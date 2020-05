Bundesliga - Reaktionen zum Restart: Rummenigge und Watzke mit großer Erleichterung

Facebook

"Wir freuen uns nun darauf, idealerweise schon ab Mitte Mai den Spielbetrieb wieder aufnehmen zu können. Damit ist gewährleistet, dass die sportlichen Entscheidungen auf dem Platz und nicht am grünen Tisch fallen", sagte Rummenigge nach Bekanntgabe der Entscheidung von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der Bundesländer. Die Klubs der Bundesliga können ab der zweiten Mai-Hälfte die aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochene Saison ohne Zuschauer fortsetzen.

Aufgrund eines Eklat-Videos von Hertha-Profi Salomon Kalou am Montag war eine Zusage aus der Politik für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in den kommenden Wochen unwahrscheinlicher geworden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bezeichnete jenes Video am Mittwoch zwar als "ein schweres Eigentor" und verstehe auch, dass die Entscheidung "sehr kontrovers" sei, aber eben auch auf einer "vernünftigen Einigung" fuße.

"Die Verantwortlichen werden alles tun, um Sicherheit zu erreichen. Die Spieler, die sich unvernünftig verhalten, sollten auch mit Konsequenzen rechnen müssen", führte Söder weiter aus: "Es haben sich nicht nur normale Menschen an alle Hygienemaßnahmen zu halten, sondern auch die, die sehr, sehr viel verdienen."

Watzke begrüßt Restart: "Wäre wirtschaftlich nicht durchzuhalten gewesen"

Rummenigge bedankte sich daher explizit bei der Politik, "dass sie mit ihrer heutigen Entscheidung die Möglichkeit geschaffen hat, die Bundesligasaison zu Ende zu spielen" und schob einen weiteres Lob für das "hervorragende organisatorische und medizinische Konzept" der DFL und der Task Force Medizin nach. "Ich appelliere an alle Beteiligten, die Vorgaben dieser Konzepte, die die Grundlage zur Wiederaufnahme des Spielbetriebes sind, vorbildlich und extrem diszipliniert zu befolgen."

Auch Watzke begrüßte die Entscheidung. "Wir werden - im Wissen darum, dass es keine Garantien gibt - alles versuchen, um eine möglichst hohe Sicherheit zu gewährleisten, dass es zu keinen neuen Infektionen bei Spielern und deren Familien kommt", sagte Dortmunds Geschäftsführer. Es sei laut Watzke zwar für einen Verein wie den BVB eine "enorme Herausforderung", ohne Fans zu spielen, aber "die Bundesliga so lange ruhen zu lassen, bis wieder Zuschauer in die Stadien dürfen, wäre für die Vereine wirtschaftlich nicht durchzuhalten gewesen."

Auch DFL-Chef Christian Seifert gab noch am Mittwoch ein Statement zur Entscheidung der Politik ab und bedankte sich für das "Vertrauen": "Die heutige Entscheidung ist eine gute Nachricht für die Bundesliga und die 2. Bundesliga. Sie ist verbunden mit einer großen Verantwortung für die Klubs und ihre Angestellten, die medizinischen und organisatorischen Vorgaben diszipliniert umzusetzen. Spiele ohne Stadion-Zuschauer sind für niemanden eine ideale Lösung. Es ist in einer für einige Klubs existenzbedrohenden Krise allerdings die einzige Möglichkeit, den Fortbestand der Ligen in ihrer jetzigen Form zu bewahren."

FC Bayern plant Quarantäne-Woche in einem Hotel in München

Laut Plan müsste der BVB ausgerechnet mit dem Revierderby gegen Schalke wieder beginnen. "Ich weiß nicht, ob es so kommt. Grundsätzlich wird die Liga jetzt einen Spielplan erstellen. Sportlich ist das Spiel gegen Schalke natürlich von großer Rivalität geprägt, aber beide Klubs haben sich zuletzt gegenseitig unterstützt", erklärte Watzke der Bild -Zeitung.

Rummenigge sagte dem Blatt indes, dass die Bayern gegebenenfalls ab Freitag für eine Woche in München ein Hotel beziehen würden, in dem sie die einzigen Gäste seien: "Wir werden eine Woche dort bleiben und würden dann am Freitag nach Berlin fliegen." Die Bayern müssten am übernächsten Wochenende bei Aufsteiger bei Union Berlin antreten.

Bundesliga-Restart: Die weiteren Reaktionen