UFC kehrt mit einer englischen Woche live auf DAZN zurück

Die UFC auf DAZN - mit dem kostenlosen Probemonat seid Ihr live mit dabei!

Den Auftakt macht an diesem Sonntagmorgen um 04:00 Uhr ein sogenanntes "Numbered Event" mit UFC 249. Ursprünglich sollte dort der langersehnte Kampf zwischen Tony Ferguson und Khabib Nurmagomedov stattfinden. Dieser Kampf musste zum bereits fünften Mal abgesagt werden.

Für Nurmagomedov, der aufgrund der Pandemie in seiner Heimat festsitzt und nicht in die USA einreisen kann, springt nun Justin Gaethje ein. Der Gewinner sichert sich den Interim-Titel im Leichtgewicht und könnte dann vermutlich, sobald wieder möglich, auf den ungeschlagenen Champion Nurmagomedov treffen.

Auch die anderen Kämpfe der Main- und Undercard haben es in sich. So tritt unter anderem Henry Cejudo gegen Dominick Cruz um den Titel im Bantamgewicht an. Für Cejudo ist dies seine erste Titelverteidigung (im Bantamgewicht) in der UFC. Erfolge ist er allerdings gewöhnt: 2008 hat er Olympia-Gold im Ringen für die USA gewonnen.

Am Donnerstagmorgen, 14. Mai, ab 03:00 Uhr, überträgt DAZN die UFC Fight Night mit dem Hauptkampf zwischen Anthony Smith und Glover Teixeira. Am Sonntag, 17. Mai ab 03:00 Uhr folgt dann bereits die nächste UFC Fight Night mit dem Hauptkampf zwischen Alistair Overeem und Walt Harris.

UFC 249: Ronaldo Souza positiv getestet

Ronaldo Souza, der an diesem Wochenende im Rahmen von 249 gegen Uriah Hall kämpfen sollte, wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Der Ärztestab der UFC stellte den Befund bei Souza und zwei seiner Betreuer fest, womöglich habe sich der Brasilianer bei einem seinen Familienangehörigen angesteckt.

Alle drei betroffenen haben das Hotel für die Athleten bereits verlassen und werden sich in Quarantäne begeben. Laut der UFC wird das Event nun mit einem weniger als den ursprünglich geplanten 24 Kämpfern stattfinden. "Wir haben diese Woche 1.200 Test an 300 Personen durchgeführt", erklärte UFC-Boss Dana White. "Da ist ein positiver Fall zu erwarten. Das System funktioniert."

UFC 249: Die Fight-Card

Gewichtsklasse Kämpfer 1 Kämpfer 2 Besonderheiten Leichtgewicht Tony Ferguson vs. Justin Gaethje Hauptkampf/Titelkampf Bantamgewicht Henry Cejudo (c) vs. Dominick Cruz Co-Hauptkampf/Titelkampf Schwergewicht Francis Ngannou vs. Jairzinho Rozenstruik Federgewicht Jeremy Stephens vs. Calvin Kattar Schwergewicht Greg Hardy vs. Yorgan de Castro Preliminary Card Weltergewicht Donald Cerrone vs. Anthony Pettis Schwergewicht Aleksei Oleinik vs. Fabrício Werdum Strohgewicht der Frauen Carla Esparza vs. Michelle Waterson Mittelgewicht Uriah Hall vs. Ronaldo Souza Fällt auf Grund der Erkrankung Souzas aus Early Preliminary Card Weltergewicht Vicente Luque vs. Niko Price Federgewicht Bryce Mitchell vs. Charles Rosa Halbschwergewicht Ryan Spann vs. Sam Alvey

UFC live auf DAZN mit deutschem Kommentar

Wie gewohnt können sich UFC-Fans auf DAZN zwischen dem Originalkommentar oder den deutschen DAZN-Kommentatoren entscheiden. UFC 249 kommentiert Sebastian Hackl mit Andreas Kraniotakes als Experte. Bei der Fight Night am 14. Mai ist Hackl alleiniger Kommentator und am darauffolgenden Sonntag ist Mark Bergmann im Einsatz.

Vor UFC 249 hat unser UFC-Kommentator Sebastian Hackl auch noch eine neue Podcast-Folge aufgenommen, in der er die wichtigsten Ereignisse in den vergangenen Wochen zusammenfasst und auf die Kämpfe vorausblickt.

UFC 249 - Ferguson gegen Gaethje: Vergleich, Head-to-Head