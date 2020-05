Bundesliga - Wann geht die Bundesliga wieder los? Spielplan, Datum, Neustart, Corona

Facebook

© imago images

Bundesliga - Wann geht die Bundesliga wieder los?: Datum

Die Bundesliga wird im Mai wieder den Spielbetrieb hochfahren. Die Erlaubnis bekam die Liga vom deutschen Bund. Nun darf die Deutsche Fußball Liga (DFL) darüber entscheiden, ob der 15. oder der 22. Mai als Restart-Datum gewählt wird. Noch am Mittwochabend teilte die DFL in einem Rundschreiben an die 36 Vereine der 1. und 2. Bundesliga mit, dass am 15. Mai der Ball wieder rollen soll.

Bundesliga: Der Spieltag bei Wiederanpfiff

Welche Spiele beim Neustart stattfinden, hängt davon ab, welche Spieltags-Reihenfolge die DFL bestimmt. Nach kicker -Informationen geht die Tendenz in Richtung des 26. Spieltags - der erste, der im März der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen war. Die Reihenfolge des ursprünglichen Spielplans würde dann beibehalten werden. Eine Bestätigung der DFL steht allerdings noch aus. Die erste Begegnung wäre dann das Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und SC Paderborn sein. Sollte es tatsächlich mit dem 26. Spieltag weitergehen, stünde gleich das Revierderby zwischen Schalke und Dortmund an.

Heim Auswärts Ort Fortuna Düsseldorf SC Paderborn Merkur Spiel-Arena TSG Hoffenheim Hertha BSC PreZero Arena 1. FC Köln FSV Mainz 05 Rhein-Energie-Stadion RB Leipzig SC Freiburg Red Bull Arena Borussia Dortmund FC Schalke 04 Signal Iduna Park Union Berlin FC Bayern München Stadion an der alten Försterei Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach Commerzbank-Arena FC Augsburg VfL Wolfsburg WWK-Arena Werder Bremen Bayer Leverkusen Weser-Stadion

Bundesliga: Live im TV und Livestream

Für den Großteil der Spiele der Bundesliga hat der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte. Der Livestream wird via SkyGo erreichbar sein. Mittels SkyTicket kann der Kunde einen Tagespass erwerben.

Der Streamingdienst DAZN zeigt dafür die Montags,- Freitags,- und frühen Sonntagsspiele der höchsten deutschen Spielklasse.

Bundesliga: Bedingungen für einen Neustart

Vor dem Neustart der Liga haben sich die Spieler und Vereine an strenge Vorschriften zu halten. "Dem Beginn des Spielbetriebs muss eine zweiwöchige Quarantänemaßnahme, gegebenenfalls in Form eines Trainingslagers, vorweggehen", steht in der Beschlussvorlage des Bundes, die der Deutschen Presse Agentur vorliegt.

Davon war anschließend jedoch nicht mehr die Rede. Nun ist lediglich eine siebentätige, mannschaftsinterne Quarantäne gefordert. Ein Klub hat "mindestens die letzten sieben Tage vor Saisonbeginn eine Quarantänemaßnahme in Form eines Trainingslagers durchzuführen, wobei die regelmäßige Abstrichtestung fortgesetzt wird", heißt es in dem DFL-Schreiben. Die Vereine müssen die Quarantäne also bereits an diesem Wochenende antreten.

Bundesliga: Anzahl der Coronafälle bei den getesteten Spielern

Um einen schnellen Neustart der Bundesliga gewähren zu können, wurden bei den Spielern Coronavirus-Tests vollzogen. Bei 1724 getesteten Spielern der 1. und 2. Bundesliga kamen dabei zehn positive Tests heraus.

Bundesliga - Tabelle: nach 25 Spieltagen

Rekordmeister Bayern München steht momentan auf Platz eins der Tabelle und wird versuchen nach dem Wiederanpfiff die Führung zu verteidigen. Erster Verfolger ist der BVB mit nur vier Punkten Rückstand. Auf Rang drei folgt Champions-League-Viertelfinalist RB Leipzig.