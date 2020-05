DAZN Retro Game heute live: Champions-League-Halbfinale FC Liverpool vs. FC Barcelona - das 4:0 im Re-Live

Auch am heutigen Samstag überträgt DAZN einen Champions-League-Klassiker aus der Vergangenheit. Es handelt sich um das Halbfinal-Rückspiel aus der Saison 2018/19 zwischen dem FC Liverpool und FC Barcelona. Hier erfahrt Ihr, wie und wo Ihr das Spiel im Re-Live mitverfolgen könnt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images

Ihr wollt weitere Champions-League-Klassiker sehen? Dann holt Euch jetzt den kostenlosen DAZN-Probemonat!

Das legendäre Rückspiel aus der Champions-League-Saison 2018/19 zwischen dem FC Liverpool und dem FC Barcelona, welches die Engländer mit 4:0 für sich entschieden und somit ins Finale einzogen, wird heute im Re-Live übertragen. Am Mikrofon ist für Euch das Kommentatoren-Duo von damals, Jan Platte und Experte Jonas Hummels.

FC Liverpool gegen FC Barcelona - Re-Live: Wann und wo fand das Spiel damals statt?

Das Champions-League-Halbfinal-Rückspiel fand am 7. Mai 2019 um 21 Uhr an der Anfield Road in Liverpool vor einer Kulisse von 52.212 Zuschauern statt. Gepfiffen wurde die Partie vom türkischen Unparteiischen Cüneyt Cakir.

Das Hinspiel hatte der FC Barcelona mit 3:0 für sich entschieden.

FC Liverpool gegen FC Barcelona - Re-Live: heute live im TV und Livestream

Die Champions-League-Begegnung wird heute ab 15.30 Uhr exklusiv und in voller Länge bei DAZN im Re-Live zu sehen sein. Danach gibt es das Spiel auf Abruf.

Der Streamingdienst bietet neben legendären Champions-League-Spielen auch unter anderem die Darts PDC Home Tour. Auch Die Wrestling-Shows der WWE sind im Angebot.

Für einen monatlichen Preis von 11,99 Euro könnt Ihr ein Abo erwerben. Das Jahresabo kostet hingegen nur 119,99 Euro (dadurch spart man sich 23,89 Euro im Jahr). Ebenfalls könnt Ihr zuvor den Gratis-DAZN-Probemonat ausprobieren.

© imago images

FC Liverpool gegen FC Barcelona - Re-Live: Die Aufstellungen der beiden Mannschaften

FC Liverpool: Alisson - Robertson, Matip, van Dijk, Alexander-Arnold - Fabinho, Milner, Henderson - Mane, Origi, Shaqiri

Wechselspieler: Wijnaldum (in der 46. Spielminute für Robertson, Gomez (in der 85. Spielminute für Origi), Sturridge (in der 90. Spielminute für Shaqiri)

FC Barcelona: ter Stegen - Alba, Lenglet, Pique, Roberto - Busquets, Rakitic, Coutinho, Vidal - Suarez, Messi

Wechselspieler: Semedo (in der 60. Spielminute für Coutinho), Arthur (in der 75. Spielminute für Vidal), Malcom (in der 80. Spielminute für Rakititc)

Champions League 2018/19 - FC Barcelona: Der damalige Weg bis ins Halbfinale

Heim Gast Ergebnis Gruppenphase FC Barcelona PSV Eindhoven 4:0 Tottenham Hotspur FC Barcelona 2:4 FC Barcelona Inter Mailand 2:0 Inter Mailand FC Barcelona 1:1 PSV Eindhoven FC Barcelona 1:2 FC Barcelona Tottenham Hotspur 1:1 Achtelfinale Olympique Lyon FC Barcelona 0:0 FC Barcelona Olympique Lyon 5:1 Viertelfinale Manchester United FC Barcelona 0:1 FC Barcelona Manchester United 3:0

Champions League 2018/19 - FC Liverpool: Der damalige Weg bis ins Halbfinale