/1989 waren der 1. FC Köln mit seinem jungen Trainer Christioph Daum der große Titelrivale des FC Bayern München und Trainer Jupp Heynckes. Daum war Meister des Trashtalks, ätzte in Richtung Heynckes: "Die Wetterkarte ist interessanter als ein Gespräch mit Heynckes". Oder auch: "Jupp Heynckes könnte auch Werbung für Schlaftabletten machen." Heynckes hielt sich mit Repliken zurück - dafür warf sich Uli Hoeneß in die Schlacht: Der Keifauftritt im Aktuellen Sportstudio gehört zur kollektiven Erinnerung der Bundesligageschichte.

72. Jupp Heynckes hat sich als Fan der Fridays-for-Future-Bewegung geoutet: "Wenn wir so weitermachen, endet alles in einer Katastrophe. Das Coronavirus wird nicht das letzte Problem bleiben, wir müssen unseren Lebensstil, der auf immer mehr Profit ausgerichtet ist, ändern", sagte Heynckes, der darum auch "große Sympathien" für die Fridays-for-Future-Bewegung empfinde. Manchmal denke er sich sogar, "eigentlich müsste ich bei einer Klimademonstration mitmarschieren. Missstände und Ungerechtigkeit kann ich nicht ertragen".

73. Als Trainervorbilder nennt Jupp Heynckes neben seinem langjährigen Coach Hennes Weisweiler unter anderem Ernst Happel. "Er war eine Trainer-Koryphäe und hat schon damals beim HSV sehr modern spielen lassen: Mit Viererkette, mit Abseitsfalle, mit Pressing, mit einer hoch stehenden Abwehr, mit modernen Angriffsschemen. Das habe ich beobachtet, das habe ich analysiert und das habe ich mir zu eigen gemacht. Später waren es dann Arrigo Sacchi und Johan Cruyff. Als Trainer lernt man immer wieder neue Details kennen, die man in seine Arbeit einfließen lassen kann, wenn man nicht gerade ein Ignorant ist", sagte Heynckes im Goal -Interview.

74. Weil Jupp Heynckes kurz vor der Winterpause 2011/2012 im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen den VfL Bochum einen Freistoß, den Franck Ribery treten wollte, von Toni Kroos ausführen ließ, motzte Ribery nach dem knappen Sieg in der Nachspielzeit herum. "Ich war genauso geladen und außer mir, schrie zurück", erinnerte sich Heynckes 2019: "Da kam Mario Gomez zu mir und sagte: 'Trainer, nehmen Sie das nicht so ernst! Franck braucht das ein-, zweimal im Jahr.' Franck und ich gingen wortlos in die Winterpause. "Da rief mich im Weihnachtssrcaub Daniel van Buyten, Francks bester Freund, an und sagte, er wolle mir mitteilen, dass sich Franck entschuldigen möchte. Er selbst sagte nichts zu mir, ich sprach während der gesamten Wintervorbereitung kein Wort mit ihm, für den Rückrundenstart in Mönchengladbach war er ohnehin gesperrt. Vor dem zweiten Rückrundenspiel, zu Hause gegen Wolfsburg sagte Schweinsteiger zu mir: "Trainer, tun Sie mir bitte einen Gefallen und reden Sie mit Franck!" Heynckes gab nach, bat Ribery ins Trainerzimmer, nach dem Gespräch sei ihm Ribery um den Hals gefallen.

75. Dass er 75 wird, hat ihn bei den ersten Interview-Anfragen selbst etwas erschreckt. "Allerdings fühle ich mich noch nicht so alt". Er nehme immer noch "sehr aktiv am Leben teil", sagte er dem SID .