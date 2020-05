FC Bayern München, News und Gerüchte - FCB-Trainer Hansi Flick: "Jeder fängt bei Null an"

Flick hat über den Bundesliga-Neustart gesprochen. Der FCB begibt sich am Freitag in das Trainingslager und Richards berichtet von seinen ersten Erfahrungen bei den Profis.

© imago images

FC-Bayern-Trainer Flick über den Bundesliga-Neustart: "Jeder fängt bei Null an"

Bayern-Trainer Hansi Flick hat sein Team vor dem Bundesliga-Neustart gemahnt. "Ich glaube schon, dass es aktuell darum geht, diese Situation anzunehmen", sagte Flick der Deutschen Presse-Agentur .

"Was vorher war in dieser Saison, interessiert nicht mehr. Jeder fängt bei Null an", führte Flick aus. Die Bayern hatten vor der Corona-Pause vier Spiele in Folge gewonnen und sich dabei einen Vier-Punkte-Vorsprung auf den BVB in der Tabelle erarbeitet.

Angesprochen auf die bevorstehenden Geisterspielen sagte der 55-Jährige: "Spiele ohne Zuschauer sind etwas Besonderes. Da geht es um die Mentalität."

Am Mittwoch hatte die Politik grünes Licht für die Rückkehr der Bundesliga mit Spielen vor leeren Rängen gegeben. Am Donnerstag gab die DFL den Spielplan bekannt. Es gehe jetzt darum, "das Vertrauen der Politik zu rechtfertigen", appellierte Flick an alle Beteiligten in den Klubs.

FC Bayern: Rummenigge schwärmt von Flick

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat Trainer Flick für seine Arbeit beim deutschen Rekordmeister in den höchsten Tönen gelobt und Parallelen zur Erfolgszeit unter Jupp Heynckes gezogen. "Er hat ein unglaublich enges Verhältnis zu den Spielern, er ist empathisch, die Spieler glauben an ihn. Und er fordert die Mannschaft auch taktisch", sagte Rummenigge der Abendzeitung (Wochenendausgabe): "Ich würde mal sagen: Hansi ist ein bisschen wie Jupp."

"Die Entscheidung, dass wir ihm damals das Vertrauen geschenkt haben und nun auch den Vertrag mit ihm verlängert haben, war die richtige. Hansi ist ähnlich wie Jupp, was die Art und Weise betrifft, wie er die Mannschaft führt", ergänzte Rummenigge.

Bundesliga: Obere Tabellenhälfte nach 25 Spieltagen

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 25 73:26 47 55 2. Borussia Dortmund 25 68:33 35 51 3. RB Leipzig 25 62:26 36 50 4. Borussia M'gladbach 25 49:30 19 49 5. Bayer Leverkusen 25 45:30 15 47 6. Schalke 04 25 33:36 -3 37 7. Wolfsburg 25 34:30 4 36 8. SC Freiburg 25 34:35 -1 36 9. TSG Hoffenheim 25 35:43 -8 35

© imago images

FC Bayern begibt sich in Quarantäne-Trainingslager

Der FC Bayern wird sich am Freitag in das Quarantäne-Trainingslager zur Vorbereitung auf die Bundesliga-Partie gegen Union Berlin am 17. Mai begeben.

Trainer Hansi Flick hatte dem Team noch einen trainingsfreien Tag gewährt, "damit sie noch mal bei ihren Familien sind".

Die Mannschaft wird von Freitag an im Teamhotel wohnen. Die Trainingseinheiten werden sowohl auf dem Bayern-Campus als auch in der Allianz Arena stattfinden.

Bundesliga: Der 26. Spieltag in der Übersicht

Heim Auswärts Ort Datum Uhrzeit Fortuna Düsseldorf SC Paderborn Merkur Spiel-Arena 16.05.2020 15.30 Uhr TSG Hoffenheim Hertha BSC PreZero Arena 16.05.2020 15.30 Uhr FC Augsburg VfL Wolfsburg WWK Arena 16.05.2020 15.30 Uhr RB Leipzig SC Freiburg Red Bull Arena 16.05.2020 15.30 Uhr Borussia Dortmund FC Schalke 04 Signal Iduna Park 16.05.2020 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach Commerzbank-Arena 16.05.2020 18.30 Uhr 1. FC Köln FSV Mainz 05 Rhein-Energie-Stadion 17.05.2020 15.30 Uhr Union Berlin FC Bayern Alte Försterei 17.05.2020 18.00 Uhr Werder Bremen Bayer Leverkusen Weser-Stadion 18.05.2020 20.30 Uhr

© imago images

FC-Bayern-Talent Chris Richards: Arjen Robben ist im Training auf mich losgegangen

FC Bayerns Abwehrtalent Chris Richards hat von seinen ersten Erfahrungen im Training mit den Profis berichtet. Im Underdog Soccer Podcast erzählte er zudem von einen Anschiss, den er von Arjen Robben bekommen hatte.

"In meiner ersten Woche hier wurde ich von Arjen Robben auf links gezogen. Ich habe die Trainingsübung damals nicht richtig ausgeführt und ein paar Mal Mist gebaut. Er ist dann einfach auf mich losgegangen. Ich dachte 'Wow, das ist ein beängstigender Moment'", sagte Richards.

Neben Robben beeindruckten ihn auch Robert Lewandowski, Serge Gnabry und Kingsley Coman. Hier geht es zur kompletten News .

FC Bayern gegen den FC Barcelona im Re-Live

Fans des FC Bayern können einen Champions-League-Kracher des deutschen Rekordmeisters noch einmal im Re-Live sehen. Am Freitag ab 18 Uhr wird auf FCBayern.tv das Rückspiel des FCB gegen den FC Barcelona im Halbfinale der Königsklassen 2014/15 noch einmal übertragen.

Die Partie wird in voller Länge zu sehen sein. Ein Abonnement ist nicht nötig, der Livestream ist kostenlos abrufbar.

Die Bayern hatten das Rückspiel mit 3:2 gewonnen. Durch die 0:3-Niederlage im Camp Nou im Hinspiel zuvor schied der FCB unter Pep Guardiola aber aus.