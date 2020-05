Michael-Jordan-Doku: Wann werden die neuen Folgen von "The Last Dance" ausgestrahlt?

Michael Jordans Dokuserie "The Last Dance" geht in die nächste Runde. Folgen 7 und 8 stehen an. Wann und wo diese beiden Folgen ausgestrahlt werden, seht Ihr hier.

Michael-Jordan-Doku "The Last Dance" im TV und Livestream

Die Basketball-Dokuserie über den "GOAT" Michael Jordan wird wöchentlich am Sonntag auf ESPN gezeigt. In Deutschland ist "The Last Dance" auf Netflix zu sehen. Der Streaminganbieter überträgt dieselbe Folge einen Tag später (am Montag).

Michael-Jordan-Doku "The Last Dance": Die nächsten Folgen

Die nächsten Folgen der Jordan-Doku "The Last Dance" werden am kommenden Sonntag (10. Mai) bzw. Montag (11. Mai) ausgestrahlt. Dabei handelt sich um die siebte und achte Episode der zehnteiligen Reihe. Am Sonntag, den 10. Mai startet Episode 7 um 21 Uhr Ortszeit auf ESPN für die amerikanischen Zuschauer.

Am Montag, den 11. Mai, läuft ab 9.01 Uhr dieselbe Episode für Zuschauer in Deutschland auf Netflix .

Michael-Jordan-Doku "The Last Dance": Episodenliste auf ESPN

Datum (Ortszeit) Episode Uhrzeit 19. April Episode 1 bereits ausgestrahlt 19. April Episode 2 bereits ausgestrahlt 26. April Episode 3 bereits ausgestrahlt 26. April Episode 4 bereits ausgestrahlt 3. Mai Episode 5 bereits ausgestrahlt 3. Mai Episode 6 bereits ausgestrahlt 10. Mai Episode 7 9 p.m. ET / 3.00 Uhr MEZ 10. Mai Episode 8 10 p.m. ET / 4.00 Uhr MEZ 17. Mai Episode 9 9 p.m. ET / 3.00 Uhr MEZ 17. Mai Episode 10 10 p.m. ET / 4.00 Uhr MEZ

Michael-Jordan-Doku "The Last Dance": Episodenliste auf Netflix

Datum Episode Uhrzeit 20. April Episode 1 bereits ausgestrahlt 20. April Episode 2 bereits ausgestrahlt 27. April Episode 3 bereits ausgestrahlt 27. April Episode 4 bereits ausgestrahlt 4. Mai Episode 5 bereits ausgestrahlt 4. Mai Episode 6 bereits ausgestrahlt 11. Mai Episode 7 12.01 a.m. PT / 9.01 Uhr MEZ 11. Mai Episode 8 12.01 a.m. PT / 9.01 Uhr MEZ 18. Mai Episode 9 12.01 a.m. PT / 9.01 Uhr MEZ 18. Mai Episode 10 12.01 a.m. PT / 9.01 Uhr MEZ

Michael Jordan - "The Last Dance": Der Inhalt der Dokumentation

Die Dokumentation "The Last Dance" zeigt den größten Basketballer aller Zeiten Michael Jordan in seiner letzten Saison mit den Chicago Bulls (1997/98). Dem Zuschauer werden noch nie veröffentlichte Szenen von den Bulls beim Gewinn der dritten Meisterschaft in Folge präsentiert.

Die ersten zwei Folgen stellen den damaligen General Manager der Bulls Jerry Krause, der mit MJ und dem Team keine gute Beziehung hatte, sowie Jordans besten Mitspieler Scottie Pippen in den Mittelpunkt.

Darauf folgt in den Episoden drei und vier die Präsentation von Bulls-Coach Phil Jackson, der in den 90ern bei jedem Titelgewinn der Bulls beteiligt war, und Rebounding-Maschine Dennis Rodman.

In Episode fünf und sechs wird das amerikanische Dream Team von 1992 sowie Jordans zweiter Titelgewinn 1992 behandelt.