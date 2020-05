BVB, News und Gerüchte: Axel Witsel und Emre Can gegen Schalke wohl fraglich

Borussia Dortmund muss beim Revierderby gegen den FC Schalke 04 am kommenden Samstag womöglich auf Axel Witsel und Emre Can verzichten. Abwehrtalent Nnamdi Collins verlängerte seinen Vertrag. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

© getty

BVB: Witsel und Can gegen Schalke wohl fraglich

Borussia Dortmund muss beim Revierderby gegen den FC Schalke 04 am kommenden Samstag (15.30 Uhr) womöglich auf Axel Witsel und Emre Can verzichten. Wie die Bild berichtet, verletzte sich der 31-jährige Belgier am Dienstag ohne Gegenspieler-Einwirkung an den Adduktoren. Seitdem fehle er im Training. Am Mittwoch soll es auch den 26-jährigen Can erwischt haben. Bei beiden bestünde Verdacht auf Faserriss. Ob sie rechtzeitig zum Derby fit werden, ist offen.

Sollte es zu Ausfällen kommen, käme Thomas Delaney als Ersatz-Kandidat bereit. Der 28-jährige Däne fehlte seit November verletzt, erarbeitete sich während der Coronapause aber wieder die nötige Matchfitness. Die zuletzt angeschlagenen Jadon Sancho und Achraf Hakimi sollen für das Derby einsatzbereit sein.

Bundesliga: Der 26. Spieltag in der Übersicht

Heim Auswärts Ort Datum Uhrzeit Fortuna Düsseldorf SC Paderborn Merkur Spiel-Arena 16.05.2020 15.30 Uhr TSG Hoffenheim Hertha BSC PreZero Arena 16.05.2020 15.30 Uhr FC Augsburg VfL Wolfsburg WWK Arena 16.05.2020 15.30 Uhr RB Leipzig SC Freiburg Red Bull Arena 16.05.2020 15.30 Uhr Borussia Dortmund FC Schalke 04 Signal Iduna Park 16.05.2020 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach Commerzbank-Arena 16.05.2020 18.30 Uhr 1. FC Köln FSV Mainz 05 Rhein-Energie-Stadion 17.05.2020 15.30 Uhr Union Berlin FC Bayern Alte Försterei 17.05.2020 18.00 Uhr Werder Bremen Bayer Leverkusen Weser-Stadion 18.05.2020 20.30 Uhr

© imago images

BVB verlängert mit U17-Talent Nnamdi Collins

Der erst 16-jährige Nnamdi Collins hat bis 2023 bei Borussia Dortmund verlängert. Das international begehrte Abwehr-Talent hatte das Interesse einiger Spitzenklubs, vornehmlich aus der englischen Premier League, geweckt.

"Wir wollen Nnamdi Schritt für Schritt an den Profibereich heranführen und ihm Zeit geben, sich zu entwickeln", sagte Sportdirektor Michael Zorc. Collins ist aktuell für die U17 eingeplant, könnte aber schon zur kommenden Saison in die U19 aufrücken.

BVB, News: Tomas Rosicky stellt seine Dortmunder Top 11 vor

In einem Video-Interview hat der frühere Dortmunder Tomas Rosicky seine Traum 11 beim BVB vorgestellt. Hier könnt Ihr das Video sehen. Und so sieht seine Mannschaft aus: Lehmann - Evanilson, Kohler, Wörns, Dede - Kehl, Rosicky, Reuter - Ewerthon, Koller, Amoroso.

Borussia Dortmund, News: Philipp Laux neuer Sportpsychologe beim BVB

Borussia Dortmunds früherer Torhüter Philipp Laux kehrt als Sportpsychologe zum Bundesligisten zurück. Der 47-Jährige wurde der Mannschaft bereits vorgestellt, er soll neben den Profis auch dem Trainerteam des BVB zur Seite stehen. Hier geht es zur News.